Бунты против Кремля: назван вероятный сценарий переворота в РФ

В первом квартале 2026 года будут большие сюрпризы в России, не исключает Тарас Загородний.

https://glavred.info/world/bunty-protiv-kremlya-nazvan-veroyatnyy-scenariy-perevorota-v-rf-10717541.html Ссылка скопирована

Тарас Загородний прокомментировал вероятность бунта в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, pixabay

Важное из заявлений Загороднего:

Есть вероятность конфликтов между местными властями и федеральной властью РФ

В первом квартале 2026 года РФ ждут большие потрясения

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, возможны ли в России внутренние конфликты.

"Я больше верю в конфликты между местными властями и федеральной властью РФ, то есть когда центру будет противостоять именно местная власть, а не народ. Если нет денег в местном бюджете, если нет возможности поддерживать инфраструктуру, школы, общественный транспорт и все остальное, отвечать придется местным властям, ведь люди пойдут не к Путину, а к местной власти", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, такая же ситуация складывалась и в Советском Союзе, когда он начал распадаться, "когда не было денег на содержание местных элит, и деньги из Москвы не поступали".

"Есть, конечно, еще вклады россиян – еще 60 триллионов рублей. И российская власть еще попробует конфисковать эти вклады, она уже запускает механизмы, которые лишают население возможности забрать деньги из банков. Это делается с размытой формулировкой: мол, если банк видит, что идут неконтролируемые, на его взгляд, операции, он имеет право заблокировать деньги. Это явление стало массовым", - уточнил он.

Загородний также напомнил о том, что перед распадом в СССР провели конфискационную денежную реформу.

"В РФ пока боятся это делать, но эти процессы тоже идут. И уже в первом квартале 2026 года мы увидим большие сюрпризы в России, которые уже сейчас готовятся", - добавил он.

Смотрите видео - интервью с Тарасом Загородним:

Бунт в РФ: мнение эксперта

Георгий Тука высказался о шансах на внутренний мятеж в государстве-агрессоре — России. По его словам, теоретически выступление со стороны высших кругов там возможно. Однако за последние годы, особенно в последние два, Путин и его окружение систематически и достаточно эффективно устраняли любое инакомыслие. В результате в стране фактически не осталось реальной оппозиции.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

Больше новостей:

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред