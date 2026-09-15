Их носят тысячи людей: фамилии украинцев, чьи предки были богачами

Некоторые фамилии украинцев свидетельствуют о роскошной жизни их предков.

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Фамилии потомков богатых украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какие украинские фамилии могут свидетельствовать о богатых предках

Что означают старинные украинские фамилии богачей

Украинские фамилии нередко сохраняют сведения о происхождении, статусе или роде занятий предков. В частности, некоторые из них могут быть связаны с богатством.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi в TikTok рассказала об украинских фамилиях, которые могут свидетельствовать о том, что предки их носителей были состоятельными людьми.

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Какие фамилии могут свидетельствовать о богатых предках

К таким фамилиям блогерша относит, в частности, Дидченко, Дидич и Дидковский. По её словам, они могут быть связаны с потомками состоятельных людей, ведь раньше наследство передавалось от деда.

"Это потомки состоятельных людей, потому что в древности наследство передавалось от деда. И позволить себе это могли только те, у кого было имущество и земли", - пояснила автор видео.

Одной из самых распространённых фамилий в Украине, начинающихся с "дид", является Диденко. По словам блогерши, эту фамилию сегодня носят более 19 тысяч украинцев.

Еще одна группа украинских фамилий, о которой упоминает блогерша, связана со словом "пан".

"То же самое можно сказать и об украинцах, чьи фамилии имеют приставку "пан". В частности, Панченко, Панасюк или Панкив. Так называли шляхтичей, землевладельцев и уважаемых людей", - пояснила она.

Автор видео отметила, что в Украине людей с такими фамилиями довольно много. Только Панченко насчитывается около 30 тысяч.

Отдельно блогер рассказала о фамилиях, связанных с частицей "дука".

"Горошовитыми считались и те, у кого фамилия Дука или похожая, например Дукач или Дукай. Ведь "дука" переводится как "аристократ", "богатый человек", ну или "зажиточный казак"", - отметила она.

Кроме того, в прошлом "дука" было титулом одного из византийских родов. А сегодня фамилия Дука в Украине также не является редкой. По словам блогерши, её носят почти 2 тысячи человек.

Смотрите видео о фамилиях украинцев, чьи предки были богачами:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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