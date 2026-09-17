'Настоящий ад' до октября: что ждет Киев из-за ударов РФ - The Economist

Российские удары по энергетическим объектам могут лишить столицу света и водоснабжения.

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В The Economist предупредили о ударах РФ до октября / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Россия может усилить удары по Киеву до октября

Столица рискует столкнуться с перебоями в водоснабжении и электроснабжении

Киев может стать "электрическим островом"

Страна-агрессор Россия продолжает регулярно наносить массированные удары по Киеву и другим украинским городам. Существуют опасения, что уже к октябрю в столице будут нарушены системы снабжения продовольствием, водой, а также канализации, пишет The Economist.

Западный дипломат заявил журналистам, что Киев "может пасть" уже в этом году. В то же время украинский чиновник в беседе с журналистами добавил, что он ожидает "абсолютного ада" к октябрю.

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"Они (российские оккупанты, - ред.) будут мучить Киев. Они будут использовать усталость, истощение и другие факторы, чтобы попытаться спровоцировать трагедию", - сказал украинский чиновник.

Киев рискует стать "электрическим островом"

Также в издании подчеркнули, что Украина лучше подготовилась к зиме, чем в предыдущие годы. Украинская энергетическая инфраструктура, которая долгое время была излюбленной мишенью России, была укреплена при помощи Запада.

Однако украинские чиновники и аналитики ожидают, что удары России по энергетике все же время от времени будут вызывать масштабные отключения электроэнергии. Вероятно, они будут происходить даже чаще, чем в прошлом году.

Как пишет The Economist, наиболее вероятной целью оккупантов станет именно Киев и его энергетическая инфраструктура.

Источники издания заявили, что если, как и в прошлом году, местные объекты генерации электроэнергии будут уничтожены, Киев может превратиться в "электрический остров", который будет зависеть от нескольких уязвимых узких мест.

Отмечается, что одним из таких узлов является крупная подстанция на 750 кВ в Макарове Киевской области. При работе этого узла Киев будет получать электроэнергию примерно 16 часов в сутки, а без него - возможно, всего четыре.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Зимой РФ может усилить удары по энергетике

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что жители Украины потенциально в любой момент могут оказаться в условиях отключения света и воды.

По его словам, причиной этого станут удары России. Он добавил, что в течение последних месяцев враг сосредотачивает внимание на обстрелах столицы, но неизвестно, сохранится ли эта тенденция в зимний период.

"Мы не знаем точно, какой будет интенсивность ракетно-дроновых ударов со стороны Российской Федерации, какие будут ключевые точки", - подчеркнул нардеп.

Удары РФ по Киеву - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 17 сентября РФ атаковала Киев. Не менее 16 человек пострадали в результате атаки. Среди пострадавших двое детей: 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Последствия зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах.

Утром 16 сентября армия РФ нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре. Был атакован пассажирский поезд Киев – Николаев. Пассажиров и экипаж успели эвакуировать, обошлось без пострадавших.

В ночь на 15 сентября в Киеве в результате атаки зафиксировано попадание в складские помещения. Один человек пострадал от вражеской атаки в Дарницком районе.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Англии с 1843 года. В 2006 году тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых было продано в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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