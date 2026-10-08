Два поезда столкнулись во Львовской области: что известно о пострадавших

В результате аварии ранения получили как минимум 5 человек.

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Во Львовской области столкнулись два поезда / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Кратко:

Во Львовской области столкнулись дизель-поезд и электровоз

Машинист получил травму ноги, ещё четырём пассажирам оказывают помощь

На месте работают специалисты, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии

Во Львовской области во время отправления со станции Подзамче столкнулись дизель-поезд "Львов - Сокаль" и электровоз. В результате аварии пострадали люди.

Как сообщили в "Укрзализныце", травму ноги получил машинист дизель-поезда. Также медицинскую помощь оказывают четырём пассажирам поезда.

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Отмечается, что машинисты электровоза не пострадали.

"На месте находятся все ключевые специалисты железной дороги и специальные службы для тщательного расследования обстоятельств", - сообщили в компании.

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Как сообщал Главред, Россия все чаще атакует украинские пассажирские поезда реактивными дронами. Из-за ударов железная дорога ежемесячно теряет от 37 до 40 локомотивов, а в целом с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 таких машин.

Утром 16 сентября армия РФ нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре. Был атакован пассажирский поезд Киев - Николаев. Пассажиров и экипаж успели эвакуировать, обошлось без пострадавших.

Днём 12 сентября враг нанёс удар по железной дороге в Луцке. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзализныци" и эвакуации пассажиров - ни одного пострадавшего.

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Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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