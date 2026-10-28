Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

США больше не будут требовать от Украины отдать территории: что готовят взамен

Юрий Берендий
28 октября 2026, 15:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
США больше не будут требовать от Украины территориальных уступок и обсуждают с Россией крупные деловые сделки.

США больше не будут требовать от Украины отдать территории: что готовят взамен
США не будут требовать от Украины территориальных уступок - что изменилось / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • США больше не будут оказывать давление на Киев в вопросе территориальных уступок
  • Вашингтон и Москва обсуждают возвращение американского бизнеса в РФ
  • Экономические соглашения могут стать частью мирного соглашения

США больше не будут настаивать на территориальных уступках Украины как условии для будущих гарантий безопасности. В то же время Вашингтон и Москва обсуждают масштабные экономические соглашения, предусматривающие возвращение американских компаний на российский рынок, возобновление сотрудничества в энергетической сфере и смягчение санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о ходе переговоров.

видео дня

США изменили подход к территориальным уступкам Украины

По информации источников Financial Times, предстоящие трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби должны быть сосредоточены, в частности, на возможных гарантиях безопасности для обеих стран после завершения войны.

Ранее Вашингтон связывал предоставление Украине будущих гарантий безопасности с территориальными уступками. Однако теперь американская сторона дала понять, что не будет требовать от Киева уступать территории в ходе переговоров.

В то же время позиция Кремля остается неизменной: Владимир Путин не демонстрирует готовности отказаться от своих жестких требований. Из-за этого перспективы экономических договоренностей остаются неопределенными.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

США и Россия обсуждают возвращение американского бизнеса

Потенциальное экономическое сотрудничество должно стать одним из стимулов для Кремля согласиться на прекращение войны. Среди предложений - возобновление совместных нефтяных проектов, поставки российской нефти в Европу и сотрудничество в производстве титана.

Американские чиновники подчеркивают, что реализация этих инициатив возможна только после завершения войны. Один из представителей администрации Дональда Трампа отметил, что экономические договоренности рассматриваются как составная часть более широкого мирного плана.

"Представители президента Трампа обсудили экономические предложения с обеими сторонами конфликта - в частности, послевоенную экономическую концепцию, направленную на обеспечение долгосрочного роста и инвестиционных возможностей для Украины, а также потенциальные возможности послевоенного экономического сотрудничества с Россией", - сообщил американский чиновник.

По его словам, эти инициативы не являются окончательно согласованными и будут зависеть от достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

"Экономические соглашения будут включены в комплексное мирное соглашение, которое положит конец убийствам в этой жестокой войне, и будут подчиняться ему; пока ничего окончательно не решено", - отметил чиновник.

Какие проекты обсуждают Вашингтон и Кремль

Среди возможных договоренностей - возобновление американских инвестиций в нефтедобычу вблизи острова Сахалин, привлечение американских компаний к транспортировке российской нефти по трубопроводу "Дружба" и возобновление сотрудничества в сфере производства титана.

нефтепровод
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Также стороны обсуждали возобновление доступа американских авиакомпаний к российскому воздушному пространству, что позволило бы сократить расходы на топливо.

Отдельное направление - международные активы российской нефтяной компании "Лукойл", которые могут приобрести инвесторы, связанные с Белым домом. Среди других идей - участие российской компании "Новатэк" в проекте по производству сжиженного природного газа на Аляске и возобновление поставок газа в Европу через уцелевшие участки "Северного потока".

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Вашингтон и Москва также рассматривают возможность смягчения санкций в отношении калийных удобрений и возобновления их экспорта через балтийские порты. Для этого потребовалась бы отмена соответствующих ограничений со стороны Европейского Союза.

Еще одно предложение касается Запорожской атомной электростанции. Речь идет о возможной передаче управления объектом американской организации, которая будет распределять произведенную электроэнергию между Украиной и Россией.

Почему предыдущие переговоры зашли в тупик

Нынешние дискуссии являются продолжением переговоров, которые специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вели с Кириллом Дмитриевым, специальным экономическим посланником Владимира Путина, в конце прошлого года.

В феврале Дмитриев оценивал потенциальную стоимость обсуждаемых проектов в 14 трлн долларов. Однако инициатива зашла в тупик после того, как Украина отказалась соглашаться на территориальные уступки, которых Россия требовала в качестве предварительного условия переговоров.

Один из собеседников издания считает, что Москва решила ускорить продвижение экономических договоренностей, поскольку война продолжается, а ожидаемого прекращения боевых действий не наблюдается.

