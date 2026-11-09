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Что повесить на окна к Новому году: 15 эффектных вариантов без сверления

Анна Ярославская
9 ноября 2026, 22:32
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Для одного окна хватит теплой гирлянды длиной 3 метра и четырёх самоклеящихся крючков.
Украшение, Новый год
Как украсить окна к Новому году: 15 идей, которые создадут праздничную атмосферу / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Чем украсить окна к Новому году без гвоздей
  • Какие гирлянды выбрать для комнаты и для фасада
  • Каких ошибок с гирляндами стоит избегать

Самый простой ответ на вопрос, чем украсить окна к Новому году, - свет. Гирлянда-штора, звёздочки или снежинки на присосках, силуэт ёлки или LED-свечи на подоконнике превращают окно в праздничное украшение за один вечер, без сверления и лишних затрат.

Подборку из 15 идей новогоднего освещения для окон опубликовал сайт о домашнем декоре Decor and Dish. Дизайнеры советуют выбрать одно окно, один тип свечения и один вид гирлянды.

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Окно - это украшение, которое работает вдвойне: свет наполняет комнату изнутри и одновременно приветствует прохожих на улице. Поэтому одно освещенное окно создает больше праздничного настроения, чем целая полка елочных игрушек.

Главное правило - освещать окно как комнату, а не как рамку. Для жилых комнат лучше выбирать тёплый белый оттенок около 2700 К, напоминающий свет свечи, а холодный белый оставить для интерьеров в сине-серебряной гамме.

Какие идеи для оформления окон на Новый год выбрать

Вот что можно повесить на окна к Новому году:

  1. Гирлянда-штора "сосульки" на всю ширину окна. Вертикальные нити света крепят к верхней проволоке на клейкие крючки.
  2. Гирлянда-штора за тюлем. Прозрачная ткань рассеивает свет лампочек в ровное мягкое сияние. Это отличный вариант для спальни.
  3. Штора со звёздами. Батарейные модели с таймером на 6 часов не требуют розетки и подходят для детской комнаты.
  4. Снежинки на присосках. Три размера на одной нити с улицы выглядят как снегопад.
  5. Теплая рамка по периметру. Одна гирлянда по контуру окна подчеркивает красивые наличники.
  6. Только верх и подоконник. Две горизонтальные линии света подходят к широким панорамным окнам и современным интерьерам.
  7. Внешний контур окон. Мелкие лампочки, одинаковые на всех окнах фасада, крепятся клипсами к наличникам.
  8. Арочное окно. Гирлянду ведут только по дуге, без венков и хвойных гирлянд.
  9. Силуэт елки на присоске - это самый быстрый вариант.
  10. Звёзды на разной высоте. На прозрачных нитях они превращают стекло в созвездие.
  11. Ангел с LED-подсветкой. Одна большая фигура украшает стандартное окно за пять минут.
  12. Силуэты оленей или заснеженного городка. Их ставят на подоконник, а гирлянду на батарейках прячут сзади.
  13. LED-свечи в каждом окне. Беспламенные свечи на присосках включаются с помощью пульта с таймером.
  14. Гирлянды в стеклянных банках. Три банки разной высоты на подоконнике не требуют розетки и не нагреваются.
  15. Если вы снимаете жилье или у вас есть только одно красивое окно, то осветите только его. Пригодится десятиметровая гирлянда из тёплых белых лампочек, обмотанная вокруг рамы.

Что можно повесить на окна на Новый год, чтобы не повредить их

Прежде чем вешать гирлянду, стоит измерить окно и добавить 10–20 % длины на запас. Крепления - клейкие крючки, присоски или раздвижная штанга, но не гвозди и не скобы. Начинать стоит с угла, ближайшего к розетке, оставить небольшой провис, а гирлянду подключить к таймеру.

Батарейные гирлянды не требуют розетки, а сетевые ярче и дешевле в эксплуатации, но розетка должна находиться не дальше 1,8 метра. Для улицы нужны изделия с пометкой "outdoor" и розетка с защитой от утечки тока: комнатные гирлянды на улице выходят из строя после первого дождя.

Среди типичных ошибок - перегруженные розетки и поврежденные провода. В Decor and Dish советуют не соединять между собой более трёх гирлянд и осматривать каждую перед тем, как повесить.

Смотрите больше идей новогоднего оформления окон изнутри и снаружи - в видео на YouTube-канале Decorpediya:

Новогодний декор - новости

Как сообщал Главред, гирлянды на елке стоит выключать на ночь. Электрики объяснили, что гирлянды могут перегреваться, особенно если они старые. Кроме того, от длительного нагрева елка быстрее высыхает.

Праздничная гирлянда - это не только нить с лампочками или пучки зелени. Её можно сделать своими руками из лент, ткани, деревянных бусин, плотной бумаги или конфет. Такие украшения вешают на перила лестниц, каминные полки и дверные косяки.

Во время праздничного украшения есть риск повредить обои или шторы. Чтобы закрепить гирлянду на стене, лучше всего подходят маленькие тонкие гвоздики. Обычный скотч может повредить краску или обои и не всегда выдерживает вес гирлянды.

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Об источнике: Decor & Dish

Decor & Dish (decoranddish.org) - это англоязычный тематический блог и онлайн-журнал, посвященный домашнему интерьеру, кулинарии и стилю жизни .

Основные направления ресурса:

  • Интерьер и декор: идеи по обустройству дома, сервировке стола, сезонному украшению комнат и уютным решениям для жилого пространства.
  • Кулинария: рецепты блюд, идеи для домашних обедов и праздничных ужинов.
  • Проекты "Сделай сам" (DIY): инструкции и советы по созданию элементов декора своими руками.
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