Зеленский увидел "окно возможностей": ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины

При этом эксперт подчеркнул, что одного желания Украины недостаточно для достижения результата.

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Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, president.gov.ua

Ключевые тезисы:

Зеленский стремится использовать шанс для переговоров до зимы

Успех дипломатии зависит от давления на Россию

США, Европа и Китай могут сыграть важную роль

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о существовании "окна возможностей" для переговоров с Россией до начала зимы можно рассматривать как сигнал о готовности Киева использовать все доступные шансы для завершения войны.

Такое мнение в интервью Главреду высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко комментируя перспективы дипломатического процесса.

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По его словам, речь идет не о конкретной дате, а о стратегическом ориентире, который демонстрирует стремление Украины ускорить завершение войны.

"Прежде всего мы должны воспринимать это как ориентир и попытку Украины использовать все возможности для того, чтобы как можно быстрее завершить войну. Хотя продолжительность этой войны зависит не от Украины, а исключительно от российского агрессора и от возможности наших партнеров оказывать давление на Кремль", — отметил эксперт.

Он напомнил, что ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также говорил о задаче работать над завершением войны до конца года.

По мнению аналитика, Киев стремится воспользоваться благоприятным периодом перед выборами в Конгресс США, поскольку успех на переговорном направлении может быть выгоден администрации президента США Дональд Трамп и Республиканской партии.

Эксперт отметил, что Трамп продолжает сталкиваться с критикой из-за своего предвыборного обещания быстро завершить войну между Россией и Украиной.

В то же время, по его словам, усиление дальнобойных ударов украинских Сил обороны и ситуация на фронте создают дополнительные рычаги давления на Москву.

Отдельное внимание эксперт обратил на недавнее выступление госсекретаря США Марко Рубио в Сенате.

"Он сказал, что россияне не только не могут достичь первоочередных целей "СВО", но и не могут достичь нынешних требований", — подчеркнул собеседник.

По его мнению, это свидетельствует о том, что часть американского политического истеблишмента также видит возможности для продвижения переговорного процесса.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

По его словам, необходима скоординированная работа международных партнеров, включая США и европейские страны. Речь может идти как об усилении санкционного давления на Кремль, так и о более активном участии Европы в переговорном процессе.

Кроме того, важную роль способен сыграть Китай.

Аналитик обратил внимание на публикации в издании South China Morning Post, в которых сообщалось о просьбах Трампа к председателю КНР Си Цзиньпин использовать свое влияние на Россию.

По мнению эксперта, подобные сигналы позволяют очертить возможные контуры будущего переговорного процесса и показывают, что дипломатические усилия вокруг завершения войны могут активизироваться уже в ближайшие месяцы.

Отметим выступление сенатора Марко Рубио в Конгрессе США, который подчеркнул невозможность России достигнуть целей спецоперации, что усиливает рычаги давления в переговорном процессе. Заявление отражает настроения части американского политического истеблишмента. Усиление давления на Кремль для продвижения переговоров актуализируется в Вашингтоне.

Также ранее сообщалось, что международные партнеры фиксируют красные линии России на переговорах, которые существенно осложняют поиск компромисса. Это подчеркивает важность координации действий между Западом и Украиной. Усилия ЕС и США направлены на укрепление позиций Киева в диалоге.

Как ранее сообщал Главред, украинские военные и разведка акцентируют внимание на использовании временного окна до выборов в США для усиления дипломатического давления. Параллельно идет наращивание дальнобойных ударов, что создаёт дополнительные возможности для переговорного процесса и демонстрирует волю Киева к скорейшему завершению конфликта.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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