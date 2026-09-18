РФ резко усилила охоту на украинские поезда: что известно о масштабах потерь

Россия усиливает атаки на украинскую железную дорогу, из-за чего "Укрзализныця" ежемесячно теряет десятки локомотивов.

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Россия усилила атаки на поезда / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Ежемесячно "Укрзализныця" теряет 37–40 локомотивов

Более 500 локомотивов повреждены или уничтожены с начала вторжения РФ

Более 60% потерь локомотивов пришлось на последние восемь месяцев

Россия всё чаще атакует украинские пассажирские поезда реактивными дронами. Из-за ударов железная дорога ежемесячно теряет от 37 до 40 локомотивов, а всего с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 таких машин. Об этом пишет Politico.

По данным издания, более 60% всех поврежденных локомотивов приходится на последние восемь месяцев. Российские атаки представляют угрозу для железнодорожной сети, которая имеет важное значение для военной логистики, экономики и перевозки людей.

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В Минобороны РФ не скрывают ударов по железной дороге и называют их частью стратегии по уничтожению украинской логистики, которую используют для перевозки иностранного оружия.

В то же время в "Укрзализныце" считают, что российская кампания преследует более широкую цель.

"Россияне стремятся изолировать наши прифронтовые общины, посеять панику и страх среди и без того измученных местных жителей, парализовать экономику", - заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

РФ научила дроны атаковать поезда в движении

По словам Перцовского, осенью 2025 года Россия начала атаковать пассажирские поезда, используя антенны для mesh-сетей. Такая технология позволяет дронам передавать сигналы друг другу или подключаться к наземным передатчикам в Беларуси и на оккупированных территориях Украины.

Это позволяет операторам управлять дронами в режиме реального времени, несмотря на действия украинских систем радиоэлектронной борьбы, отметил Перцовский.

"Прошлой осенью они нанесли удар по поезду возле Лозовой, города в Харьковской области, убив шестерых человек. С тех пор мы ввели протоколы эвакуации. Нам удается спасти большинство людей, но россияне продолжают уничтожать наши локомотивы", - сказал он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия добралась до западных областей

Чаще всего атаки на железную дорогу происходят в пределах 200 километров от линии соприкосновения или границы с Россией. Речь идет прежде всего о восточных и южных регионах Украины. Однако в последнее время российские войска расширили географию ударов.

"Теперь россияне используют антенны и ретрансляторы в Беларуси, чтобы наносить удары и по западным регионам Украины", – сказал Перцовский.

Одним из самых заметных случаев стала атака у польской границы, отмечают в издании. Российский беспилотник поразил поезд вскоре после того, как с той же станции отправился другой поезд с европейскими советниками по вопросам безопасности и бывшими лидерами, среди которых был экс-премьерпремьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На момент удара дипломаты уже пересекли польскую границу. В "Укрзализныце" заявили, что беспилотник, вероятно, был нацелен именно на дипломатический поезд, который отправился раньше запланированного времени.

"Последние удары вблизи польской границы свидетельствуют о том, что их дополнительной целью является повышение рисков для наших иностранных гостей, партнеров, дипломатов, политиков и журналистов… Россияне хотят, чтобы они также боялись ехать в Украину, потому что тот факт, что после всех попыток изолировать Украину мы по-прежнему открыты и интересны для мира, очень раздражает россиян", - сказал Перцовский.

Во время этой атаки директор Центра информационной устойчивости в Украине Юлия Чикольба ехала на другом поезде из Киева в Хелм.

"Мы опоздали на семь часов. Нам дважды пришлось эвакуироваться из-за того дрона у границы", – рассказала Чикольба.

По её словам, сотрудники железной дороги организовали эвакуацию пассажиров: людей попросили покинуть вагоны и отойти как можно дальше от поезда.

"А потом мы увидели, как приближается дрон. Тот самый, который впоследствии попал в поезд ближе к границе. Всё равно было страшно", - отметила Чикольба.

Украине не хватает локомотивов для замены уничтоженных

Восстановление железной дороги требует не только денег, но и техники, совместимой с украинской сетью. По данным Politico, новый локомотив стоит около 5 млн евро.

"Ремонт локомотивов является ключевым приоритетом: запасные части, материалы и персонал, способный круглосуточно проводить ремонт. У нас есть надёжные партнёры, которые помогают нам в этом, в частности Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк, но темпы разрушения настолько высоки, что наших финансовых ресурсов недостаточно", - сказал Перцовский.

Быстро заменить поврежденный подвижной состав только за счет европейских партнеров также сложно. Украинская железная дорога использует колею шириной 1520 мм, тогда как в большинстве стран Европы стандарт составляет 1435 мм.

Подобную ширину колеи имеют страны Балтии и Финляндия. Литва уже согласилась передать Украине локомотивы в рамках зимнего пакета помощи. По словам Перцовского, "Укрзализныця" также работает с другими партнерами, чтобы получить дополнительную поддержку.

Железная дорога не рассматривает возможность остановки работы

Компания параллельно готовится к различным сценариям работы железной дороги в условиях дальнейших атак.

"У нас есть различные оперативные планы для обеспечения баланса между безопасностью, но мы точно не рассматриваем сценарий, при котором останавливаемся. Так же как наша страна не рассматривает возможности прекратить борьбу, железная дорога, естественно, не рассматривает возможности прекратить свою работу", - сказал Перцовский.

При каких условиях РФ может прекратить удары по Украине - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал в интервью "Главреду", что Россия теоретически может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной, однако оно, вероятно, не будет касаться боевых действий на фронте. Речь идет о возможном запрете глубоких ударов по тыловым территориям.

Эксперт отметил, что предстоящая зима может стать серьёзным испытанием не только для Украины, но и для России. На этом фоне удары по российской энергетической инфраструктуре могут усилиться. При этом Киев не обязательно будет и в дальнейшем учитывать неформальные пожелания партнеров относительно ограничения ударов по отдельным целям на территории РФ.

"Что касается именно воздушного перемирия, я не исключаю, что они могут согласиться на запрет глубоких ударов по тылу. Но что касается фронта - вряд ли. БПЛА, как и раньше, летали над прифронтовыми регионами и долетали до Одессы, так и будут летать", - отметил Клочок.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по железной дороге - последние новости

Как писал Главред, 13 сентября примерно в двух километрах от польской границы российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда. СМИ сообщали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и один из ближайших советников канцлера Германии Фридриха Мерца находились в специальном поезде, пассажиров которого пришлось частично эвакуировать из-за угрозы атаки российских беспилотников.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на недавний удар по железной дороге у границы с Польшей. Он заявил, что российские военные "выполняют задачи" на всей территории Украины и намерены и в дальнейшем наносить удары.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал европейские страны, в частности Великобританию, передать Украине замороженные российские активы. По его словам, это поможет быстрее остановить российскую вооруженную агрессию.

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Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиаорганизация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединённых Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвящённые политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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