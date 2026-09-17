Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Повреждены дома, школа и АЗС, 16 пострадавших: новые данные об атаке РФ на Киев

Анна Ярославская
17 сентября 2026, 08:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Последствия ночной атаки фиксируют в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах. В Днепровском работает оперативный штаб для пострадавших.
Последствия атаки РФ на Киев
Последствия атаки РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: t.me/kyiv_pro_office

Кратко:

  • 16 пострадавших в Киеве, среди них двое детей
  • Повреждения зафиксированы более чем на 10 локациях
  • Открыто дело по факту военного преступления

Не менее 16 человек пострадали в результате комбинированной атаки на Киев в ночь на 17 сентября 2026 года - среди потерпевших двое детей: 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Российские войска применили по столице ударные БпЛА и ракеты. Последствия зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Данные о пострадавших приведены по состоянию на 8:00. По информации Киевской городской военной администрации, повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы более чем на десяти локациях в городе

видео дня

Ударной волной выбило окна как минимум в пяти жилых домах, а также в школе и лицее. Уничтожены и повреждены автомобили, а также административное здание, офисы частных фирм, АЗС и складские помещения.

Где именно зафиксировали разрушения

Больше всего локаций с последствиями - в левобережной части столицы. В Днепровском районе повреждены складское и офисное здания, жилые дома и автомобили, в Дарницком - складское здание и транспорт.

На правом берегу последствия точечные: в Соломенском районе речь идет о поврежденном складском здании, в Подольском - о крыше нежилого здания.

На местах попаданий и падений обломков вооружения работают правоохранители, которые документируют последствия удара.

  • Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026
    Последствия атаки на Киев 17 сентября 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office

Дело о военном преступлении и помощь жителям

По факту атаки на столицу открыто уголовное производство.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры по факту военного преступления проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 438 УК Украины. Следствие ведут следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Параллельно в Днепровском районе развернули оперативный штаб для жителей, пострадавших в результате ночного обстрела. Там можно получить помощь, консультацию и необходимую информацию - штаб работает по адресу ул. Города Шалетт, 1-А (Гимназия №258).

Обратиться можно также к оперативному дежурному Днепровской РГА по номерам (044) 292-61-16, (044) 366-51-51 и (067) 224-81-76 или к социальным менеджерам по телефону (093) 952-17-48.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 сентября оккупанты атаковали Украину противокорабельными ракетами Оникс, баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23, четырьмя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Также армия РФ применила 10 дронов "Бандероль"/"Дань-Т" и 157 ударными БпЛА типа Shahed.

Основные направления удара – Киевщина, Запорожье и Одесчина.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена 131 цель:

  • 7 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 124 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 36 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Киев - новости

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября армия РФ атаковала Киев ракетами и дронами. В результате есть разрушения и пострадавшие, в том числе двое детей.

Утром 16 сентября в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Было зафиксировано возгорание складского помещения.

В ночь на 15 сентября Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. Были зафиксированы попадания в АЗС и склады. Есть пострадавшие.

11 сентября в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

РФ готовит новые ракеты для ударов по Украине - "Флеш"

У Украины есть около полугода, чтобы создать собственные недорогие ракеты-перехватчики, способные противостоять новому типу российских малых крылатых ракет. Масштаб производства уже заложен в контрактах российского ВПК, и речь идет не об единичных образцах. Об этом заявил внештатный советник Президента по технологическим вопросам, эксперт в области технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Radio NV.

Логика противника, по словам эксперта, строится на опережении: в Москве рассчитывают, что столица вскоре будет прикрыта новым классом средств ПВО, и уже готовят то, что сможет обойти эти средства.

"Россияне также понимают, что у нас сейчас будут реактивные перехватчики и мы закроем Киев. Но они сейчас работают над созданием и делают ставку на следующую итерацию. Это уже маленькие крылатые дешевые ракеты", - отметил "Флеш".

К этой категории он отнес российские разработки "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" и "Гербера-5". Их характеристики принципиально отличаются от нынешних целей: большая скорость, способность активно маневрировать и полет на очень низких высотах.

