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Зачем умные люди кладут фольгу в обувь: неожиданный результат

Марина Иваненко
9 октября 2026, 18:49
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Алюминиевая фольга под стелькой может помочь уменьшить потери тепла зимой. Как правильно использовать этот бытовой лайфхак и что ещё согреет ноги в мороз?
Необычный лайфхак для зимней обуви
Необычный лайфхак для зимней обуви / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем класть фольгу в обувь
  • Простой способ сохранить тепло
  • Как защитить ноги от холода

В холодное время года поддерживать ноги в тепле бывает непросто. Даже качественная обувь с тонкой подошвой может пропускать холод от земли. В результате подошва быстро остывает, а ноги начинают мерзнуть. Помочь в такой ситуации может необычный бытовой лайфхак - обычная алюминиевая фольга, которую подкладывают непосредственно под стельку. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания Maison & Travaux, этот метод основан на принципе, который используется в термоодеялах для выживания. Блестящая поверхность фольги отражает часть теплового излучения тела и направляет его обратно к стопе. В сочетании с воздушной прослойкой материал может помочь уменьшить потери тепла и замедлить охлаждение ног во время пребывания на улице.

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Как правильно использовать фольгу в обуви

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно вырезать из алюминиевой фольги деталь по форме стельки. Затем её следует положить на дно обуви блестящей стороной вверх, а сверху положить обычную стельку. Важно, чтобы фольга не собиралась складками и не создавала дискомфорта при ходьбе.

В то же время стоит учитывать, что алюминий хорошо проводит тепло, поэтому сама по себе фольга не является полноценным теплоизоляционным материалом. Её способность уменьшать теплопотери зависит от условий использования и наличия воздушной прослойки. Поэтому этот лайфхак следует рассматривать как вспомогательный способ защиты от холода, а не как замену теплой зимней обуви.

Видео о том, как согреть ноги в морозную погоду, можно посмотреть здесь:

Что ещё поможет сохранить тепло ног

Для дополнительной защиты от мороза рекомендуется выбирать носки из мериносовой шерсти. Они помогают отводить влагу и поддерживать комфортную температуру ног.

Не менее важно правильно подобрать обувь. Она не должна сдавливать пальцы, ведь теснота может ухудшать кровообращение и усиливать ощущение холода. Также стоит обращать внимание на толщину подошвы и её теплоизоляционные свойства, поскольку именно она отделяет стопу от холодной поверхности земли.

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, интерьерном дизайне и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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