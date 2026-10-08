Два поезда столкнулись во Львовской области: что известно о пострадавших

Кратко:
- Во Львовской области столкнулись дизель-поезд и электровоз
- Машинист получил травму ноги, ещё четырём пассажирам оказывают помощь
- На месте работают специалисты, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии
Во Львовской области во время отправления со станции Подзамче столкнулись дизель-поезд "Львов - Сокаль" и электровоз. В результате аварии пострадали люди.
Как сообщили в "Укрзализныце", травму ноги получил машинист дизель-поезда. Также медицинскую помощь оказывают четырём пассажирам поезда.
Отмечается, что машинисты электровоза не пострадали.
"На месте находятся все ключевые специалисты железной дороги и специальные службы для тщательного расследования обстоятельств", - сообщили в компании.
"Укрзализныця" - новости по теме
Как сообщал Главред, Россия все чаще атакует украинские пассажирские поезда реактивными дронами. Из-за ударов железная дорога ежемесячно теряет от 37 до 40 локомотивов, а в целом с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 таких машин.
Утром 16 сентября армия РФ нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре. Был атакован пассажирский поезд Киев - Николаев. Пассажиров и экипаж успели эвакуировать, обошлось без пострадавших.
Днём 12 сентября враг нанёс удар по железной дороге в Луцке. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзализныци" и эвакуации пассажиров - ни одного пострадавшего.
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Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.
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