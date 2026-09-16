Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Правило трех лет: секретный трюк садоводов для пышного цветения сирени

Анна Ярославская
16 сентября 2026, 10:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Опытные садоводы объяснили, можно ли проводить обрезку сирени осенью.
Сирень
Когда и как правильно удалять ветви, чтобы не навредить кусту / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

  • Почему осенняя обрезка сирени лишает куст цветения
  • Оптимальные сроки формирования куста
  • Секреты применения "правила трех" для омоложения куста

Сирень - это многолетний фаворит среди садоводов, который славится не только эффектным цветением, но и долголетием. При правильном уходе некоторые сорта способны расти более ста лет. И одна из важнейших процедур, которая помогает продлить жизнь сирени, - регулярная обрезка.

После укоренения сирень довольно хорошо обходится без постоянного внимания. Однако обрезка помогает контролировать форму и размер кустарника. Без регулярного ухода сирень может сильно вытягиваться вверх, становясь высокой и узкой. Но если выбрать неподходящее время для обрезки, можно принести кусту больше вреда, чем пользы.

видео дня

Эксперты рассказали изданию Martha Stewart, как обрезать сирень осенью и нужно ли это делать.

Нужно ли обрезать сирень перед зимой?

Хотя осенняя обрезка сирени не обязательно приведет к гибели куста, осень и зима определенно не считаются оптимальным временем для этой процедуры.

Садовод Кристин Фройлих объяснила, что сирень закладывает цветочные почки для следующего года с конца лета и до начала осени. Если обрезать ее осенью, следующего цветения можно лишиться.

Проще говоря, если вы хотите увидеть цветущую сирень следующей весной, осенью и зимой ее лучше не обрезать.

Исключением может стать омолаживающая обрезка - удаление сухих ветвей или уменьшение размера слишком разросшегося и оголившегося куста. По словам Фройлих, такую процедуру можно проводить поздней осенью или ранней весной. Однако и в этом случае придется пожертвовать частью будущих цветов.

Когда лучше всего обрезать сирень

Многие садоводы рекомендуют проводить обрезку сирени поздней весной или в начале лета.

"Всегда обрезайте сирень после того, как она закончит цвести весной", - советует специалист по садоводству Лора Айриш-Хэнсон.

Фройлих добавляет, что в идеале сирень следует обрезать в течение шести недель после окончания цветения - обычно с июня до начала июля.

Как правильно обрезать сирень

1. Используйте правило трех.

Даже если вы хотите постепенно изменить структуру куста, необязательно отказываться от весеннего цветения. Большинство распространенных сортов сирени цветет на трехлетних ветвях.

"Если вы хотите сохранить цветение и одновременно удалить часть самых крупных побегов, придерживайтесь правила трех", - говорит Айриш-Хэнсон.

В первый год сразу после окончания весеннего цветения удалите треть самых крупных побегов. На второй год уберите еще треть - или половину оставшихся крупных побегов. На третий год удалите остальные крупные ветви.

Такой постепенный подход позволяет проредить крону и стимулировать рост молодых побегов, сохраняя при этом ежегодное цветение.

Однако прежде чем применять правило трех, важно разобраться, что оно означает.

"Некоторые считают, что правило трех предполагает удаление верхней или нижней трети растения. Это не дает хорошего результата и может привести к неправильной форме куста и уменьшению количества цветов в его верхней части", - объяснила Айриш-Хэнсон.

2. Следите за состоянием инструментов.

Для обрезки сирени обычно используют секаторы или сучкорезы. При этом инструменты должны быть хорошо заточены.Тупое лезвие оставляет рваные срезы, которые плохо заживают.

3. Освойте правильную технику.

Срез нужно делать в месте разветвления двух соединяющихся ветвей, а не укорачивать побеги хаотично.

Одна из самых распространенных ошибок - стричь сирень садовыми ножницами для живой изгороди. Особенно часто так поступают с карликовыми корейскими сортами.

"Это не только выглядит плохо, но и приводит к тому, что внутри куста практически не остается новых побегов", - предупреждают специалисты.

4. Учитывайте особенности сорта.

Техника и сроки обрезки могут зависеть от конкретного сорта сирени.

Например, у некоторых других видов, например корейской и сирени Мейера, омолаживающую обрезку можно проводить в конце зимы.

При омолаживающей обрезке все стебли срезают практически у самой земли. После такой процедуры растение может не цвести в течение одного-двух лет.

