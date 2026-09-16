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Басков угасает: путинист рассказал о сложной ситуации

Алена Кюпели
16 сентября 2026, 13:21
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Путинист рассказал о том, что его беспокоит и тригеррит.
Николай Басков
Николай Басков пожаловался на жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nikolaibaskov

Кратко:

  • Что случилось у Баскова
  • На что он жалуется

Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, стал резко сдавать и заговорил о личных проблемах.

Российские пропагандисты опубликовали его слезливое видео в социальных сетях, где он рыдает и рассказывает о своих несчастьях.

видео дня

РосСМИ предполагают, что речь идет о его родном сыне, с которым он не общается долгие годы, так как тот не хочет знать своего отца.

Путинист Басков пожаловался на состояние
Путинист Басков пожаловался на состояние / Фото Instagram/nikolaibaskov

"Я осознал, что для меня есть сцена, работа, от которой я абсолютно зависим. И в то же время это меня спасает… спасает от определенной боли, которая живет в моем сердце. Я пока не могу о ней рассказать, потому что… ну когда-нибудь. Вы заполняете огромную пустоту, которая живет внутри меня", - признался певец-путинист.

Украинские и мировые санкции против Баскова

За поддержку российской власти Николай Басков в феврале 2022 года был включен в черный список Латвии с запретом на въезд в страну на неопределенный срок. С октября того же года вошел в санкционный список Украины. В феврале 2023 года артист подпал под санкции Канады, пополнив реестр "российских агентов дезинформации".

Басков в марте 2022 года был официально объявлен в розыск СБУ, свидетельствуют данные базы ведомства. Он также давно фигурирует в списках сайта "Миротворец".

Власти Украины выдвинули против российского певца обвинения в посягательстве на суверенитет страны. В результате суд вынес решение о заключении Баскова под стражу заочно. Баскова также лишили государственных наград Украины, указ подписал президент Владимир Зеленский в ноябре 2024 года.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская эстрадная певица Алла Пугачева, во время своего визита в Латвию, поделилась подробностями своего состояния.

Ранее голливудская актриса Анджелина Джоли приоткрыла завесу тайны над своим секретным визитом в Украину, который состоялся в конце лета.

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О персоне: Николай Басков

Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.

Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

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