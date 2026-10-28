Когда укрывать клубнику на зиму: ошибка, из-за которой кусты могут погибнуть

О чём вы узнаете:
- Когда укрывать клубнику соломой на зиму
- Как защитить кусты от морозов и выветривания
- Когда весной убирать зимнее укрытие
С наступлением осени садоводы задумываются о подготовке клубничных грядок к холодам. Однако спешка в этом деле может навредить не меньше, чем сами морозы: если укрыть кусты слишком рано или неправильно, они могут выпреть или погибнуть. Главред расскажет об этом подробнее.
Как отмечает венгерский портал kerteszkedj.hu, клубника - вечнозеленое растение, а её самой уязвимой частью является корона (сердцевина), расположенная в центре куста. Открытая корона может быть повреждена или полностью вымерзнуть уже при температуре ниже -11 °C, поэтому слой соломы служит для неё надёжной защитой.
Что делает солома и почему нельзя торопиться
Главная задача соломы - не согреть растение, а стабилизировать температуру. Как объясняется в руководстве по садоводству Университета Пердью, зимнее укрытие необходимо для того, чтобы удержать клубнику в состоянии покоя и уберечь её от резких перепадов температуры.
Если накрыть грядки слишком рано, растения не получат достаточно света и не пройдут естественное закаливание. Исследования Пенсильванского государственного университета показывают, что сокращение светового дня и первые заморозки до -4 °C делают растение более устойчивым. В то же время при преждевременном укрытии клубника может высыхать, что негативно повлияет на урожай.
Основные признаки того, что пора укрывать соломой:
- Листья клубники сплющились и рассыпались по земле, а старые начали краснеть.
- Температура почвы на глубине 10 см опустилась до +4 °C или ниже и удерживается на этом уровне в течение трёх дней подряд.
- Не стоит ориентироваться только на календарь или первые снегопады - лучшим ориентиром являются показания почвенного термометра.
Видео о том, как сажать клубнику осенью, можно посмотреть здесь:
Как правильно укрывать грядки
Соблюдайте толщину слоя
Оптимальная толщина покрытия из соломы составляет от 5 до 10 см.
Раскладывайте солому свободно
Материал должен лежать рыхло, а не плотным слоем, чтобы внутри оставался воздушный прослойка.
Особое внимание молодым кустам
Свежепосаженные растения больше всего нуждаются в укрытии, поскольку их корни еще недостаточно укрепились в почве.
Укрытие предотвращает выпирание корней. Когда открытая почва попеременно замерзает и оттаивает, она расширяется и буквально выталкивает корневую систему растения на поверхность, где корни быстро высыхают. В бесснежные зимы солома выполняет роль естественного снежного покрова, который помогает защитить растения от сильных морозов. По данным специалистов Университета Сегеда, снежный покров позволяет клубнике переносить температуру до -30 °C.
Когда и как снимать укрытие весной
Процесс раскрытия грядок требует не меньшего внимания:
- С начала апреля проверяйте состояние клубники под соломой каждые несколько дней.
- Когда появятся новые зеленые листья, а верхний слой почвы стабильно прогреется выше +4 °C, солому следует убрать. Слишком раннее снятие укрытия может подвергнуть цветы утренним заморозкам, а слишком позднее - задержать созревание ягод и уменьшить урожай.
- Небольшой слой соломы толщиной 1–2,5 см можно оставить непосредственно вокруг кустов. Это будет сдерживать рост сорняков и защищать ягоды от контакта с влажной почвой и гниения.
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Об источнике: Kerteszkedj.hu
Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.
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