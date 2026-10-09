РФ атакует запад Украины: в Ивано-Франковске взрывы, на Ровенщине ранены дети

В результате вражеского обстрела уже известно о пострадавшей многодетной семье.

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Две области Украины оказались под ударом РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/oleksandrkoval_rv

Кратко:

РФ атаковала Ровенскую область

В результате удара по Ровенской области пострадала семья с детьми

В Ивано-Франковске работала ПВО из-за атаки дронов

Страна-агрессор Россия вечером 9 октября атаковала западные области Украины. На севере Ровенской области в результате атаки пострадала многодетная семья. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

По его данным, ранены семь человек - две женщины, мужчина и четверо детей. У троих детей травмы средней тяжести. 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

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"Жилой дом семьи существенно поврежден. Нахожусь на связи с главой общины. Он находится на месте происшествия. Община готовится оказать пострадавшим необходимую помощь", - отметил Коваль.

Около 18:50 взрывы также прогремели в Ивано-Франковске. Воздушные Силы сообщили о движении реактивных БПЛА над городом. Впоследствии мэр Руслан Марцинкив предупредил о повышенной опасности.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Реагируем на тревогу! Повышенная опасность. Работает ПВО", - написал он.

Насколько опасны для западных областей Украины реактивные БПЛА – мнение эксперта

Главред писал, что по словам военно-политического осмотрителя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, реактивные "Шахеды", на которые все активнее делает ставку Россия, пока имеют ограниченные возможности для ударов по западу Украины.

Основным средством поражения западных регионов для врага остается ракетное оружие. Вместе с тем, Кремль не ограничивается ракетами и постепенно меняет состав своего ударного арсенала. Обновление парка беспилотников влечет изменения и на пусковых площадках, где старое оборудование уже не подходит.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по меньшей мере один человек погиб в Ивано-Франковске в результате ночного российского удара по Украине 9 октября, ещё трое получили ранения в Киевской области.

Ранее, 8 октября, Россия атаковала Киев дронами. В Соломенском районе зафиксировано попадание БПЛА в 4-этажное здание магазина. Погибли два человека.

Накануне стало известно, что число погибших в результате российского ракетного удара по пятиэтажному дому в Прилуках Черниговской области 7 октября возросло до 22, среди них - пятеро детей.

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О персоне: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив - украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии "Всеукраинское объединение "Свобода"". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.

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