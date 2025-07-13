Бунт против Путина: Тука раскрыл, кто может возглавить новый мятеж в РФ

Теоретически в России возможен мятеж элит, не исключает Георгий Тука.

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Важное из заявлений Туки:

Тука прокомментировал вероятность мятежа в стране-агрессоре РФ

В России до сих пор существует борьба "башен Кремля"

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал вероятность мятежа в стране-агрессоре РФ.

"Теоретически в России возможен мятеж элит. Но за последние годы, особенно за последние два года, Путин и вся его камарилья очень активно и небезрезультатно зачистили оппозицию внутри страны, поэтому оппозиции в России просто не существует", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Вместе с тем эксперт считает, что в России до сих пор существует борьба "башен Кремля".

"Этот процесс продолжается и сейчас. И в очередной раз в подковерной борьбе вроде бы вернули себе влияние братья Ковальчуки. Развитие борьбы "башен Кремля" трудно предсказать. Впрочем, пока я не вижу даже намеков на то, что в ближайшей перспективе там могут разворачиваться какие-то активные процессы", - добавил Тука.

Ранее появился неожиданный сценарий бунта в РФ с "табакеркой в голову" Путину. Российские силовики за продолжение войны, ведь они понимают, что остановка боевых действий рано или поздно приведет их в трибунал.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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