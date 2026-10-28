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Один простой способ поможет гортензиям перезимовать: что нужно сделать осенью

Марина Иваненко
28 октября 2026, 15:08
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Садовые гортензии чувствительны к морозам, а букетные и древовидные более выносливы. Как подготовить кусты к зиме и защитить корневую систему?
Нужно ли укрывать гортензии на зиму:
Нужно ли укрывать гортензии на зиму: / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как защитить гортензии от зимних морозов
  • Почему сосновая кора помогает кустам перезимовать
  • Каким гортензиям требуется укрытие агротекстилем

Чтобы летом сад радовал буйными и яркими красками, позаботиться о нём нужно ещё осенью. Особого внимания в этот период требуют гортензии - одни из самых эффектных, но в то же время чувствительных к холоду кустарников. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает польское издание chillizet.pl, с наступлением осени природа готовится к зимнему покою, однако ночные заморозки и избыточная влага из-за дождей могут серьезно навредить растениям. Эксперты отмечают, что правильно организованный осенний уход поможет кустам успешно перезимовать и весной снова пустить листья и побеги.

видео дня

Какие гортензии больше всего боятся мороза

Не все сорта гортензий одинаково реагируют на зимние холода.

Садовые гортензии наиболее чувствительны к низким температурам. Если их не защитить, сильные морозы могут повредить почки и побеги, из-за чего растение не зацветет в следующем сезоне. Некоторые сорта формируют цветочные почки на побегах предыдущего года, поэтому зимняя защита для них особенно важна.

Букетные и древовидные гортензии значительно выносливее и лучше переносят низкие температуры. Однако и они нуждаются в базовом осеннем уходе, в частности в защите корневой системы молодых растений от сильных морозов.

Видео о том, как подготовить гортензию к зиме, можно посмотреть здесь:

Как обычная кора помогает гортензиям пережить зиму

Один из простых способов защитить гортензии от зимних холодов - мульчирование почвы корой. Для этого вокруг куста раскладывают слой сосновой коры средней фракции толщиной примерно 5–8 см.

Такой прием имеет несколько преимуществ. Мульча помогает уменьшить резкие колебания температуры почвы и защищает корневую систему от промерзания. Кроме того, она замедляет испарение влаги и сдерживает рост сорняков.

Сосновая кора также постепенно влияет на кислотность почвы, однако сама по себе не гарантирует поддержания необходимого уровня pH. Для гортензий, особенно тех, что растут в кислой почве, важно обеспечить соответствующие условия для развития корней.

Во время мульчирования следует оставить небольшой зазор вокруг основания стеблей, чтобы кора не прилегала непосредственно к ним. Это поможет избежать чрезмерного увлажнения прикорневой зоны.

Почему гортензии становятся зелеными
Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Нужно ли укрывать гортензии агротекстилем

Мульчирование помогает защитить корни, но для некоторых гортензий этого может быть недостаточно. Белый агротекстиль станет дополнительной защитой от холодного ветра и резких перепадов температуры.

Больше всего такое укрытие может понадобиться садовым гортензиям, особенно молодым кустам и растениям, растущим в регионах с суровыми зимами. В то же время не каждый сорт требует полного укрытия: решение зависит от его морозостойкости, возраста растения и местных погодных условий.

Букетные и древовидные гортензии обычно лучше зимуют без укрытия всей надземной части. Для них часто достаточно мульчирования корневой зоны, особенно если кусты уже хорошо укоренились. Важно также не спешить укрывать растения в тёплую погоду и использовать материал, пропускающий воздух.

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Об источнике: Chillizet

Chillizet (chillizet.pl) - популярный польский лайфстайл-портал и радиостанция медиахолдинга Eurozet. Специализируется на темах дома, сада, здоровья, психологии и моды.

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