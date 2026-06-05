"Слабый ответ": Зеленский резко отреагировал на отказ Путина от встречи

Что сказал Зеленский:
- РФ не хочет завершать войну и выбирает ее продолжение
- Реакция Кремля слаба и разочаровывает мир
- Следует усилить санкции и давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ российского диктатора Путина от встречи для завершения войны.
Глава государства заявил, что Россия "снова выбирает войну", а ответ Путина на его предложение назвал "слабым". Об этом говорится в видеообращении Зеленского.
"Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Он не хочет ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто вытягивает из него деньги, — они все сегодня были очень улыбчивы", — сказал президент.
Президент также подчеркнул необходимость усиления международного давления и тотального сокращения финансовых ресурсов России.
Кроме того, Зеленский подтвердил, что Украина готовит новые встречи с европейскими партнерами и форматы с американской стороной.
Письмо Зеленского Путину — последние новости
Как сообщал Главред, Путин прокомментировал письмо украинского президента Владимира Зеленского. По словам российского диктатора, переход Киева к публичному обсуждению переговорных вопросов якобы является неправильным шагом, а к моменту встречи с Зеленским нужно найти конкретные решения по урегулированию конфликта.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно оценил идею возможных переговоров. Он заявил журналистам в Белом доме, что приветствует готовность сторон к диалогу и считает личную встречу Зеленского и Путина хорошим шагом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо. Обращаясь к главе страны-агрессора, Зеленский заявил, что война против Украины является личным решением российского лидера, и предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.
Читайте также:
- Новая опасная схема атак: РФ стягивает авиацию и тестирует ракеты с отложенной детонацией
- Что заставит Путина пойти на переговоры: политолог назвал главный фактор
- "Это серьезный фактор": политолог раскрыл, когда переговоры могут сдвинуться с мертвой точки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред