Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

О чем вы узнаете
- Как быстро удалить шерсть животных с одежды
- Как уменьшить количество шерсти в квартире
Шерсть домашних животных на одежде — это вечная проблема для владельцев кошек и собак. Она особенно заметна на темных вещах именно тогда, когда нужно выходить из дома. Однако есть несколько проверенных способов, как быстро почистить вещи и сделать так, чтобы шерсти в квартире стало меньше — Главред расскажет подробнее.
Как отмечают в РБК-Украина, обычная уборка не решит проблему полностью, ведь животные линяют каждый день. Для того чтобы эффект был заметным, специалисты советуют обязательно вычесывать домашних питомцев, прятать одежду в шкаф и использовать специальные насадки для пылесоса.
Как убрать шерсть за минуту: самые простые способы
Если вам нужно срочно почистить свитер или брюки, попробуйте следующие методы:
Липкий валик
Это самый быстрый вариант. Проводите им по ткани короткими движениями. Лучше держать такой валик в коридоре, чтобы воспользоваться им прямо перед выходом.
Влажная резиновая перчатка
Обычная хозяйственная перчатка хорошо собирает ворс. Ее стоит смочить водой и провести рукой по одежде — шерсть скатывается в комочки, которые легко убрать.
Сушильная машина
Поток воздуха в машине хорошо выдувает шерсть из ткани. Она собирается в фильтре, и вещь становится чистой без лишних усилий.
Видео о том, как избавиться от шерсти, можно посмотреть здесь:
Почему шерсть на одежде не исчезает
Даже после уборки шерсть быстро появляется снова, ведь животные линяют постоянно. Поэтому важно не только убирать, но и предотвращать ее накопление.
Как защитить одежду от шерсти: простые бытовые привычки
Правило "последней минуты"
Не ходите по дому в уличной одежде. Одевайтесь непосредственно перед выходом, когда вы уже полностью собрались. Это уменьшит контакт с животным, которое обязательно захочет потереться о чистую одежду.
Создайте "чистую зону"
Выберите в квартире место (например, отдельный шкаф, кресло или даже целую комнату), куда домашним животным запрещено заходить. Храните и готовьте одежду именно там.
Используйте защитные покрытия
Накрывайте мягкую мебель пледами или чехлами, которые легко снимаются. Шерсть будет скапливаться на них, а не переноситься на одежду после контакта с диваном или креслом.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
