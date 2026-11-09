Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Главный секрет ноябрьской посадки: когда деревья приживаются лучше всего

Алексей Тесля
9 ноября 2026, 22:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Прохладный воздух и еще не остывшая почва создают условия, при которых растения могут постепенно адаптироваться к новому месту.
Главный секрет ноябрьской посадки: когда деревья приживаются лучше всего
Раскрыты особенност посадки деревьев в ноябре / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие деревья можно сажать в ноябре
  • Когда с посадкой лучше повременить
  • Как правильно высадить дерево перед зимой

Ноябрь не обязательно означает завершение садового сезона. При благоприятной погоде последний месяц осени подходит для высадки многих деревьев.

Более того, прохладный воздух и еще не остывшая почва создают условия, при которых растения могут постепенно адаптироваться к новому месту и подготовить корневую систему к весеннему росту, пишет Martha Stewart.

видео дня

Однако поздняя посадка требует учета нескольких факторов. Важно правильно выбрать разновидность дерева, убедиться, что земля не промерзла, и успеть завершить работы до наступления продолжительных морозов.

Какие деревья можно сажать в ноябре

Возможность осенней посадки определяется прежде всего климатом и состоянием почвы. Если земля остается рыхлой и пригодной для обработки, многие деревья еще можно высаживать.

Особенно хорошо для этого периода подходят листопадные породы, которые к ноябрю уже сбросили листья и перешли в состояние покоя. Благодаря этому после пересадки они испытывают меньшую нагрузку и могут направить ресурсы на адаптацию корней.

Дополнительное преимущество осенней посадки заключается в том, что прохладная погода уменьшает потерю влаги, а почва нередко сохраняет достаточно тепла для укоренения.

Тем не менее необходимо учитывать прогноз погоды на ближайшие недели. Если ожидаются продолжительные сильные морозы, лучше не рисковать и перенести работы на весну.

Когда с посадкой лучше повременить

Есть ситуации, в которых ноябрьская высадка может принести больше вреда, чем пользы.

  • Сильные ветры. Молодое дерево еще не успевает закрепиться корнями в новой почве. Постоянное раскачивание ствола может повредить корневую систему и затруднить приживаемость. Поэтому открытые участки без естественной защиты от ветра - не лучший выбор для поздней посадки.
  • Промерзший грунт. Если лопата с трудом входит в землю, а почва напоминает плотный замерзший ком, работы следует отложить. Для нормальной посадки грунт должен оставаться рыхлым и податливым.
  • Чувствительные вечнозеленые растения. Падуб, вечнозеленая магнолия и самшит могут плохо переносить пересадку непосредственно перед зимой. Их листья продолжают испарять влагу, тогда как замерзшая почва ограничивает ее поступление через корни. В результате растение рискует пострадать от обезвоживания.

Отдельно стоит учитывать деревья, приобретенные в питомниках в контейнерах. Если земля в саду еще не промерзла, высадка в открытый грунт может оказаться безопаснее зимовки в пластиковом горшке. В контейнере корни практически не защищены от холода, тогда как окружающая почва обеспечивает им дополнительную теплоизоляцию.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
/ Инфографика: Главред

Как правильно высадить дерево перед зимой

Чтобы растение успешно перенесло холодный сезон, важно соблюдать последовательность работ.

  • Проверьте температуру грунта. Земля должна оставаться незамерзшей и легко поддаваться обработке. Ориентировочный показатель для посадки - выше 4,4 °C.
  • Подготовьте яму. Ее ширина должна в два-три раза превышать размер корневого кома, а глубина - соответствовать его высоте.
  • Не заглубляйте ствол. Корневая шейка, расположенная у основания дерева, должна находиться немного выше поверхности земли. Слишком глубокая посадка повышает риск загнивания.
  • Засыпьте корни обычной почвой. Используйте грунт, извлеченный при подготовке ямы. От внесения удобрений непосредственно при поздней посадке лучше отказаться, чтобы не стимулировать появление молодых побегов перед морозами.
  • Полейте дерево. После заполнения ямы аккуратно уплотните землю и обильно увлажните ее. Это поможет устранить воздушные пустоты и обеспечить контакт корней с почвой.
  • Замульчируйте приствольную зону. Распределите древесную мульчу слоем около 7–10 см. Она поможет сохранить влагу и защитит корни от резких температурных колебаний. При этом материал не должен соприкасаться непосредственно со стволом.

Стоит ли откладывать посадку до весны

Ноябрьская высадка может стать хорошей возможностью завершить запланированные садовые работы, не дожидаясь следующего сезона. Однако универсального срока для всех регионов и видов деревьев не существует.

Главные условия успешной посадки - незамерзшая почва, подходящая погода и правильный выбор растения. Если земля уже промерзла, участок подвержен сильным ветрам или дерево плохо переносит зимнюю пересадку, разумнее дождаться весны. В остальных случаях своевременная подготовка и защита корней помогут растению благополучно пережить холода.

Смотрите видео - садовые секреты

В статье рассказывается о принципах обустройства сада, который сохранит привлекательность и ухоженный вид в любое время года. Продуманный подход к организации территории поможет создать уютное место для отдыха, сочетающее практичность, эстетику и индивидуальный стиль владельцев.

