Не спешите выбрасывать кофейную гущу после приготовления напитка.

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Как устранить запах в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Зачем оставлять кофейную гущу в холодильнике

Как кофейная гуща поможет избавиться от неприятного запаха в холодильнике

После приготовления кофе большинство людей без колебаний выбрасывает кофейную гущу. Но на самом деле она может стать простым и эффективным средством для бытовых нужд.

Один из самых распространенных способов - использовать ее для борьбы с неприятными запахами в холодильнике, пишет Главред со ссылкой на El Cronista.

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Зачем оставлять кофейную гущу в холодильнике

Кофе имеет пористую структуру, способную удерживать летучие соединения, накапливающиеся в воздухе внутри холодильника. Именно эти вещества часто становятся причиной неприятного запаха от продуктов. Кофейная гуща не только поглощает часть этих соединений, но и привносит собственный аромат, который делает запахи менее ощутимыми. Эффективность зависит от количества использованного кофе, уровня влажности и источника запаха, но даже в бытовых условиях результат заметен.

Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Как правильно подготовить кофейную гущу

Чтобы метод действительно сработал, кофейную гущу нужно хорошо высушить. Влажный кофе быстро плесневеет, поэтому его следует выложить на тарелку или поднос и оставить до полного высыхания. После этого от двух до четырёх столовых ложек пересыпают в чистую открытую банку. Важно не накрывать банку крышкой - только в открытом виде кофейная гуща может контактировать с воздухом и выполнять свою функцию. Когда кофе снова станет влажным или потеряет аромат, его нужно заменить.

Этот способ не требует никаких затрат и позволяет повторно использовать продукт, который ежедневно образуется дома. Он может стать дополнительной мерой после уборки холодильника: стоит проверить продукты, выбросить испорченные, вымыть полки, ящики и уплотнители, а уже потом поставить банку с кофе. В таком случае эффект будет наиболее ощутимым.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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