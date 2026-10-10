Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

Силы обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара".

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Удары по целям РФ в Самаре / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

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Поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара"

На ЛПДС смешивают нефть для формирования экспортного сорта Urals

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на субботу повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ЛПДС "Самара" является крупным узлом приема, хранения и смешивания нефти.

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Сырье поступает на станцию по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов РФ. На предприятии смешивают нефть с различным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. Станция также задействована в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

"В ночь на 10 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ. Степень нанесенного ущерба уточняется", – отмечается в сообщении ведомства.

/ Генштаб ВСУ

Что предшествовало

Как сообщалось, 7 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о результатах поражения двух предприятий нефтегазовой отрасли на территории РФ – ЛПДС "Самара" 2 октября и АГПЗ "Астраханский" 4 октября.

/ Инфографика: Главред

Удары по российским объектам: новые подробности

Украина провела серию атак по объектам на территории России. О совместной операции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его информации, одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала военный аэродром в Ростовской области.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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