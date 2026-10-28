В Кремле внезапно изменили риторику по переговорам в Абу-Даби: что заявили теперь

Россия отказалась гарантировать Абу-Даби статус места проведения мирных переговоров

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Москва заговорила о "преждевременности" переговоров в Абу-Даби: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

Рябков назвал разговоры о встрече в Абу-Даби преждевременными

Ушаков не подтвердил, что переговоры состоятся 10 ноября

Европейцев к столу переговоров приглашать не будут

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Россия отказалась подтвердить, что трехсторонние мирные переговоры между США, РФ и Украиной состоятся в Абу-Даби. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал разговоры о встрече в столице ОАЭ преждевременными, хотя ранее Москва сама рассматривала этот город в качестве площадки для контактов делегаций, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Об отмене встречи в Москве при этом речь не идет. Дипломат лишь дал понять, что процесс еще далек от завершения.

"О переговорах в Абу-Даби пока говорить преждевременно. Конечно, было предварительное понимание, что в ближайшее время состоится такой контакт, и Абу-Даби как место его проведения также упоминалось - все это так. Но в целом мы пока находимся на этапе подготовки", - отметил Рябков.

По его словам, Москва поддерживает тесные и активные контакты с командой Дональда Трампа. Кремль, как утверждает заместитель главы МИД, рассчитывает, что Вашингтон приложит усилия для долгосрочного урегулирования в Украине, которое учитывало бы так называемые причины конфликта.

Дату обещают назвать "в ближайшее время"

Вопрос о сроках в окружении Путина комментируют почти синхронно, но без какой-либо конкретики.

"Дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби в ближайшее время будет озвучена", - заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Информацию о том, что встреча назначена на 10 ноября, Ушаков не подтвердил. Аналогичную позицию выразил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: по его словам, Москва сообщит о времени переговоров между представителями России, США и Украины, как только оно будет определено.

Европу за стол переговоров не приглашают

Отдельно помощник Путина подчеркнул, что представителей европейских стран к переговорному процессу по Украине привлекать не планируют.

Кремль отвергает перемирие: ISW оценил позицию Москвы перед переговорами

Кремль не демонстрирует готовности согласиться на полное или частичное прекращение огня в Украине накануне трехсторонних переговоров, запланированных на 10 ноября в Абу-Даби. Аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили признаков изменения позиции Москвы в отношении предложений Киева и Вашингтона. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина планирует поднять вопрос о прекращении боевых действий во время встречи представителей трех стран. Однако публичные заявления российских чиновников накануне переговоров не свидетельствуют о пересмотре подхода Москвы.

Аналитики изучили высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и помощника российского диктатора Юрия Ушакова. По мнению ISW, их комментарии подтверждают отсутствие изменений в позиции российских властей.

"Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля накануне предстоящих трехсторонних переговоров остается неизменной: отклонение предложений о прекращении огня", - подчеркнули аналитики ISW.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, США больше не будут настаивать на территориальных уступках Украины в качестве условия для будущих гарантий безопасности. В то же время Вашингтон и Москва обсуждают масштабные экономические соглашения, предусматривающие возвращение американских компаний на российский рынок, возобновление сотрудничества в энергетической сфере и смягчение санкций

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше. Сейчас встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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