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Зачем хозяйки смешивают соду с лимоном: 3 случая, когда действительно помогает

Марина Иваненко
15 сентября 2026, 20:20
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Уборка дома с помощью соды и лимона имеет свои нюансы. Узнайте, какие поверхности могут пострадать и почему не стоит готовить смесь впрок.
У популярного лайфхака с содой и лимоном есть один нюанс У
популярного лайфхака с содой и лимоном есть один нюанс / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Действительно ли сода с лимоном лучше очищает поверхности
  • Почему не стоит хранить готовую смесь в банке
  • Где лимонный сок может повредить покрытие

Поиск простых и экологичных альтернатив бытовой химии вновь вернул популярность народным методам, которые годами передавались из поколения в поколение. Среди них одним из самых известных сочетаний остаются пищевая сода и лимон. Их используют для удаления сложных пятен, застарелого жира и неприятных запахов. Привлекательность этого лайфхака очевидна: ингредиенты недорогие и часто есть под рукой. Главред расскажет об этом подробнее.

Каждый из этих продуктов может быть полезен при уборке по отдельности, но это вовсе не означает, что их смешивание автоматически удваивает эффективность. Как сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на данные Американского института очистки (American Cleaning Institute), при смешивании соды с лимонным соком происходит кислотно-щелочная реакция, из-за которой часть исходных свойств обоих компонентов нейтрализуется.

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Что происходит, когда смешивают соду с лимоном

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, тогда как пищевая сода обладает щелочными свойствами. Когда эти вещества вступают в контакт, происходит бурная кислотно-щелочная реакция с выделением углекислого газа. Именно поэтому смесь начинает активно шипеть, пениться и увеличиваться в объеме.

На первый взгляд такая реакция может создавать впечатление, что средство стало значительно сильнее. На самом деле характерное шипение само по себе не свидетельствует о повышении очищающей способности смеси.

Кислоты хорошо справляются с минеральными отложениями и известковым налетом, тогда как щелочные средства могут помогать расщеплять жир и другие органические загрязнения. При смешивании лимонного сока с содой кислота частично вступает в реакцию с содой и нейтрализуется.

Образование пены может помогать механически отделять частицы грязи от поверхности, однако после завершения реакции смесь уже не обладает теми же свойствами, что и её отдельные компоненты. Поэтому для конкретного типа загрязнения часто эффективнее использовать соду или кислотное средство по отдельности.

Где этот лайфхак всё же может пригодиться

  • Локальная очистка поверхностей: сода действует как мягкий абразив, поэтому может помочь оттереть загрязнения с некоторых твердых поверхностей. Лимонный сок при этом способствует размягчению отдельных остатков.
  • Чистка посуды и кухонных принадлежностей: содовая паста может помочь справиться с налётом и остатками пищи на соответствующих поверхностях. После использования средство нужно тщательно смыть водой.
  • Устранение запахов: Сода известна способностью поглощать и нейтрализовать часть неприятных запахов. Лимонный сок и цедра могут придать цитрусовый аромат, но это не означает полноценной дезинфекции.

Почему не стоит готовить такую смесь впрок

Смешивать соду с лимонным соком заранее и хранить в закрытой емкости нет смысла. Реакция начинается сразу после контакта компонентов, сопровождается выделением углекислого газа и постепенно изменяет состав смеси.

Если нужно средство для оттирания загрязнений, практичнее приготовить пасту из соды и небольшого количества воды. Лимонный сок в таком случае можно использовать отдельно - в зависимости от типа поверхности и загрязнения.

Видео о том, как отмыть ванну за 10 минут, можно посмотреть здесь:

На каких поверхностях лимон лучше не использовать

Лимонный сок содержит кислоту, поэтому его не стоит применять без предварительной проверки на мраморе, известняке и других поверхностях из натурального камня. Кислота может повредить их поверхность, оставить матовые пятна или изменить их внешний вид.

Сода также требует осторожности. Её абразивные частицы могут поцарапать некоторые деликатные, лакированные или глянцевые покрытия. Перед использованием любого домашнего средства желательно проверить его действие на незаметном участке.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Главное правило - не смешивать лимон с хлорсодержащими химикатами

Особенно важно не экспериментировать с домашними средствами и бытовой химией. Кислотные вещества, в частности лимонный сок, нельзя смешивать с хлорсодержащими отбеливателями. Такая реакция может привести к выделению токсичного хлора.

Поэтому даже популярные домашние лайфхаки не стоит комбинировать наугад. Сода и лимон могут быть полезны при уборке, но их шипение после смешивания не означает, что образовалось универсальное суперсредство.

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Об источнике: La Razón

La Razón - ведущая испанская ежедневная общественно-политическая газета и общенациональный новостной портал со штаб-квартирой в Мадриде, основанная в 1998 году. Издание освещает события в сфере политики, экономики и культуры, а также публикует аналитические и разъяснительные материалы о науке, здоровье и быте для широкой аудитории.

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