"План Дмитриева заключался в том, чтобы подождать, пока война застынет, но время идет, а война не останавливается, поэтому они решили двигаться вперед уже сейчас", - отметил собеседник FT.

Стив Виткофф также обсуждал возможные коммерческие соглашения с Путиным во время встречи в Санкт-Петербурге в начале сентября. Во время следующего визита в Москву на прошлой неделе в его блокноте заметили запись "Бизнес-сделки", о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные пресс-службой Кремля.

Европа выступает против ослабления санкций

Европейские дипломаты предупредили американских коллег, что не поддерживают отмену ограничений или заключение экономических соглашений с Россией до окончания войны. Они также подчеркивают, что решения, затрагивающие интересы Европейского Союза, не могут приниматься без его согласия.

ЕС уже согласился постепенно отказаться от импорта российского газа, а канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возобновление строительства газопровода "Северный поток-2".

Один из европейских дипломатов сомневается, что финансовые стимулы смогут заставить российского президента прекратить войну.

"Дело не в деньгах. Дело в унижении и контроле", - отметил он.

Бывший чиновник администрации Трампа также заявил, что предыдущие американские предложения не смогли изменить позицию Кремля.

"Переговорная команда разработала реальные предложения, чтобы создать для России возможности прекратить войну, но не смогла преодолеть собственную паранойю Путина", - сказал он.

Бывший заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайатт также поставил под сомнение перспективы возобновления масштабного сотрудничества с Россией.

"Я не вижу, чтобы что-либо из этого имело реальную связь с реальным миром", - сказал Пайатт.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Кремль отвергает перемирие: ISW оценил позицию Москвы перед переговорами

Кремль не демонстрирует готовности согласиться на полное или частичное прекращение огня в Украине накануне трехсторонних переговоров, запланированных на 10 ноября в Абу-Даби. Аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили признаков изменения позиции Москвы в отношении предложений Киева и Вашингтона. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина планирует поднять вопрос о прекращении боевых действий во время встречи представителей трех стран. Однако публичные заявления российских чиновников накануне переговоров не свидетельствуют о пересмотре подхода Москвы.

Аналитики изучили высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и помощника российского диктатора Юрия Ушакова. По мнению ISW, их комментарии подтверждают отсутствие изменений в позиции российских властей.

"Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля накануне предстоящих трехсторонних переговоров остается неизменной: отклонение предложений о прекращении огня", - подчеркнули аналитики ISW.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), возглавляемого Кириллом Дмитриевым. Этот шаг обсуждается как часть более широкого пакета дипломатических и экономических компромиссов, включающего возобновление поставок российского дизельного топлива и разблокирование ряда совместных инвестиционных проектов. Суверенный фонд РФ находится под жесткими ограничениями США с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, однако сейчас американская сторона рассматривает ослабление санкций как один из рычагов для активизации переговорного процесса.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что дипломатические контакты европейских партнеров с Кремлем были заранее согласованы с Киевом. Глава МИД подчеркнул, что Украина поддерживает любые согласованные шаги, направленные на реальную деэскалацию и подготовку к прямым переговорам. Сразу после завершения беседы европейские лидеры провели отдельный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы согласовать позиции относительно дальнейшего хода переговоров.

Ранее, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели 90-минутный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Переговоры, которые участники охарактеризовали как "откровенные и содержательные", состоялись в рамках подготовки к предстоящим дипломатическим встречам в Абу-Даби. Лидеры северных стран затронули вопросы деэскалации, необходимости прекращения боевых действий и определения параметров для возобновления прямых контактов между сторонами.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвящённая текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости США Дональд Трамп мирное урегулирование новости Украины Трамп новости мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар пошел на спад после серии рекордов, евро обвалился: курс валют на 29 октября

Доллар пошел на спад после серии рекордов, евро обвалился: курс валют на 29 октября

15:43Экономика
Украина может вернуться к ночной светомаскировке: "Флэш" раскрыл причину

Украина может вернуться к ночной светомаскировке: "Флэш" раскрыл причину

15:25Украина
В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

15:14Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет

При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет

Скоро в Украине может выпасть первый снег: синоптик предупредила о смене погоды

Скоро в Украине может выпасть первый снег: синоптик предупредила о смене погоды

Гороскоп на завтра, 29 октября: Львам — перемены, Скорпионам — сюрприз

Гороскоп на завтра, 29 октября: Львам — перемены, Скорпионам — сюрприз

Последние новости

16:19

В РФ вычеркнули упоминания о Русском королевстве из истории: что умалчивает Кремль

