Как защитить картофель в погребе от мышей: 3 безопасных натуральных средства

Защита картофеля от мышей: какие природные запахи можно использовать в погребе и почему важно перекрыть грызунам доступ в помещение.

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Что разложить в погребе, чтобы отпугнуть мышей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Как защитить картофель от грызунов без яда

Почему важно закрыть вентиляцию металлической сеткой

С наступлением осенних холодов грызуны массово ищут тёплые помещения, где есть доступ к еде. Погреб с заготовленными овощами становится для них особенно привлекательным местом, ведь здесь можно найти не только картофель, но и морковь, свеклу и другие запасы. Попав внутрь, мыши способны повредить значительную часть урожая. Главред расскажет подробнее.

По данным экспертов издания ITV MEDIA GROUP, для защиты запасов можно использовать природные средства с насыщенными ароматами, которых грызуны избегают. В то же время важно не ограничиваться только запахами, а позаботиться и о том, чтобы вредители физически не могли попасть в погреб.

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Сухие пучки полыни или пижмы: эти растения обладают насыщенным специфическим запахом, который может отпугивать мышей. Для использования ветки полыни или пижмы немного просушивают, после чего связывают в небольшие пучки. Их можно разложить в углах погреба, вдоль стен, у входа и рядом с ящиками с овощами. По мере высыхания растения теряют аромат, поэтому старые пучки нужно периодически заменять свежими.

Ватные диски с маслом перечной мяты: резкий запах эфирного масла может быть неприятен для грызунов и заставлять их избегать отдельных участков помещения. На хлопковые диски наносят по 5–10 капель масла и расставляют их возле вентиляционных отверстий, на полочках и рядом с ящиками для овощей. Поскольку аромат постепенно выветривается, средство нужно периодически обновлять, примерно каждые 2–3 недели.

Видео о том, как быстро избавиться от мышей в доме, можно посмотреть здесь:

Опилки или тряпки с березовым дегтем: специфический и стойкий запах дегтя также используют в качестве народного средства для отпугивания мышей. Небольшое количество дегтя наносят на опилки или кусочки ткани. Чтобы не загрязнять пол, полки и тару с овощами, смоченный материал лучше положить в небольшие пластиковые стаканчики, крышки или банки. Емкости расставляют у входа и вдоль стен погреба.

Важные правила безопасности для сохранения урожая

Физический барьер: вентиляционные отверстия и продухи обязательно закрывают мелкой металлической сеткой. Особое внимание следует уделить щелям возле дверей, труб и других мест, через которые грызуны могут проникнуть внутрь. Даже небольшое отверстие может стать путем к запасам.

Гигиена: химические отравленные приманки нельзя класть рядом с открытыми ящиками с овощами, поскольку это опасно для здоровья и негигиенично. Если используются какие-либо средства для борьбы с грызунами, их нужно размещать так, чтобы они не соприкасались с продуктами и не создавали риска для людей и домашних животных.

Где наносить натуральные средства от грызунов / Инфографика: Главред

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