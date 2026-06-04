Преемник Путина: появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти

У Владимира Путина очевидная сверхидея: он закончит войну, только если в РФ все рухнет, считает Иван Преображенский.

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Раскрыт сценарий смены власти в РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Важное из заявлений Преображенского:

Путин закончит войну, только если в РФ все рухнет

В РФ бунт может начаться с регионов

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос о том, начинают ли в РФ рассматривать кого-то на роль преемника диктатора РФ Владимира Путина.

"Путин еще не стал настолько альтернативен, чтобы они всерьез начали задумываться о преемнике. Пока это история о том, что они по-прежнему надеются: ситуация настолько изменится, что им удастся убедить Путина прекратить войну", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, элиты в РФ надеются, что Путин не настолько безумен, насколько, скорее всего, он в реальности неадекватен.

"Поскольку они сами в основном тоже подрастеряли адекватность, они надеются, что в обозримом будущем удастся его переубедить. Он их, что называется, кормит завтраками. Говорит: "Кончится через год", теперь — "кончится через два". При этом у Путина очевидная сверхидея. Он закончит войну, только если все совсем рухнет. Либо будет тянуть до самого конца, считая, что победителей не судят", - считает он.

В то же время собеседник не исключил, что через какое-то время в РФ может начаться разговор о том, что можно было бы попытаться Путина на кого-то заменить.

"Но здесь еще вопрос в том, что это жесткая политическая система, где и так постоянно все доносят на всех. Соответственно, шансов на то, что страх мобилизует их настолько, что они решатся действовать все вместе и каким-то образом создадут тайное общество, практически нулевой.

Единственный вариант — что кто-то взбунтуется один. Ситуация будет настолько плохой, что с ним быстро не смогут расправиться. Скорее всего, речь не об условных олигархах и не о крупном бизнесе, а о каких-нибудь региональных элитах. Это может быть отдельный регион или регионы.

И уже оттуда пойдет разрушение системы, потому что они не смогут с этим человеком или с этими людьми быстро справиться. Это сценарий, который с самого начала полномасштабной агрессии был возможен, но до сих пор даже близко не реализовался", - добавил Преображенский.

Эксперт оценил вероятность внутренних конфликтов в РФ

Георгий Тука высказался о возможности возникновения внутреннего противостояния в стране-агрессоре России. По его мнению, теоретически часть политических и экономических элит могла бы выступить против действующей власти, однако за последние годы российское руководство существенно укрепило контроль над внутренней ситуацией.

Эксперт отметил, что особенно активно подавление любых проявлений несогласия происходило в последние два года. В результате, считает он, в России практически не осталось влиятельных сил, способных организовать эффективное сопротивление или сформировать реальную альтернативу действующей власти.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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