Смотрите видео - Как правильно ухаживать за сиренью:

Ранее Главред писал, можно ли посадить сирень дома и чем полезна сирень для человека.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сирень сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Готов хоть завтра": Зеленский назвал три условия для проведения выборов

"Готов хоть завтра": Зеленский назвал три условия для проведения выборов

12:24Украина
Путин не заканчивает войну, потому что боится бунта миллиона военных — Зеленский

Путин не заканчивает войну, потому что боится бунта миллиона военных — Зеленский

11:42Война
Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ

Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ

11:30Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернатива

Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернатива

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в Украине

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в Украине

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

Последние новости

12:24

"Готов хоть завтра": Зеленский назвал три условия для проведения выборов

11:54

Желуди и шишки не нужно выбрасывать: неожиданные способы применения в саду

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 17 сентября: Петухам - требования, Лошадям - проверка

11:47

Кандидат в президенты FIDE Розенштейн пытается построить вокруг себя новую реальность

11:42

Путин не заканчивает войну, потому что боится бунта миллиона военных — Зеленский

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:34

Сорняки высохнут и исчезнут навсегда: чем полить трещины и швы между брусчаткойВидео

11:30

Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ

11:12

В РФ пропала звезда популярных "бандитских" фильмов

10:58

Для чего на самом деле предназначены отсеки в стиральной машине: знают единицы

Реклама
10:52

"Скорую вызывали": Бужинская призналась, как довела Повалий

10:49

Ликвидирован топгенерал РФ Антон Грунис, которого хвалил Путин - медиа

10:38

Правило трех лет: секретный трюк садоводов для пышного цветения сирениВидео

10:06

Удар был смертельным: РФ атаковала автобус на Никопольщине, есть много жертв

10:00

Гороскоп на завтра, 17 сентября: Ракам — выгода, Водолеям — прибыль

09:59

"Идеальный герой - покойник": Каменских сделала новое скандальное заявление

09:59

Затишье перед бурей: как долго НБУ удержит доллар ниже 45 грн

09:26

Вкусное и быстрое блюдо из обычного фарша: рецепт мясных треугольников

08:50

РФ "открыла охоту на поезда": оккупанты ударили по рейсу УЗ Киев – Николаев

08:38

Ситуация для армии Путина ухудшается: в РФ бьют тревогу из-за операции ВСУ

08:25

"Лучше сидеть с семьёй": Зеленский сказал, сядет ли за стол переговоров с ПутинымВидео

Реклама
07:57

Магнитная буря G1 охватила Землю: когда геомагнитный шторм утихнет

07:27

В Киеве дважды за утро гремели взрывы, горят склады - детали

06:53

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в УкраинеВидео

05:46

Беда уйдет, а деньги придут: четырех знаков зодиака ждет большой успех

05:24

Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернативаВидео

05:05

"Похожа на Ротару": неузнаваемая Сумская стала брюнеткой

04:36

Ирисы будут цвести пышнее: что нужно сделать с кустами в сентябреВидео

04:04

Зачем девушки обертывают волосы фольгой перед сном: ответ экспертов

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

03:34

Не удивят иностранцев: какие украинские имена для детей стали трендом за рубежом

02:41

Яблони дадут роскошный урожай: чем подкормить деревья осенью

01:49

Астрологи назвали месяцы рождения людей с "королевским" прошлым

01:22

Задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов - Корецкий

00:31

Хит 1969 года с одним из самых известных гитарных соло вошел в историю музыкиВидео

15 сентября, вторник
23:40

Почему 16 сентября нельзя тратить много денег: какой церковный праздник

22:32

РФ дважды за последние недели атаковала президентский самолет дронами - Зеленский

22:23

Жалюзи теряют популярность: что устанавливают на окна вместо них

22:17

Большинство делает неправильно: куда нужно выбрасывать туалетную бумагу

22:15

В Украине перепишут курс доллара: что ждет украинцев в 2027 году

21:53

ГПСУ предупредила о приостановке работы пунктов пропуска: при каких условиях

Реклама
21:48

Что произойдет при смешивании спирта и перекиси водорода: последствия поразят

21:25

Жёлтые пятна на белой одежде исчезнут после одной стирки: что добавить в барабанВидео

21:21

Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

21:18

Денежный дождь и новые возможности: 4 знака зодиака поймают удачу 16 сентября

20:55

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

20:50

Больше не осядет: один простой ингредиент сделает бисквит высоким и пышным

20:47

Кто сформировал популяции Европы тысячи лет назад: Кущ отреагировал на спич Пинчукамнение

20:20

Зачем хозяйки смешивают соду с лимоном: 3 случая, когда действительно помогает

20:18

Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

20:02

Полотенца станут пушистыми, как новые: что добавить вместо кондиционера

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять