Правило трех лет: секретный трюк садоводов для пышного цветения сирени

Опытные садоводы объяснили, можно ли проводить обрезку сирени осенью.

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Когда и как правильно удалять ветви, чтобы не навредить кусту / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

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Почему осенняя обрезка сирени лишает куст цветения

Оптимальные сроки формирования куста

Секреты применения "правила трех" для омоложения куста

Сирень - это многолетний фаворит среди садоводов, который славится не только эффектным цветением, но и долголетием. При правильном уходе некоторые сорта способны расти более ста лет. И одна из важнейших процедур, которая помогает продлить жизнь сирени, - регулярная обрезка.

После укоренения сирень довольно хорошо обходится без постоянного внимания. Однако обрезка помогает контролировать форму и размер кустарника. Без регулярного ухода сирень может сильно вытягиваться вверх, становясь высокой и узкой. Но если выбрать неподходящее время для обрезки, можно принести кусту больше вреда, чем пользы.

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Эксперты рассказали изданию Martha Stewart, как обрезать сирень осенью и нужно ли это делать.

Нужно ли обрезать сирень перед зимой?

Хотя осенняя обрезка сирени не обязательно приведет к гибели куста, осень и зима определенно не считаются оптимальным временем для этой процедуры.

Садовод Кристин Фройлих объяснила, что сирень закладывает цветочные почки для следующего года с конца лета и до начала осени. Если обрезать ее осенью, следующего цветения можно лишиться.

Проще говоря, если вы хотите увидеть цветущую сирень следующей весной, осенью и зимой ее лучше не обрезать.

Исключением может стать омолаживающая обрезка - удаление сухих ветвей или уменьшение размера слишком разросшегося и оголившегося куста. По словам Фройлих, такую процедуру можно проводить поздней осенью или ранней весной. Однако и в этом случае придется пожертвовать частью будущих цветов.

Когда лучше всего обрезать сирень

Многие садоводы рекомендуют проводить обрезку сирени поздней весной или в начале лета.

"Всегда обрезайте сирень после того, как она закончит цвести весной", - советует специалист по садоводству Лора Айриш-Хэнсон.

Фройлих добавляет, что в идеале сирень следует обрезать в течение шести недель после окончания цветения - обычно с июня до начала июля.

Как правильно обрезать сирень

1. Используйте правило трех.

Даже если вы хотите постепенно изменить структуру куста, необязательно отказываться от весеннего цветения. Большинство распространенных сортов сирени цветет на трехлетних ветвях.

"Если вы хотите сохранить цветение и одновременно удалить часть самых крупных побегов, придерживайтесь правила трех", - говорит Айриш-Хэнсон.

В первый год сразу после окончания весеннего цветения удалите треть самых крупных побегов. На второй год уберите еще треть - или половину оставшихся крупных побегов. На третий год удалите остальные крупные ветви.

Такой постепенный подход позволяет проредить крону и стимулировать рост молодых побегов, сохраняя при этом ежегодное цветение.

Однако прежде чем применять правило трех, важно разобраться, что оно означает.

"Некоторые считают, что правило трех предполагает удаление верхней или нижней трети растения. Это не дает хорошего результата и может привести к неправильной форме куста и уменьшению количества цветов в его верхней части", - объяснила Айриш-Хэнсон.

2. Следите за состоянием инструментов.

Для обрезки сирени обычно используют секаторы или сучкорезы. При этом инструменты должны быть хорошо заточены.Тупое лезвие оставляет рваные срезы, которые плохо заживают.

3. Освойте правильную технику.

Срез нужно делать в месте разветвления двух соединяющихся ветвей, а не укорачивать побеги хаотично.

Одна из самых распространенных ошибок - стричь сирень садовыми ножницами для живой изгороди. Особенно часто так поступают с карликовыми корейскими сортами.

"Это не только выглядит плохо, но и приводит к тому, что внутри куста практически не остается новых побегов", - предупреждают специалисты.

4. Учитывайте особенности сорта.

Техника и сроки обрезки могут зависеть от конкретного сорта сирени.

Например, у некоторых других видов, например корейской и сирени Мейера, омолаживающую обрезку можно проводить в конце зимы.

При омолаживающей обрезке все стебли срезают практически у самой земли. После такой процедуры растение может не цвести в течение одного-двух лет.

Смотрите видео - Как правильно ухаживать за сиренью:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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