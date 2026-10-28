Когда укрывать клубнику на зиму: ошибка, из-за которой кусты могут погибнуть

Когда укрывать клубнику соломой на зиму, какой толщины должен быть слой и как не допустить высыхания кустов? Советы по зимней защите и весеннему уходу.

https://glavred.info/sad-ogorod/koli-vkrivati-polunicyu-na-zimu-pomilka-cherez-yaku-kushchi-mozhut-zaginuti-10807691.html Ссылка скопирована

Когда укрывать клубнику на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Когда укрывать клубнику соломой на зиму

Как защитить кусты от морозов и выветривания

Когда весной убирать зимнее укрытие

С наступлением осени садоводы задумываются о подготовке клубничных грядок к холодам. Однако спешка в этом деле может навредить не меньше, чем сами морозы: если укрыть кусты слишком рано или неправильно, они могут выпреть или погибнуть. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Как отмечает венгерский портал kerteszkedj.hu, клубника - вечнозеленое растение, а её самой уязвимой частью является корона (сердцевина), расположенная в центре куста. Открытая корона может быть повреждена или полностью вымерзнуть уже при температуре ниже -11 °C, поэтому слой соломы служит для неё надёжной защитой.

Что делает солома и почему нельзя торопиться

Главная задача соломы - не согреть растение, а стабилизировать температуру. Как объясняется в руководстве по садоводству Университета Пердью, зимнее укрытие необходимо для того, чтобы удержать клубнику в состоянии покоя и уберечь её от резких перепадов температуры.

Если накрыть грядки слишком рано, растения не получат достаточно света и не пройдут естественное закаливание. Исследования Пенсильванского государственного университета показывают, что сокращение светового дня и первые заморозки до -4 °C делают растение более устойчивым. В то же время при преждевременном укрытии клубника может высыхать, что негативно повлияет на урожай.

Основные признаки того, что пора укрывать соломой:

Листья клубники сплющились и рассыпались по земле, а старые начали краснеть. Температура почвы на глубине 10 см опустилась до +4 °C или ниже и удерживается на этом уровне в течение трёх дней подряд. Не стоит ориентироваться только на календарь или первые снегопады - лучшим ориентиром являются показания почвенного термометра.

Видео о том, как сажать клубнику осенью, можно посмотреть здесь:

Как правильно укрывать грядки

Соблюдайте толщину слоя

Оптимальная толщина покрытия из соломы составляет от 5 до 10 см.

Раскладывайте солому свободно

Материал должен лежать рыхло, а не плотным слоем, чтобы внутри оставался воздушный прослойка.

Особое внимание молодым кустам

Свежепосаженные растения больше всего нуждаются в укрытии, поскольку их корни еще недостаточно укрепились в почве.

Укрытие предотвращает выпирание корней. Когда открытая почва попеременно замерзает и оттаивает, она расширяется и буквально выталкивает корневую систему растения на поверхность, где корни быстро высыхают. В бесснежные зимы солома выполняет роль естественного снежного покрова, который помогает защитить растения от сильных морозов. По данным специалистов Университета Сегеда, снежный покров позволяет клубнике переносить температуру до -30 °C.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Когда и как снимать укрытие весной

Процесс раскрытия грядок требует не меньшего внимания:

С начала апреля проверяйте состояние клубники под соломой каждые несколько дней.

Когда появятся новые зеленые листья, а верхний слой почвы стабильно прогреется выше +4 °C, солому следует убрать. Слишком раннее снятие укрытия может подвергнуть цветы утренним заморозкам, а слишком позднее - задержать созревание ягод и уменьшить урожай.

Небольшой слой соломы толщиной 1–2,5 см можно оставить непосредственно вокруг кустов. Это будет сдерживать рост сорняков и защищать ягоды от контакта с влажной почвой и гниения.

Читайте также:

Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред