Бункеры миллиардеров: как мировые элиты готовятся пережить "Судный день"

Марк Цукерберг и другие миллиардеры вкладываются в защищенные убежища. Как выглядят бункеры для богатых и сколько стоит пережить конец света.

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Обычные бетонные бункеры превратились в роскошные апартаменты / Коллаж Главред

Вы узнаете:

Почему миллиардеры начали готовить убежища на случай глобальной катастрофы

Что находится внутри самых роскошных бункеров мира

Какие угрозы заставляют сверхбогатых готовиться к худшему

Во сколько обойдется возможность пережить конец света

Пока миллионы людей следят за новостями о войнах, климатических угрозах и новых технологиях, некоторые из богатейших людей планеты предпочитают готовиться к худшему заранее. Миллиардеры вкладывают миллионы долларов в автономные поместья, подземные убежища и бывшие ракетные шахты, способные превратиться в полноценные дома на случай глобального кризиса.

Такие проекты давно перестали напоминать обычные бетонные бункеры времен Холодной войны. Внутри можно встретить бассейны, кинотеатры, бары, спортзалы, собственные системы водоснабжения и даже помещения для выращивания продуктов. Главред разбирается, как подготовка к худшему уже превратилась в многомиллионную индустрию.

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Марк Цукерберг и подземный комплекс на Гавайях

Это идеальное начало материала, потому что здесь есть знаменитое имя, огромные деньги и конкретные документы.

В декабре 2023 года WIRED опубликовали расследование о строительстве комплекса Koolau Ranch Марка Цукерберга на острове Кауаи. Издание изучило строительные планы, государственные документы и поговорило с людьми, связанными с проектом.

На тот момент речь шла примерно о 1 400 акрах земли. В центре комплекса планировались два больших особняка общей площадью около 57 тысяч квадратных футов, гостевые здания, спортзал, бассейны, сауна, теннисный корт и инфраструктура ранчо.

Марк Цукерберг / Фото: скриншот с Youtube

Но самое интересное находится под землей.

Два основных здания должен соединять тоннель, отходящий к подземному помещению площадью около 5 000 квадратных футов (приблизительно 465 квадратных метров). Согласно документам, там предусмотрены жилое пространство, техническая зона и аварийный выход. Дверь должна быть металлической и заполненной бетоном, что является конструкцией, характерной для защищенных убежищ.

Ранчо Марка Цукерберга / Фото: скриншот с Youtube

Еще интереснее автономность. Авторы упоминали о собственной системе водоснабжения, огромном резервуаре и производстве продуктов непосредственно на территории ранчо.

Первоначальная оценка была впечатляющей: около 170 млн долларов - покупка земли и около 100 млн долларов само строительство. То есть более 270 млн долларов.

Смотрите в видео о том, как выглядит ранчо Цукерберга:

Однако история продолжилась.

В июле 2025 года WIRED сообщили о дальнейшем расширении владений. После покупки еще примерно 962 акров за $65 млн территория превысила 2 300 акров, а совокупные расходы на проект, по оценке издания, перевалили за 300 млн долларов.

При этом сам Цукерберг утверждал, что строит не "бункер Судного дня". Миллиардер это описание преуменьшал. В более свежем материале Business Insider приводится его объяснение: речь идет об underground tunnel и пространстве, которое он сравнивал скорее с подвалом или укрытием от урагана.

Об источнике: Wired Wired - это международный журнал и онлайн-платформа, посвященные технологиям, науке, культуре и бизнесу. Основан в США в 1993 году Луизой Стил, Кевином Келли и Джейн Меткалф. Журнал освещает новейшие технологии, интернет-культуру, гаджеты, научные открытия, кибербезопасность и стартапы.

Новая Зеландия как "убежище для миллиардеров"

Однако Гавайи является далеко не единственным местом, куда сверхбогатые смотрят в поисках запасного выхода. Для Кремниевой долины таким местом много лет была Новая Зеландия.

В 2017 году The New Yorker опубликовал знаменитый материал Doomsday Prep for the Super-Rich. В нем рассказывалось о распространении выживания среди обеспеченных представителей Кремниевой долины.