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине новости Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон попал в жилую высотку, разрушены квартиры: последствия атаки на Одессу

Дрон попал в жилую высотку, разрушены квартиры: последствия атаки на Одессу

09:10Война
Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап

09:00Интервью
Трамп подпишет важный закон, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров — СМИ

Трамп подпишет важный закон, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров — СМИ

08:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: новый курс валют на 17 сентября

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: новый курс валют на 17 сентября

Хиту 1966 года присвоили звание лучшей поп-песни всех времен

Хиту 1966 года присвоили звание лучшей поп-песни всех времен

Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Китайский гороскоп на завтра, 17 сентября: Петухам - требования, Лошадям - проверка

Китайский гороскоп на завтра, 17 сентября: Петухам - требования, Лошадям - проверка

Гарри и Меган пришлось срочно забрать детей из британской школы — детали

Гарри и Меган пришлось срочно забрать детей из британской школы — детали

Последние новости

09:26

Маринованные перцы в банках: рецепт восхитительной закуски на зиму

09:10

Дрон попал в жилую высотку, разрушены квартиры: последствия атаки на ОдессуФото

09:00

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап

08:44

Трамп подпишет важный закон, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров — СМИ

08:38

Повреждены дома, школа и АЗС, 16 пострадавших: новые данные об атаке РФ на КиевФото

Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФМобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ
08:14

Выборы в Госдуму РФ могут стать последними для Путина: эксперт назвал причину

08:09

Вторичная детонация и пожар: в Ростове дроны атаковали стратегический аэродром

07:32

В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России, трасса на Москву перекрыта

06:45

Киев - под ударом дронов и ракет: пострадали более 10 человек, среди них дети

Реклама
05:55

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

05:07

"Самое серьёзное испытание для Украины": какие 3 новых сценария войны готовит РФ

04:29

Как почистить кожаную куртку: можно ли ее загружать в стиральную машину

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

03:36

Богатство буквально упадет с неба: шесть знаков китайского зодиака сорвут куш

03:03

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

02:51

Зачем оставлять кофейную гущу в холодильнике: лайфхак решает назойливую проблему

02:30

Нужно успеть до морозов: секреты осенней обрезки и пересадки лавандыВидео

01:47

Палата представителей США окончательно приняла закон об "адских санкциях" против РФ - детали

00:58

Президент Литвы предупредил о новой угрозе от дронов РФ: что задумали в Кремле

16 сентября, среда
23:42

Малина отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно сделать с кустами в сентябре

Реклама
23:27

Деньги польются рекой: три знака зодиака ждут финансовые перемены

23:14

"Путин не видит будущего в мирной России": назван опасный сценарий войны

22:42

Пилот украинского F-16 сообщил о серьезной проблеме для самолетов — что известно

22:38

Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

22:31

Зеленский анонсировал важные встречи в США: о чем будут говорить

22:22

Личный номер Меган Маркл оказался в публичном доступе: куда попал телефон

22:18

Зеленский анонсировал масштабные проверки в госорганах: кого они затронут

22:07

"Невероятная честь": стало известно, какой фильм представит Украину на "Оскаре"

21:57

Ответ знают лишь единицы: что сделать, чтобы сковорода не пригоралаВидео

21:49

Не только чёрный: как на самом деле выглядеть стройнее

21:38

Горячее масло больше не будет "стрелять" по всей кухне: повара раскрыли секретный трюк

21:02

Невзлин: США разоблачили глобальную сеть убийц Кремлямнение

20:58

Россия развернула охоту на проукраинских деятелей на Западе – BBC

20:47

Не в своей тарелке: как передать это популярное выражение на украинском языке

20:36

Нужно ли менять температуру в холодильнике осенью: ответ может удивитьВидео

20:22

Немецкий гибрид для сада: какое дерево даёт лучшую тень от солнца

20:14

Когда собирать урожай капусты, чтобы сохранить ее до весны: названо точное время

20:13

Энергоперемирие с Россией: почему эксперты сомневаются, что Путин на него пойдет

20:03

Можно ли добавлять кондиционер в воду для мытья пола: ответ экспертов

19:56

Лаченков заявил о связях одесского прокурора Андрея Сватка с колл-центрами, "работающими" по США и ЕС

Реклама
19:41

"Отключить в России свет": Украина готовит "сюрприз" для оккупантов, что известно

19:21

Зачем смешивать белый уксус с лавровым листом: простое средство для уборки

19:17

Самый ленивый способ ухода за огородом: что сделать сразу после уборки картофеляВидео

19:11

Кремль может пойти на крайний шаг после выборов: эксперт назвал возможный сценарий

19:08

РФ цинично ударила по центру Кропивницкого: что известно о последствиях и раненых

18:45

Сансевиерия будет радовать пышными листьями: что обязательно сделать в сентябре

18:23

Зачем удобрять почву битым стеклом: новая альтернатива удобрениям

18:16

Хиту 1966 года присвоили звание лучшей поп-песни всех временВидео

18:04

Как защитить картофель в погребе от мышей: 3 безопасных натуральных средства

17:46

Почему российские дроны начали долетать до запада Украины: в ГПСУ назвали причину

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять