'Это серьезный фактор': политолог раскрыл, когда переговоры могут сдвинуться с места

Переговорный процесс между Украиной и Россией может активизироваться уже осенью, если летом не удастся добиться прогресса.

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Политолог объяснил, когда переговоры могут сдвинуться с мертвой точки / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Чаленко:

Украина рассчитывает активизировать переговоры по войне уже летом

РФ надеется укрепить свои позиции за счет летнего наступления и массированных обстрелов

Если летом переговоры не начнутся, шанс возрастет осенью

Украина хотела бы, чтобы переговорный процесс по завершению войны стартовал уже летом, однако РФ рассчитывает на успехи своей наступательной кампании и надеется укрепить позиции за счет массированных обстрелов украинских городов и критической инфраструктуры. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По словам политолога, если летом не удастся активизировать переговорный процесс, осенью появится дополнительный политический фон для его начала. Чаленко обратил внимание, что помимо выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября, важным фактором станут и псевдовыборы в Государственную думу РФ, запланированные на 18-20 сентября.

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Эксперт пояснил, что эти выборы являются элементом легитимации российского режима, который в настоящее время сталкивается со снижением поддержки милитаристской риторики.

"Я понимаю, что на выборах в РФ "рисуют" необходимый результат, но все равно, если опираться на показатели предыдущих выборов, где "Единая Россия" набрала около 50%, а сейчас их рейтинги свидетельствуют, что они даже до 30% не дотягивают, то это серьезный фактор для использования политического момента, по крайней мере для организации многомесячного режима прекращения огня", — отметил эксперт.

В то же время Чаленко предупредил, что существует риск, когда после выборов в РФ и США боевые действия могут возобновиться зимой. "И важная задача украинской дипломатии и наших партнеров — сделать так, чтобы возможности выхода из многомесячного режима прекращения огня не было, чтобы этот режим стал максимально устойчивым. Можно называть это как угодно — корейским сценарием или иначе. Но главное, чтобы прекратилась активная фаза боевых действий", — резюмировал эксперт.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как ранее сообщал Главред, диктатор Владимир Путин заявил, что страны Европы не могут выступать посредниками в переговорах о завершении войны в Украине, поскольку оказывают военную помощь Киеву. При этом хозяин Кремля подчеркнул необходимость мирного соглашения, которое, по его словам, было достигнуто с президентом США Дональдом Трампом на Аляске летом 2025 года.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает работать над организацией переговорного процесса между Украиной и Россией, однако пока существенного прогресса в этом направлении нет.

Напомним, в Киеве считают, что предыдущие попытки мирных переговоров с участием США не дали результата, и Владимир Путин все больше склоняется к продолжению войны с максималистскими требованиями. Украинская сторона заявляет о полном застое дипломатического процесса и отсутствии прогресса со стороны Москвы. Позиция России остается неизменной – никаких компромиссов без уступок со стороны Киева.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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