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Выбрасывать яблоки на огород или закапывать - как не навредить урожаю

Марина Иваненко
14 августа 2026, 15:33
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Упавшие яблоки, оставленные под деревьями, привлекают вредителей и могут способствовать распространению болезней. Падалицу с признаками гнили лучше убрать из сада.
Можно ли выбрасывать гнилые яблоки на огород?
Можно ли выбрасывать гнилые яблоки на огород? / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как правильно утилизировать падалицу яблок
  • Какие плоды можно закладывать в компост
  • Как обращаться с яблоками, пораженными монилиозом

В конце лета и в начале осени украинские садоводы массово сталкиваются с проблемой падалицы. Оставлять опавшие яблоки под деревьями опасно, ведь они могут стать очагом распространения грибковых инфекций, в частности монилиоза. Главред расскажет подробнее.

Оставлять фрукты гнить под яблонями или выбрасывать их под открытым небом - распространенная ошибка, которая может привлекать ос, мух и других вредителей. Как сообщает издание ТСН, способ утилизации падалицы должен зависеть от её состояния, ведь даже опавшие плоды можно использовать с пользой для участка, если соблюдать соответствующую технологию.

видео дня

Здоровые яблоки: на переработку и в компост

Если яблоки опали из-за перегрузки ветвей или сильного ветра и не имеют признаков болезней, их можно использовать для домашних заготовок: приготовления компотов, варенья, джемов или домашнего вина.

Здоровые фрукты также можно заложить в компост. Если на них есть небольшие участки гнили, их следует предварительно удалить. Чтобы компостирование было более безопасным, компостную яму нужно накрывать.

Дно ямы можно выстелить растительными остатками, после чего уложить яблоки, пересыпать их соответствующим материалом и снова накрыть травой и землей.

Для доступа кислорода компостную массу периодически прокалывают вилами или перемешивают. При надлежащих условиях в результате можно получить качественное органическое удобрение.

Что любит и чего не любит яблоня
Что любит и чего не любит яблоня / Инфографика: Главред

Как безопасно утилизировать яблоки, поражённые монилиозом

Больной падалицу не стоит оставлять на открытых компостных кучах или просто выносить за пределы участка. Опавшие плоды могут стать источником распространения инфекции и привлекать различных вредителей.

Один из способов утилизации больных плодов - закапывание их в почву. Для этого в саду выкапывают яму, например, на свободном участке между растениями.

В яму закладывают опавшие яблоки и засыпают их почвой. При использовании биопрепаратов важно соблюдать дозировку и способ внесения, указанные в инструкции к конкретному средству.

Слой почвы над падалицей должен быть достаточным, чтобы плоды не оставались на поверхности и не привлекали вредителей.

Видео о том, почему нельзя оставлять гнилые яблоки под яблоней, можно посмотреть здесь:

Заделка падалицы в грядки на зиму

Опавшие яблоки также можно использовать в качестве части органической массы при подготовке грядок к следующему сезону. Для этого плоды предварительно измельчают и равномерно распределяют по поверхности земли.

Сверху их можно присыпать слоем почвы и другими растительными материалами. Для ускорения разложения органики важно обеспечить достаточное количество влаги и доступ воздуха.

При заделывании падалицы в почву не следует использовать больные плоды без предварительного учета риска распространения инфекций. Особенно важно не оставлять их на поверхности земли.

После разложения органической массы почва постепенно обогатится питательными веществами. В следующем сезоне на таких участках можно выращивать огурцы, кабачки, тыквы, укроп и петрушку.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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