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"Слабый ответ": Зеленский резко отреагировал на отказ Путина от встречи

Инна Ковенько
5 июня 2026, 20:18
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Зеленский заявил, что Путин не хочет мира и снова выбирает продолжение войны.
Зеленский отреагировал на отказ Путина от встречи по урегулированию конфликта
Зеленский отреагировал на отказ Путина от встречи для прекращения войны / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Что сказал Зеленский:

  • РФ не хочет завершать войну и выбирает ее продолжение
  • Реакция Кремля слаба и разочаровывает мир
  • Следует усилить санкции и давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ российского диктатора Путина от встречи для завершения войны.

Глава государства заявил, что Россия "снова выбирает войну", а ответ Путина на его предложение назвал "слабым". Об этом говорится в видеообращении Зеленского.

видео дня

"Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Он не хочет ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто вытягивает из него деньги, — они все сегодня были очень улыбчивы", — сказал президент.

Президент также подчеркнул необходимость усиления международного давления и тотального сокращения финансовых ресурсов России.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что Украина готовит новые встречи с европейскими партнерами и форматы с американской стороной.

Письмо Зеленского Путину — последние новости

Как сообщал Главред, Путин прокомментировал письмо украинского президента Владимира Зеленского. По словам российского диктатора, переход Киева к публичному обсуждению переговорных вопросов якобы является неправильным шагом, а к моменту встречи с Зеленским нужно найти конкретные решения по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно оценил идею возможных переговоров. Он заявил журналистам в Белом доме, что приветствует готовность сторон к диалогу и считает личную встречу Зеленского и Путина хорошим шагом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо. Обращаясь к главе страны-агрессора, Зеленский заявил, что война против Украины является личным решением российского лидера, и предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.

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