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Как быстро очистить диван от шерсти: эксперт посоветовал самый простой способ

Анна Косик
8 октября 2026, 04:32
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Вместе с шерстью с дивана можно удалить и грязь, и неприятный запах.
Как быстро очистить диван от шерсти: эксперт посоветовал самый простой способ
Доступные средства для очистки дивана от шерсти / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Как быстро очистить диван от шерсти без специальных средств
  • Как удалить ворсинки из труднодоступных мест
  • Как уменьшить количество шерсти в доме

Шерсть домашних животных часто скапливается не только на поверхности дивана или кресла, но и проникает глубоко в волокна обивки. Из-за этого мягкая мебель быстрее теряет опрятный вид, в ткани могут задерживаться пыль и перхоть, а также появляться неприятный запах.

Но Главред узнал, как правильно очистить мягкую мебель от шерсти и какие простые средства помогут справиться с загрязнениями. Об этом, как пишет Southern Living, рассказал менеджер по специализированной уборке компании CLEANE Коннер Миллер.

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Зачем очищать мягкую мебель от шерсти

По словам эксперта, глубокая чистка дивана и другой мягкой мебели помогает не только избавиться от загрязнений, но и продлить срок службы мебели.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Как убрать шерсть домашних животных / Инфографика: Главред

"Волокна ткани улавливают грязь, которая оседает глубоко внутри. Это может привести к повреждению материала, потере яркости цвета и появлению стойких неприятных запахов. Глубокая чистка помогает восстановить цвет ткани, продлить срок службы мебели и сохранить её первоначальный вид", - отметил Миллер.

Как очистить диван от шерсти без специальных средств

Прежде чем прибегать к домашним средствам, стоит пропылесосить диван. Для этого подойдет обычный пылесос с насадкой для мягкой мебели. Специалист советует двигаться сверху вниз, постепенно обрабатывая всю поверхность.

После этого можно воспользоваться обычной резиновой или латексной перчаткой. Ею нужно провести по ткани - благодаря трению шерсть будет собираться в небольшие комочки, которые легко убрать руками.

"Использование сухой латексной перчатки отлично помогает собирать шерсть с больших поверхностей, таких как подушки или тканевые элементы каркаса: шерсть скатывается в комочки", - рассказал эксперт.

Если сухая перчатка не справляется, её можно немного смочить водой. Также для этого способа подойдут слегка влажные салфетки из микрофибры или губка.

Как скребок для окон поможет убрать шерсть

Для ворсинок, застрявших глубоко между волокнами, можно использовать резиновый скребок для мытья окон. Им нужно медленно проводить по ткани с умеренным нажимом.

Для труднодоступных мест, например вокруг пуговиц, в швах и углах дивана, пригодится упаковочная лента. Её можно намотать на ладонь липкой стороной наружу и промокать ею поверхность.

На небольших подушках и декоративных элементах удобно использовать обычный ролик для одежды. Также в зоомагазинах продаются специальные расчёски и щётки для сбора шерсти.

Как часто нужно чистить диван от шерсти

Периодичность уборки зависит прежде всего от того, насколько сильно линяет домашнее животное. Если шерсти немного, достаточно еженедельно пылесосить диван и другие тканевые поверхности.

Если же у питомца густая шерсть или он активно линяет, очищать мебель от ворсинок придется значительно чаще - иногда ежедневно.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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