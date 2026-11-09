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РФ готовит новый масштабный обстрел: Жданов раскрыл опасные даты и цели

Алексей Тесля
9 ноября 2026, 23:45
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Россия может подготовить масштабный ракетный удар непосредственно перед началом переговоров.
РФ готовит новый масштабный обстрел: Жданов раскрыл опасные даты и цели
РФ может готовить новый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, УНИАН

Главное из заявлений Жданова:

  • Накануне переговоров сохраняется риск усиления российских ударов
  • Войска РФ продолжают менять подход к проведению воздушных атак

В канун очередного этапа мирных переговоров, запланированного на 10–11 ноября, сохраняется риск усиления российских обстрелов украинской территории.

Кроме того, российские войска продолжают менять подход к проведению воздушных атак. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По оценке специалиста, особенно внимательно следует следить за ситуацией в ближайшую ночь. Он не исключает, что Россия может подготовить масштабный ракетный удар непосредственно перед началом переговоров.

"Следующая ночь может быть для нас, скажем так, напряженной. Почему? Потому что, по данным нашей разведки, где-то до 40 баллистических ракет разных типов могут быть накоплены в районах пуска ракет в Российской Федерации. Так что нам нужно быть внимательными", - предупредил Жданов.

При этом эксперт считает маловероятным использование российской стороной стратегической авиации в ходе возможной атаки. Он пояснил, что в течение последних нескольких дней признаков ее активности не фиксировалось.

Какие объекты могут оказаться под ударом

По мнению Жданова, приоритетными целями российских обстрелов останутся объекты украинской энергетики. Противник, предположительно, намерен нанести максимальный ущерб энергоснабжению страны, сосредоточив внимание прежде всего на центральных и восточных областях.

Эксперт отметил, что энергетическая инфраструктура Украины уже понесла серьезные повреждения в результате предыдущих атак. При этом российские войска продолжают использовать уязвимость отдельных элементов системы.

"Да, они постараются погасить всю Украину. Ну, по крайней мере, ее большую часть, центральную и восточную часть нашей страны. Я думаю, что цели не изменятся. Тем более что они уже нанесли довольно большой вред. Для нас это не катастрофа, но очень больно, очень много разрушений у нас в сфере энергетики", - объяснил специалист.

Отдельно Жданов обратил внимание на то, что проблемы украинской энергетики не ограничиваются повреждением электростанций и сокращением объемов генерации. Не менее серьезным вызовом остается доставка произведенного электричества конечным потребителям.

Даже если мощности для выработки электроэнергии сохраняются, разрушение подстанций и линий электропередачи может существенно осложнить ее передачу и распределение. Таким образом, повреждение сетевой инфраструктуры способно усугубить последствия российских ударов даже при наличии достаточного количества электроэнергии.

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/ Инфографика: Главред

РФ может задействовать до тысячи средств поражения для атак на энергетику Украины

Российская сторона, предположительно, готовит масштабную операцию против энергетической инфраструктуры Украины с применением большого количества ракет, беспилотников и авиационных бомб. О возможных планах стало известно после того, как министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже материалы с перехваченными данными. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно представленным сведениям, для нанесения ударов могут использовать до 1000 единиц вооружения. Среди потенциальных целей - электрические подстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные.

Наиболее серьезные опасения связаны с возможной угрозой украинским атомным электростанциям. В материалах упоминается вероятность атак, направленных на нарушение работы трех действующих АЭС.

Предполагается, что для этого российские войска могут попытаться вывести из строя распределительные устройства, обеспечивающие подключение атомных станций к объединенной энергосистеме Украины. Повреждение таких объектов способно осложнить передачу электроэнергии от АЭС потребителям.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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Олег Жданов ракетный удар
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