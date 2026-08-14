Доллар вырос, а евро стремительно полетел вверх: курс валют на 17 августа

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 17 августа.

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Курс валют на 17 августа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 17 августа

Насколько вырастет курс евро 17 августа

Изменился ли курс злотого

В понедельник, 17 августа, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар несколько вырос по отношению к гривне, а евро резко взлетел вверх. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 17 августа

Отмечается, что на понедельник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,70 гривен за доллар. Таким образом, украинская валюта ослабла на 1 копейку по сравнению с пятницей, 14 августа.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро на 17 августа

Зато курс евро взлетел вверх. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,70 гривен, что на 15 копеек больше, чем накануне.

Курс злотого на 17 августа

Злотый также укрепился. НБУ повысил курс польского злотого к гривне на 17 августа по сравнению с 14 августа на 3 копейки - до 12,00 гривны.

Каким будет курс валют до 23 августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой рассказал, что, несмотря на возможное увеличение спроса на валюту, оснований для резкого изменения курсового тренда пока нет.

По его прогнозу, курс доллара в Украине в период с 17 по 23 августа, скорее всего, будет колебаться в пределах 44,6–45,2 грн/долл., а курс евро - 51–52,5 грн/евро.

"Ежедневные колебания курса составят до 0,05–0,15 грн на межбанке, до 0,1–0,2 грн в коммерческих банках и до 0,3 грн в обменных пунктах", - добавил он.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Главред ранее писал, что в пятницу, 14 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость евро упала сразу на 6 копеек.

Напомним, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявлял, что после повышения учетной ставки Национальным банком Украины гривна может стать более привлекательной для вкладчиков и инвесторов, однако это не отменяет ожиданий дальнейшего ослабления национальной валюты.

В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что предпосылок для неконтролируемых колебаний курса пока нет. Резкое подорожание доллара возможно лишь в случае серьезного ухудшения экономической или военной ситуации либо возникновения внешнего шока.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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