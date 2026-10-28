Один простой способ поможет гортензиям перезимовать: что нужно сделать осенью

О чём вы узнаете:
- Как защитить гортензии от зимних морозов
- Почему сосновая кора помогает кустам перезимовать
- Каким гортензиям требуется укрытие агротекстилем
Чтобы летом сад радовал буйными и яркими красками, позаботиться о нём нужно ещё осенью. Особого внимания в этот период требуют гортензии - одни из самых эффектных, но в то же время чувствительных к холоду кустарников. Главред расскажет более подробно.
Как сообщает польское издание chillizet.pl, с наступлением осени природа готовится к зимнему покою, однако ночные заморозки и избыточная влага из-за дождей могут серьезно навредить растениям. Эксперты отмечают, что правильно организованный осенний уход поможет кустам успешно перезимовать и весной снова пустить листья и побеги.
Какие гортензии больше всего боятся мороза
Не все сорта гортензий одинаково реагируют на зимние холода.
Садовые гортензии наиболее чувствительны к низким температурам. Если их не защитить, сильные морозы могут повредить почки и побеги, из-за чего растение не зацветет в следующем сезоне. Некоторые сорта формируют цветочные почки на побегах предыдущего года, поэтому зимняя защита для них особенно важна.
Букетные и древовидные гортензии значительно выносливее и лучше переносят низкие температуры. Однако и они нуждаются в базовом осеннем уходе, в частности в защите корневой системы молодых растений от сильных морозов.
Видео о том, как подготовить гортензию к зиме, можно посмотреть здесь:
Как обычная кора помогает гортензиям пережить зиму
Один из простых способов защитить гортензии от зимних холодов - мульчирование почвы корой. Для этого вокруг куста раскладывают слой сосновой коры средней фракции толщиной примерно 5–8 см.
Такой прием имеет несколько преимуществ. Мульча помогает уменьшить резкие колебания температуры почвы и защищает корневую систему от промерзания. Кроме того, она замедляет испарение влаги и сдерживает рост сорняков.
Сосновая кора также постепенно влияет на кислотность почвы, однако сама по себе не гарантирует поддержания необходимого уровня pH. Для гортензий, особенно тех, что растут в кислой почве, важно обеспечить соответствующие условия для развития корней.
Во время мульчирования следует оставить небольшой зазор вокруг основания стеблей, чтобы кора не прилегала непосредственно к ним. Это поможет избежать чрезмерного увлажнения прикорневой зоны.
Нужно ли укрывать гортензии агротекстилем
Мульчирование помогает защитить корни, но для некоторых гортензий этого может быть недостаточно. Белый агротекстиль станет дополнительной защитой от холодного ветра и резких перепадов температуры.
Больше всего такое укрытие может понадобиться садовым гортензиям, особенно молодым кустам и растениям, растущим в регионах с суровыми зимами. В то же время не каждый сорт требует полного укрытия: решение зависит от его морозостойкости, возраста растения и местных погодных условий.
Букетные и древовидные гортензии обычно лучше зимуют без укрытия всей надземной части. Для них часто достаточно мульчирования корневой зоны, особенно если кусты уже хорошо укоренились. Важно также не спешить укрывать растения в тёплую погоду и использовать материал, пропускающий воздух.
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Об источнике: Chillizet
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