16:14

Простые блюда на Новый год за 2 часа: что подать на праздничный стол

15:47

Потеряли маму и родной дом: Lytvyn Foundation купил квартиру для сестер из Дружковки актуально

15:43

Доллар пошел на спад после серии рекордов, евро обвалился: курс валют на 29 октября

15:37

Конец ноября принесет облегчение трем знакам зодиака: кто в числе счастливчиков

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – ОгрызкоТрамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко
15:25

Украина может вернуться к ночной светомаскировке: "Флэш" раскрыл причину

15:19

Министр Калашник: в Киеве ограничат цены на такси во время воздушных тревог

15:14

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

15:08

Один простой способ поможет гортензиям перезимовать: что нужно сделать осенью

Реклама
15:05

США больше не будут требовать от Украины отдать территории: что готовят взамен

14:45

У Трампа новая фаворитка: сумасшедший подарок президента вызвал скандал

14:39

Как долго можно хранить домашнее варенье: когда старый джем лучше выбросить

14:30

Три знака зодиака воплотят заветные мечты в ноябре 2026 года - кто они

14:17

Обычная яичница станет намного вкуснее: что стоит добавить во время жаркиВидео

14:05

Когда укрывать клубнику на зиму: ошибка, из-за которой кусты могут погибнуть

14:00

Михаил Федоров перешёл из фонда Сороса в компанию, близкую к Новинскому и Жеваго, получил бронь от службы и уехал из Украины – СМИ

13:44

Лавровый лист в кошельке: действительно ли он притягивает деньги и удачу

13:41

Россияне не могут отказаться от Купянска: в ВСУ рассказали о боях за город

13:40

Китайский гороскоп на завтра, 29 октября: Крысам - эмоции, Козлам - поддержка

13:32

Почему кошка убегает, когда видит хозяина: 5 возможных причинВидео

Реклама
13:27

Компания AZSTAR Business Management поддержала выпускников курса "Искусство ветеранского бизнеса 5.0"

13:20

Рада проголосовала за госбюджет на 2027 год: что будет с зарплатами и выплатами

12:51

Долго тереть не придется: как очистить эмалированную кастрюлю от черного нагараВидео

12:33

Золотое правило "3-5 минут" не работает: сколько заваривать чай, чтобы не был горькимВидео

12:17

"Мне тяжело": Монфис признался, как переживает разрыв со Свитолиной

11:46

Куда делась Диана Дорожкина: что известно о жизни украинского дизайнера

11:45

Спор с Уиткоффом на переговорах в США: Буданов выступил с заявлением

11:28

К концу года цены взлетят на 10%: продукт первой необходимости быстро дорожает

11:22

Экс-нардепа от ПР задержали в Швеции: приехал из РФ на концерт Стиви Уандера

11:21

Пугачева заинтриговала заявлением о 2027 годе для России: что она имела в видуВидео

10:43

Зачем опытные хозяйки надевают пробку на нож: хитрый домашний трюкВидео

10:28

Обмен территориями, судьба Донбасса и ЗАЭС: что США предложили Украине для окончания войны

10:22

Журнал People назвал самого красивого мужчину 2026 года: реакция сети

10:09

Путин озвучил европейским лидерам условия мира: в ISW назвали опасный сигнал

09:24

Скоро в Украине может выпасть первый снег: синоптик предупредила о смене погоды

09:24

Номинанта на "Оскар" приговорили к пяти годам тюрьмы в Иране - детали

08:44

Можно ли ездить с включенным светом в салоне авто: когда водителю грозит штраф

08:28

США предупредили страны Персидского залива о подготовке к новой войне с Ираном – WSJ

08:21

Гороскоп Таро на завтра 29 октября: Овнам - постоянство, Тельцам - измениться на 1%

08:05

Россиянин Игорь Николаев обратился к другой женщине: скучает

Реклама
08:03

Трамп заявил о прогрессе с РФ и заговорил о встрече с Зеленским и Путиным

07:27

Дроны атаковали химзавод в России: вспыхнул масштабный пожар, что известно

07:04

Россия может дать Ирану ядерные клыки: Эйдман о ставке Кремля против Западамнение

06:45

"Отдал $350 миллиардов": Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине

06:12

Гороскоп на завтра, 29 октября: Львам — перемены, Скорпионам — сюрприз

05:44

При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет

05:11

Плесень и желтизна на швах между плитками исчезнут навсегда: как легко их отмыть

04:59

Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

04:37

Почему одни яйца белые, а другие коричневые: о чём не рассказывают покупателямВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять