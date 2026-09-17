Повреждены дома, школа и АЗС, 16 пострадавших: новые данные об атаке РФ на Киев

Последствия ночной атаки фиксируют в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах. В Днепровском работает оперативный штаб для пострадавших.

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Последствия атаки РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: t.me/kyiv_pro_office

Кратко:

16 пострадавших в Киеве, среди них двое детей

Повреждения зафиксированы более чем на 10 локациях

Открыто дело по факту военного преступления

Не менее 16 человек пострадали в результате комбинированной атаки на Киев в ночь на 17 сентября 2026 года - среди потерпевших двое детей: 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Российские войска применили по столице ударные БпЛА и ракеты. Последствия зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Данные о пострадавших приведены по состоянию на 8:00. По информации Киевской городской военной администрации, повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы более чем на десяти локациях в городе

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Ударной волной выбило окна как минимум в пяти жилых домах, а также в школе и лицее. Уничтожены и повреждены автомобили, а также административное здание, офисы частных фирм, АЗС и складские помещения.

Где именно зафиксировали разрушения

Больше всего локаций с последствиями - в левобережной части столицы. В Днепровском районе повреждены складское и офисное здания, жилые дома и автомобили, в Дарницком - складское здание и транспорт.

На правом берегу последствия точечные: в Соломенском районе речь идет о поврежденном складском здании, в Подольском - о крыше нежилого здания.

На местах попаданий и падений обломков вооружения работают правоохранители, которые документируют последствия удара.

Дело о военном преступлении и помощь жителям

По факту атаки на столицу открыто уголовное производство.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры по факту военного преступления проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 438 УК Украины. Следствие ведут следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Параллельно в Днепровском районе развернули оперативный штаб для жителей, пострадавших в результате ночного обстрела. Там можно получить помощь, консультацию и необходимую информацию - штаб работает по адресу ул. Города Шалетт, 1-А (Гимназия №258).

Обратиться можно также к оперативному дежурному Днепровской РГА по номерам (044) 292-61-16, (044) 366-51-51 и (067) 224-81-76 или к социальным менеджерам по телефону (093) 952-17-48.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 сентября оккупанты атаковали Украину противокорабельными ракетами Оникс, баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23, четырьмя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Также армия РФ применила 10 дронов "Бандероль"/"Дань-Т" и 157 ударными БпЛА типа Shahed.

Основные направления удара – Киевщина, Запорожье и Одесчина.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена 131 цель:

7 "Бандероль"/"Дань-Т";

124 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 36 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Киев - новости

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября армия РФ атаковала Киев ракетами и дронами. В результате есть разрушения и пострадавшие, в том числе двое детей.

Утром 16 сентября в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Было зафиксировано возгорание складского помещения.

В ночь на 15 сентября Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. Были зафиксированы попадания в АЗС и склады. Есть пострадавшие.

11 сентября в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

РФ готовит новые ракеты для ударов по Украине - "Флеш"

У Украины есть около полугода, чтобы создать собственные недорогие ракеты-перехватчики, способные противостоять новому типу российских малых крылатых ракет. Масштаб производства уже заложен в контрактах российского ВПК, и речь идет не об единичных образцах. Об этом заявил внештатный советник Президента по технологическим вопросам, эксперт в области технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Radio NV.

Логика противника, по словам эксперта, строится на опережении: в Москве рассчитывают, что столица вскоре будет прикрыта новым классом средств ПВО, и уже готовят то, что сможет обойти эти средства.

"Россияне также понимают, что у нас сейчас будут реактивные перехватчики и мы закроем Киев. Но они сейчас работают над созданием и делают ставку на следующую итерацию. Это уже маленькие крылатые дешевые ракеты", - отметил "Флеш".

К этой категории он отнес российские разработки "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" и "Гербера-5". Их характеристики принципиально отличаются от нынешних целей: большая скорость, способность активно маневрировать и полет на очень низких высотах.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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