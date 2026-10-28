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Золотое правило "3-5 минут" не работает: сколько заваривать чай, чтобы не был горьким

Юрий Берендий
28 октября 2026, 12:33
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Время настаивания зависит от растения, температуры воды и качества ингредиентов, а травяным смесям с фруктами и корнями иногда нужно до четверти часа.
Сколько нужно заваривать чай
Сколько нужно заваривать чай / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Сколько на самом деле нужно заваривать разные сорта чая
  • Почему чай горький после длительного настаивания
  • Можно ли оставлять чай на ночь

Правило "заваривать чай три–пять минут и обязательно вынимать фильтр" не является универсальным: время настаивания зависит от вида растений, температуры воды и качества ингредиентов, сообщает Sokszínű vidék.

От чего на самом деле зависит время заваривания различных сортов чая и почему ночное настаивание не всегда портит напиток - выяснял Главред.

видео дня

Как происходит заваривание чая

Во время заваривания горячая вода постепенно извлекает соединения, содержащиеся в чайных листьях, цветах, фруктах, корнях и лекарственных растениях. Именно они определяют вкус, аромат, цвет и характер напитка.

Отдельные ингредиенты отдают эти вещества в воду с разной скоростью. Поэтому не каждый чай достигает наилучшего вкуса за три–пять минут, а распространенное мнение о том, что более длительное настаивание неизбежно делает напиток горьким, является ошибочным.

Сколько заваривать черный, зеленый и белый чай

Зелёный, чёрный и белый чай, а также улун происходят из одного и того же растения. Они содержат природные полифенолы, в частности катехины, а также кофеин, которые могут способствовать появлению горького вкуса и ощущения сжатия во рту.

При более длительном настаивании этих веществ может раствориться больше. Из-за этого вкус становится более интенсивным, а в некоторых случаях - неприятно горьким. Для традиционных чаев следует придерживаться инструкций, указанных на упаковке.

Сколько настаивать травяной чай

Однако не каждый напиток подчиняется логике классического заваривания.

"Травяные смеси, состоящие из различных ингредиентов, могут вести себя иначе, чем традиционные чайные листья", - говорится в статье журнала Pure & Easy Tea.

В смесях, содержащих фрукты, цветы, корни и лекарственные травы, более длительная заварка может раскрыть дополнительные вкусовые оттенки. Некоторым ингредиентам требуется больше времени, чтобы передать свой аромат воде, поэтому вкус может значительно измениться даже за пять–пятнадцать минут.

В то же время не следует считать, что любой травяной чай можно настаивать неограниченное время. Конечный результат зависит как от состава, так и от способа приготовления, а время для фруктовых и травяных смесей определяют исходя из состава и рекомендаций по приготовлению.

Холодное заваривание чая: в чём разница

Важно различать длительное настаивание в горячей воде и приготовление в холодной. В холодной воде компоненты чая растворяются с другой скоростью, чем в горячей, поэтому результат часто получается мягче и менее горьким.

Вкус чаев холодного заваривания сравнивали со вкусом напитков, приготовленных традиционным способом, и в научных исследованиях. Согласно некоторым из них, зеленый чай, заваренный на холодной воде, может быть менее горьким и терпким, а в ройбуше даже заметили сладковатый привкус.

Можно ли оставлять чай на ночь

Настаивание в течение ночи не обязательно делает напиток горьким. Если же кто-то хочет заварить чай на ночь, его следует хранить в холодильнике, а не оставлять на кухонной столешнице.

Единого идеального времени настаивания, которое подходило бы для всех сортов, не существует. Более длительное настаивание не обязательно портит напиток, но большее количество растворенных веществ не всегда означает лучший вкус.

чай, черный чай, зеленый чай инфографика
Разница между черным и зеленым чаем / Инфографика: Главред

Что ещё стоит знать о чае

Как писал Главред, черный и зеленый чай производят из листьев одного растения Camellia sinensis, а разница заключается в обработке: черные листья полностью окисляют, зеленые нагревают сразу после сбора.

Также Главред рассказывал, что добавление меда в горячий чай не снижает его полезные свойства: согласно исследованиям Померанского медицинского университета, растворы меда при температуре 80–90 °C обладали наибольшей антиоксидантной активностью, особенно гречишного меда.

Ранее "Главред" объяснял, что заменить сахар в чае и кофе может стевия: она слаще сахара, не содержит калорий, и её можно выращивать дома на подоконнике круглый год.

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Об источнике: Sokszinu Videk

Sokszinu Videk - это венгерский онлайн-портал, работающий в рамках крупного медиахолдинга Central Médiacsoport. Издание посвящено жизни за пределами крупных городов, темам природы, экологии, садоводства, гастрономии, туризма и местных традиций. Его материалы сочетают практические советы для дома и сада с культурными и региональными сюжетами, а также освещают вопросы здоровья и окружающей среды.

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