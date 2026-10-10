'Очевидная слабость': Зеленский жестко оценил решение Трампа по дизелю РФ

Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива.

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Владимир Зеленский раскритиковал решение Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse, скриншот

Главное из заявлений Зеленского:

Ослабление санкций против РФ является очевидной слабостью

Россия на фронте слабее, чем в любое другое время войны

Украинскую команду на переговорах используют как ширму

Ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", – подчеркнул он, комментируя разговор президентов США и России.

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По словам Зеленского, в тот же день он встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и на её вопрос о том, что нужно для завершения войны, ответил: санкции по закону Линдси Грэма, поддержка Украины в защите жизни и давление на Россию. Разговор же лидеров США и России, по его мнению, "ведет к другому".

Президент также напомнил, что после недавнего решения ЕС о снятии санкций с российских олигархов ударов по Украине стало только больше. Только за эту неделю, по его словам, погибли десятки людей и сотни получили ранения, в частности в результате ракетного удара по дому в Прилуках и авиабомбардировки городских автобусов в Краматорске.

"В этом году Россия на фронте слабее, чем в любое другое время войны. Именно поэтому Путин полагается на террор", - подчеркнул Зеленский.

Что предлагает Украина

Зеленский раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива на мировой рынок и заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия не будет разрушать украинскую энергетику.

"Подарки Путину не принесут мира и никакой пользы цивилизованному миру. Россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором и подлостями. Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать", – сказал он.

По словам президента, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам являются ответом на многолетнюю кампанию террора РФ против украинской энергетики. Украина предлагает США договоренность о зеркальной деэскалации, и американская сторона знает об этой позиции.

"Украина не будет уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия не будет разрушать нашу энергетику... Считаем, что сил Соединенных Штатов достаточно, чтобы достичь такого компромисса", – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду на "сильный, а не слабый" диалог США с Россией.

Решение США в момент переговоров с Украиной

Сейчас украинская делегация ведет переговоры с американской стороной во Флориде, и именно в этот момент президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и разрешил России экспортировать дизельное топливо, заявил Зеленский.

"Именно в этот момент, когда наша команда ведет переговоры с американской командой во Флориде, президент США беседует с лидером Кремля, с лидером этой войны, с лидером этой агрессии. И достигает соответствующей договоренности, что Америка дает России возможность экспортировать дизельное топливо", – сказал Зеленский журналистам.

"Я считаю, что нашу команду просто используют как ширму. Это нечестно, не по-партнёрски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнёров", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

Переговоры по Украине: Клочок о признаке реального продвижения

Возможное решение США и европейских стран смягчить санкции в отношении России может свидетельствовать о переходе переговоров по завершению войны в Украине к предметному обсуждению. В первую очередь речь идет об ослаблении ограничений на поставки энергоресурсов и потенциальном возвращении российской нефти и газа на европейский рынок. Об этом в интервью изданию Главред заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По словам эксперта, на данный момент западные страны не выступали с заявлениями, которые указывали бы на готовность пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы. При этом Клочок считает, что именно вопрос снятия или ослабления ограничений Россия, вероятно, будет активно поднимать во время переговоров с Соединенными Штатами.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война России против Украины зашла "в стратегический тупик", а ее завершение дипломатическим путем "недостижимо".

Напомним, президент Владимир Зеленский не согласился с госсекретарем США Марко Рубио, который назвал войну в Украине стратегическим тупиком без перспектив переговорного урегулирования. Вместо этого глава государства призвал усилить экономическое давление на Россию и открыть Украине доступ к Starlink над российской территорией.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна с госсекретарем США Марко Рубио, по словам которого война в Украине зашла в "тупик".

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