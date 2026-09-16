На Украину надвигается совсем не осенняя погода: насколько повысится температура

Погода порадует украинцев высокими, как для осени, температурами.

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Прогноз погоды в Украине на 17 сентября / фото: УНИАН

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Где будут осадки 17 сентября

Как изменится температура воздуха в Киеве в четверг

Погода в Украине завтра, 17 сентября, будет комфортной, с идеальной температурой воздуха в течение дня. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, в Украине ожидается +20+24 градуса, в Закарпатье будет немного теплее - +23+26 градусов. В большинстве областей Украины будет преобладать сухая, ясная и солнечная погода.

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Погода в Украине 17 сентября / фото: скриншот с meteoprog

"И только в западных областях близость атмосферного фронта завтра приведёт к небольшим осадкам", - отметила синоптик.

Погода в Киеве 17 сентября

В четверг в столице ожидается ясная и солнечная погода с температурой воздуха днем в пределах от +23 до +25 градусов. Осадков в Киеве Диденко также не прогнозирует.

Погода в Киеве 17 сентября / фото: скриншот с meteoprog

"Еще раз напоминаю, что по предварительным прогнозам со следующей недели, с 21 сентября, в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание и дожди", - добавила она.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что текущая неделя в Украине будет теплой и комфортной, а дождей ожидается немного. В то же время, по предварительным прогнозам, следующая неделя будет значительно холоднее и принесет больше дождей.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 16 сентября будет комфортной. Самая высокая температура воздуха ожидается в западных областях Украины - до +22–+26 градусов.

Накануне стало известно, что погода в Украине до 20 сентября будет переменчивой, с колебаниями температуры воздуха и кратковременными дождями. С 16 сентября температурный фон постепенно повысится благодаря устойчивому атмосферному переносу с юга и юго-запада.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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