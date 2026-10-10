Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

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- Поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара"
- На ЛПДС смешивают нефть для формирования экспортного сорта Urals
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на субботу повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.
Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ЛПДС "Самара" является крупным узлом приема, хранения и смешивания нефти.
Сырье поступает на станцию по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов РФ. На предприятии смешивают нефть с различным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. Станция также задействована в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
"В ночь на 10 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ. Степень нанесенного ущерба уточняется", – отмечается в сообщении ведомства.
Что предшествовало
Как сообщалось, 7 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о результатах поражения двух предприятий нефтегазовой отрасли на территории РФ – ЛПДС "Самара" 2 октября и АГПЗ "Астраханский" 4 октября.
Удары по российским объектам: новые подробности
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Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.
Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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