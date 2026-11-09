Главный секрет ноябрьской посадки: когда деревья приживаются лучше всего

Прохладный воздух и еще не остывшая почва создают условия, при которых растения могут постепенно адаптироваться к новому месту.

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Раскрыты особенност посадки деревьев в ноябре / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие деревья можно сажать в ноябре

Когда с посадкой лучше повременить

Как правильно высадить дерево перед зимой

Ноябрь не обязательно означает завершение садового сезона. При благоприятной погоде последний месяц осени подходит для высадки многих деревьев.

Более того, прохладный воздух и еще не остывшая почва создают условия, при которых растения могут постепенно адаптироваться к новому месту и подготовить корневую систему к весеннему росту, пишет Martha Stewart.

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Однако поздняя посадка требует учета нескольких факторов. Важно правильно выбрать разновидность дерева, убедиться, что земля не промерзла, и успеть завершить работы до наступления продолжительных морозов.

Какие деревья можно сажать в ноябре

Возможность осенней посадки определяется прежде всего климатом и состоянием почвы. Если земля остается рыхлой и пригодной для обработки, многие деревья еще можно высаживать.

Особенно хорошо для этого периода подходят листопадные породы, которые к ноябрю уже сбросили листья и перешли в состояние покоя. Благодаря этому после пересадки они испытывают меньшую нагрузку и могут направить ресурсы на адаптацию корней.

Дополнительное преимущество осенней посадки заключается в том, что прохладная погода уменьшает потерю влаги, а почва нередко сохраняет достаточно тепла для укоренения.

Тем не менее необходимо учитывать прогноз погоды на ближайшие недели. Если ожидаются продолжительные сильные морозы, лучше не рисковать и перенести работы на весну.

Когда с посадкой лучше повременить

Есть ситуации, в которых ноябрьская высадка может принести больше вреда, чем пользы.

Сильные ветры . Молодое дерево еще не успевает закрепиться корнями в новой почве. Постоянное раскачивание ствола может повредить корневую систему и затруднить приживаемость. Поэтому открытые участки без естественной защиты от ветра - не лучший выбор для поздней посадки.

. Молодое дерево еще не успевает закрепиться корнями в новой почве. Постоянное раскачивание ствола может повредить корневую систему и затруднить приживаемость. Поэтому открытые участки без естественной защиты от ветра - не лучший выбор для поздней посадки. Промерзший грунт . Если лопата с трудом входит в землю, а почва напоминает плотный замерзший ком, работы следует отложить. Для нормальной посадки грунт должен оставаться рыхлым и податливым.

. Если лопата с трудом входит в землю, а почва напоминает плотный замерзший ком, работы следует отложить. Для нормальной посадки грунт должен оставаться рыхлым и податливым. Чувствительные вечнозеленые растения . Падуб, вечнозеленая магнолия и самшит могут плохо переносить пересадку непосредственно перед зимой. Их листья продолжают испарять влагу, тогда как замерзшая почва ограничивает ее поступление через корни. В результате растение рискует пострадать от обезвоживания.

Отдельно стоит учитывать деревья, приобретенные в питомниках в контейнерах. Если земля в саду еще не промерзла, высадка в открытый грунт может оказаться безопаснее зимовки в пластиковом горшке. В контейнере корни практически не защищены от холода, тогда как окружающая почва обеспечивает им дополнительную теплоизоляцию.

/ Инфографика: Главред

Как правильно высадить дерево перед зимой

Чтобы растение успешно перенесло холодный сезон, важно соблюдать последовательность работ.

Проверьте температуру грунта. Земля должна оставаться незамерзшей и легко поддаваться обработке. Ориентировочный показатель для посадки - выше 4,4 °C.

Подготовьте яму. Ее ширина должна в два-три раза превышать размер корневого кома, а глубина - соответствовать его высоте.

Не заглубляйте ствол. Корневая шейка, расположенная у основания дерева, должна находиться немного выше поверхности земли. Слишком глубокая посадка повышает риск загнивания.

Засыпьте корни обычной почвой. Используйте грунт, извлеченный при подготовке ямы. От внесения удобрений непосредственно при поздней посадке лучше отказаться, чтобы не стимулировать появление молодых побегов перед морозами.

Полейте дерево. После заполнения ямы аккуратно уплотните землю и обильно увлажните ее. Это поможет устранить воздушные пустоты и обеспечить контакт корней с почвой.

Замульчируйте приствольную зону. Распределите древесную мульчу слоем около 7–10 см. Она поможет сохранить влагу и защитит корни от резких температурных колебаний. При этом материал не должен соприкасаться непосредственно со стволом.

Стоит ли откладывать посадку до весны

Ноябрьская высадка может стать хорошей возможностью завершить запланированные садовые работы, не дожидаясь следующего сезона. Однако универсального срока для всех регионов и видов деревьев не существует.

Главные условия успешной посадки - незамерзшая почва, подходящая погода и правильный выбор растения. Если земля уже промерзла, участок подвержен сильным ветрам или дерево плохо переносит зимнюю пересадку, разумнее дождаться весны. В остальных случаях своевременная подготовка и защита корней помогут растению благополучно пережить холода.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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