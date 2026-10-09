Как избавиться от старого нагара на посуде за 15 минут: проверенный способ

Блогер показал, как с помощью трёх компонентов удалить застарелые загрязнения.

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Лайфхак по очистке посуды от застарелых загрязнений / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как избавиться от старого нагара на сотейнике

Какие три ингредиента помогут очистить посуду от жира

Застарелый жир, нагар и темный налет на посуде можно удалить с помощью вываривания. Для этого понадобятся хозяйственное мыло, кальцинированная сода и кислородный порошок.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка Зрения 360⁰" показал, как очистить старый нагар на посуде за 15 минут с помощью этих домашних средств.

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Что нужно для домашнего средства против нагара

Для приготовления домашнего раствора против нагара блогер использовал три основных ингредиента: полстакана натертого хозяйственного мыла, две столовые ложки кальцинированной соды и две столовые ложки кислородного порошка.

Как правильно вываривать посуду с нагаром

Процесс очистки начинается с подготовки посуды. Автор поместил загрязненный сотейник в алюминиевую кастрюлю и залил его водой так, чтобы жидкость максимально покрывала загрязненную поверхность.

После этого блогер начал нагревать воду на небольшом огне. Когда вода стала теплой, он добавил натертое мыло, кальцинированную соду и кислородный порошок.

Во время очистки раствор активно пенится, а вода постепенно темнеет. Поэтому содержимое кастрюли нужно время от времени перемешивать и переворачивать загрязненную посуду, чтобы обработать все её участки, в частности ручку.

Кипятить посуду нужно примерно 15 минут. После этого блогер прополоскал сотейник и проверил результат вываривания.

"Нагар и жир полностью удалились, идеально", - подытожил результат автор видео.

Смотрите видео о том, как отмыть посуду от старого нагара:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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