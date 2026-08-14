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Фамилии-обереги украинцев: какие родовые названия защищают от зла и болезней

Марина Иваненко
14 августа 2026, 21:38
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Украинские фамилии-обереги сохранили отголоски народных верований. Вовк, Найда, Зализняк и другие имена могли иметь символическое защитное значение.
Фамилии-обереги
Фамилии-обереги / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие украинские фамилии связывают с древними оберегами
  • Что могли означать Вовк, Найда и Зализняк
  • Как народные верования влияли на имена

Вера в магическую силу слова и защитные свойства имен и прозвищ веками была частью украинской народной культуры. Некоторые родовые названия исследователи и этнографы связывают с древними представлениями о защите от болезней, сглаза и других опасностей. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным издания "24 Канал", в древности у украинцев существовали так называемые охранные прозвища. Их могли давать детям, веря, что определенное слово способно защитить от болезней, несчастий или злых сил. Часть таких имен со временем могла закрепиться в качестве родовых фамилий.

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В то же время конкретное происхождение фамилий не всегда можно установить однозначно. Одни названия могли возникнуть от личных прозвищ, другие - от названий животных, предметов, занятий или черт характера.

Вовк, Вовчук, Вовченко

Фамилии, связанные со словом "волк", могли иметь не только буквальное, но и символическое значение. В традиционной культуре волка воспринимали как сильное и опасное животное, поэтому его образ мог использоваться в защитной символике.

Согласно народным представлениям, такое прозвище могло символически наделять человека силой и выносливостью.

Зализняк, Зализный

Основой этих фамилий является слово "железо". В народной культуре металлу приписывали защитные свойства, а железные предметы использовали в различных обрядах и бытовых практиках.

Поэтому прозвище, связанное с железом, могло символизировать прочность, силу и здоровье. В то же время фамилии Зализняк и Зализный могли иметь и чисто бытовое происхождение.

Найда, Найденко

Фамилию Найда связывают со словом "найда" - знайда, то есть найденный ребенок. В традиционной культуре существовали представления о так называемых обманных именах и прозвищах, которые должны были защитить ребенка от опасности.

Согласно одному из народных поверь, ребёнка могли символически назвать найденышем, чтобы "обмануть" злые силы. Однако это этнографическое объяснение не означает, что именно таким образом появился каждый носитель фамилии Найда.

Самые популярные мужские имена
Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Дидок, Дидух, Диденко

Основой этих названий является слово "дид", которое в украинской традиции имело широкий спектр значений. Оно могло относиться к пожилому мужчине, предку или символическому представителю рода.

С культом предков связаны многочисленные украинские обычаи и обряды, поэтому подобные прозвища могли иметь символическую связь с родовой памятью и защитой. В то же время их конкретное происхождение могло быть разным.

Заец, Зайченко

Фамилии, образованные от названий животных, являются распространенным явлением в украинской антропонимии. Заец и Зайченко могли возникнуть из личного прозвища, связанного с внешностью, поведением или определенными чертами человека.

В то же время в народной культуре образ зайца имел различные символические значения. Поэтому его использование в качестве оберега возможно в отдельных традициях, но не дает оснований утверждать, что все носители таких фамилий получили их именно в качестве защиты от сглаза.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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