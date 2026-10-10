Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Вы узнаете:
- Зачем в Германии вешают чайные пакетики на дверные ручки
- Как чай помогает бороться с неприятными запахами в комнате
В Германии во многих домах на дверных ручках висят чайные пакетики. Кто-то может подумать, что это странное традиционное украшение, но на самом деле немцы таким образом используют простой бытовой лайфхак.
Главред узнал, что украинская блогерша Лена Гордиенко в TikTok рассказала, зачем вешать чайные пакетики на двери.
Как использовать чайные пакетики в быту
По словам блогерши, суть лайфхака заключается в использовании обычного чайного пакетика для поглощения неприятных запахов в помещении. Такой способ не требует специальных приспособлений или дополнительных затрат, ведь чай - это продукт, который часто можно найти дома.
"Вы просто берете чайный пакетик. Чай может быть черным, зеленым или каким-то еще", - пояснила Гордиенко.
По её словам, можно использовать как один пакетик, так и чтобы усилить эффект, взяв сразу два.
Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
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