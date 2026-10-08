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Безопасная альтернатива бытовой химии: для чего смешивают уксус и крахмал

Марина Иваненко
8 октября 2026, 11:01
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Крахмал, уксус и сода могут стать основой простых домашних средств для уборки. Как их использовать для мытья стекол, духовки, плитки и других поверхностей.
Простой рецепт средства для мытья стекол без разводов
Простой рецепт средства для мытья стекол без разводов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как приготовить средство для мытья окон из крахмала и уксуса
  • Чем сода поможет при уборке кухни
  • Какие домашние смеси не стоит использовать без осторожности

Большинство обычных чистящих средств содержат активные химические компоненты, контакт с которыми нежелателен, особенно если в доме есть маленькие дети. Чтобы уменьшить количество агрессивной бытовой химии, можно использовать простые домашние смеси на основе доступных продуктов. Главред расскажет подробнее.

По данным издания El Cronista, эффективное средство для мытья стекол и окон можно легко приготовить самостоятельно. Соответствующую рекомендацию обнародовали специалисты Детской больницы Филадельфии (CHOP). Врачи подчеркивают важность хранения бытовой химии и средств для уборки в недоступном для детей месте, ведь случайный контакт с такими веществами может привести к отравлению или травме.

видео дня

Как приготовить домашнее средство для мытья окон

Для очистки стеклянных поверхностей можно приготовить смесь из кукурузного крахмала, белого уксуса и теплой воды. Такое средство помогает удалять загрязнения со стекла и при правильном использовании оставляет меньше разводов.

Для приготовления смеси понадобятся 3 столовые ложки кукурузного крахмала, 1 стакан белого уксуса и 3,78 литра теплой воды.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать до однородности. Готовый раствор можно перелить в пульверизатор и использовать для мытья стекол, зеркал и других стеклянных поверхностей по мере необходимости.

Перед использованием смесь желательно хорошо встряхнуть, так как крахмал может оседать на дне. После нанесения средства стекло следует протереть чистой салфеткой или мягкой тканью.

Видео о том, как помыть окна без разводов, можно посмотреть здесь:

Чем ещё можно убирать дом без агрессивных средств

Для отдельных домашних задач также можно использовать простые смеси на основе пищевой соды и уксуса. Они могут стать альтернативой некоторым специализированным средствам, хотя их эффективность зависит от типа загрязнения и поверхности.

Универсальное средство для уборки

Для очистки различных поверхностей можно растворить 4 столовые ложки пищевой соды в 3,78 литрах теплой воды. Полученный раствор используют для удаления обычной бытовой грязи.

Перед нанесением средства на всю поверхность стоит проверить его действие на небольшом незаметном участке, особенно если речь идет о деликатных материалах.

Как очистить духовку

Для очистки духовки можно использовать воду с пищевой содой. Смесь наносят на загрязнённые участки тонким слоем и оставляют на некоторое время, чтобы размягчить налёт. После этого поверхность протирают влажной губкой или тканью.

Как правильно мыть окна для идеального блеска
Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Как прочистить слив

Для очистки слива используют по одному стакану пищевой соды и белого уксуса. Соду засыпают в слив, после чего добавляют уксус. Компоненты вступают в реакцию, образуя пену, которая помогает ослабить часть загрязнений.

В то же время такой способ не стоит воспринимать как универсальное средство от серьёзных засоров. Если вода не проходит через слив, лучше воспользоваться механической очисткой или специальным средством в соответствии с инструкцией.

Как очистить сантехнику и плитку

Пищевую соду можно использовать для очистки ванны, кафеля, унитаза и других твердых поверхностей. В сочетании с уксусом она помогает справиться с частью бытовой грязи и налетом.

Однако уксус подходит не для всех материалов. Его не следует использовать на поверхностях, чувствительных к кислотам, в частности на некоторых видах натурального камня. Поэтому перед уборкой важно ознакомиться с рекомендациями производителя конкретного покрытия.

Почему домашние средства всё равно нужно хранить в недоступном для детей месте

Даже если средство приготовлено из доступных продуктов, это не означает, что его можно оставлять в свободном доступе. Уксус в концентрированном виде может раздражать кожу, глаза и слизистые оболочки, а неправильное использование домашних смесей также может быть опасным.

Поэтому готовые растворы лучше хранить в четко подписанной емкости, недоступной для детей, и не переливать их в бутылки из-под напитков.

Домашние смеси могут стать простым способом сократить использование специализированной бытовой химии при уборке. В то же время даже натуральные компоненты нужно использовать по назначению, учитывая особенности поверхностей и правила безопасности.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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