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ хочет разъединить Украину по Днепру: Зеленский раскрыл замысел Москвы

РФ хочет разъединить Украину по Днепру: Зеленский раскрыл замысел Москвы

23:04Война
Украина и РФ готовы к компромиссу по территориям: Reuters узнал детали переговоров

Украина и РФ готовы к компромиссу по территориям: Reuters узнал детали переговоров

22:34Война
Первый раунд переговоров с РФ не обещает прорыва: Арахамия объяснил почему

Первый раунд переговоров с РФ не обещает прорыва: Арахамия объяснил почему

22:02Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

Одних ждет взлет, других — испытания: прогноз Таро на 2027 год

Одних ждет взлет, других — испытания: прогноз Таро на 2027 год

Последние новости

23:45

РФ готовит новый масштабный обстрел: Жданов раскрыл опасные даты и цели

23:04

РФ хочет разъединить Украину по Днепру: Зеленский раскрыл замысел Москвы

22:55

Главный секрет ноябрьской посадки: когда деревья приживаются лучше всегоВидео

22:39

Засохшие однолетники на клумбе: когда их не стоит убирать до весныВидео

22:34

Украина и РФ готовы к компромиссу по территориям: Reuters узнал детали переговоров

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
22:32

Что повесить на окна к Новому году: 15 эффектных вариантов без сверления

22:30

Led Zeppelin установили рекорд: хит 1970 года преодолел миллиард прослушиванийВидео

22:02

Первый раунд переговоров с РФ не обещает прорыва: Арахамия объяснил почему

21:57

Встреча Зеленского и Путина: Мельник раскрыл, где могут пройти переговоры

Реклама
21:23

Счета за электроэнергию заметно снизятся: простые хитрости окупятся с лихвойВидео

21:19

Дело "Карфаген" может оказаться гораздо масштабнее: в НАБУ сделали заявление

20:47

Горе приходит: дочь Синди Кроуфорд отреагировала на смерть брата

20:47

Без денег для Украины не будет бюджета - какой ультиматум Мерц поставил ЕС

20:29

Украинцев предупредили о новых графиках: когда ждать отключений 10 ноября

20:21

Метеозависимым следует подготовиться: какой будет магнитная активность 10–11 ноября

20:07

Без перемирия: что на самом деле обсудят Украина и РФ в Абу-Даби

19:50

Секрет тёплого дома: одна хитрость заметно улучшит работу радиаторовВидео

19:37

Быстрые закуски на Новый год: три праздничных идеи, которые готовятся за 15 минут

19:26

Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

19:17

Зачем вешать старые колготки на окна: простой трюк для экономии тепла

Реклама
19:10

628 тел за 1 км²: Коваленко раскрыл цену наступления РФ в начале ноябрямнение

18:31

Утюг покрылся чёрным нагаром: простое кухонное средство поможет его очистить

18:29

Рисовая вода для растений: чем она полезна и почему не заменит удобрения

18:25

Какие страны на прицеле Кремля: политолог предупредил о риске новой войны

17:58

"Бронь сняли": звезда "Парочки слідчих" в слезах рассказала о мобилизации мужа

17:58

Картофель не долежит до весны: с каким овощем его нельзя хранить

17:26

Большинство делает это неправильно: чем на самом деле нужно взбивать яйца

17:23

Брат Подоляка был полковником армии РФ: где и при каких обстоятельствах он погиб

17:15

Стилистка показала 5 моделей брюк для модных и теплых зимних образов 2027Видео

17:13

Одна ошибка при стирке портит белые простыни: как этого избежать

16:57

В доме станет заметно теплее без лишних затрат: раскрыта простая хитростьВидео

16:41

В Музее Гончара стартовала выставка работ победителей всеукраинского конкурса "Я – Мамай" - Игнат Коробко

16:40

Почему 10 ноября нельзя выносить из дома мусор: какой церковный праздник

16:33

Кто лоббирует поставки китайской техники для сил обороны Украины - СМИ

16:29

Плесень в вазонах и мелкие мошки исчезнут: поможет обычная кухонная специя

16:24

В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

16:23

"Боль этой утраты": известный украинский актер умер от тяжелой болезни

16:21

Наступает благоприятный период для пяти знаков зодиака: кому повезет больше всего

16:09

Не только записка в шампанском: 12 способов загадать желание на Новый год

16:04

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

Реклама
15:58

В семье известного украинского танцора произошло горе – что случилось

15:30

Лавров назвал главную тему мирных переговоров в Абу-Даби

15:14

Известная блогерша упала на сцене "Голосу країни" — чем закончилось выступлениеВидео

15:08

Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

15:03

Заварник будет словно новый: как убрать даже застарелый чайный налетВидео

14:41

Гиацинты пышно зацветут весной: когда сажать и нужно ли выкапывать луковицы

14:38

ЕС выбил себе место на переговорах по Украине - кто поедет в Абу-Даби

14:19

Гороскоп Таро на завтра 10 ноября: Близнецам - меньше говорить, Водолеям - отвлечься

14:11

Два ведра и одна морозная ночь: как сделать роскошный ледяной фонарь для двораВидео

14:01

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять