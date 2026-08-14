Молодая кукуруза за 10 минут: шеф-повар показал необычный способ приготовления

Сезон молодой кукурузы - это всегда повод попробовать новые способы приготовления. Помимо традиционного варки в воде, початки можно быстро запечь в рукаве со сливочным маслом, чесноком и специями. Такой метод позволяет получить нежное, сочное и ароматное блюдо всего за несколько минут.
Рецепт кукурузы в рукаве
Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом в своём Instagram. Он предлагает запекать кукурузу в микроволновке, используя рукав для запекания.
Что нужно
- кукуруза – 3 початка
- сливочное масло – 30 г
- чеснок – 1 зубчик
- пластинки чили – по вкусу
- соль – по вкусу
- свежая кинза – по вкусу
Как приготовить
Масло следует растопить или хорошо размягчить, после чего смешать с измельченным чесноком, зеленью и специями. Очищенные кочаны смажьте ароматной смесью и положите в рукав для запекания. Важно плотно закрыть его с обеих сторон, чтобы удержать пар. Затем поместите рукав в микроволновую печь и готовьте примерно 10 минут на максимальной мощности. Время может немного варьироваться в зависимости от размера початков и мощности прибора.
После приготовления кукурузу следует осторожно достать, ведь внутри скапливается горячий пар. Перед подачей можно добавить ещё немного соли, свежей зелени или чили.
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О персоне: Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине приобрел как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинское гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью в пользу ВСУ и приготовлением обедов для территориальной обороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
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