Сооснователь LinkedIn Рид Хоффман тогда оценивал, что более половины миллиардеров Кремниевой долины имеют ту или иную форму "апокалиптической страховки" - например, подготовленные убежища в США или за рубежом.

Бункер компании Rising S Company / Фото: Rising S Company

При этом важно отметить, что это личная оценка Хоффмана, а не результат статистического исследования, но Новая Зеландия фигурировала особенно часто.

Business Insider писал, что американская Rising S Company за два года установила там убежища для семи предпринимателей из Кремниевой долины. Самая дорогая предлагаемая компанией конструкция тогда оценивалась примерно в $8 млн.

А во время пандемии произошел почти кинематографический эпизод.

Представитель Rising S рассказывал, что ему позвонил американский технологический руководитель, отправившийся в свое новозеландское убежище. Проблема заключалась в том, что владелец прежде им практически не пользовался и спрашивал, как открыть секретную дверь и как работают системы воды, отопления и фильтрации воздуха.

Бункер компании Rising S Company / Фото: Rising S Company

То есть в 2020 году гипотетическая "страховка от глобального кризиса" для некоторых представителей элит внезапно перестала выглядеть исключительно гипотетической.

Стоит также обратить внимание на то, почему обеспеченные люди выбирают именно Новую Зеландию. Страна удалена от крупных мировых центров, сравнительно малонаселена, обладает значительными сельскохозяйственными возможностями и высокой долей возобновляемой энергетики.

Исследование, о котором писал Business Insider, даже поставило Новую Зеландию на первое место среди стран, потенциально способных сохранить сложное общество после глобального системного коллапса.

Об источнике: The New Yorker The New Yorker - авторитетный американский журнал, основанный в Нью-Йорке в 1925 году. Издание известно глубокими журналистскими расследованиями, репортажами, аналитикой и комментариями о политике, обществе и культуре, а также литературными произведениями и сатирой. The New Yorker уделяет большое внимание проверке фактов и редакционным стандартам и считается одним из наиболее влиятельных американских общественно-политических и культурных изданий.

Бункеры, где апокалипсис обещают пережить с бассейном и баром

Современные убежища для состоятельных клиентов уже мало напоминают классические бункеры с бетонными стенами, запасами консервов и металлическими кроватями. Некоторые проекты предлагают практически полноценную подземную жизнь с привычными развлечениями и уровнем комфорта дорогого жилого комплекса.

Одним из наиболее известных примеров стал Survival Condo в американском штате Канзас. Комплекс оборудовали в бывшей шахте межконтинентальной баллистической ракеты времен холодной войны, которая уходит примерно на 60 метров под землю. В 2008 году объект приобрел предприниматель Ларри Холл, после чего вложил около 20 миллионов долларов в его переоборудование.

Survival Condo в американском штате Канзас / Фото: Survival Condo

В результате бывшая ракетная шахта превратилась в своеобразный 15-этажный подземный жилой комплекс. Как писал The Guardian, внутри предусмотрены бассейн, кинотеатр, бар, библиотека, тренажерный зал, скалодром, тир, игровые пространства и медицинские помещения.

Создатели позаботились и о возможности длительного пребывания вдали от внешнего мира. В комплексе предусмотрены системы выращивания продуктов, автономная инфраструктура и даже отдельная зона для домашних животных.

Еще одной необычной особенностью стали так называемые "виртуальные окна". Поскольку настоящего вида на улицу на глубине десятков метров быть не может, стены апартаментов оборудовали экранами, на которые можно выводить изображение внешнего мира.

Бар внутри современного бункера / Фото: Walker Pickering

Одна из владелиц жилья пошла еще дальше. По данным The Guardian, она заранее сняла вид из своей квартиры на Манхэттене в разные времена года, чтобы впоследствии транслировать эти записи на экранах своего подземного жилья.

Однако подобный уровень комфорта обходится недешево. Британское издание сообщало, что половина этажа в Survival Condo оценивалась примерно в 1,5 миллиона долларов, полный этаж - в 3 миллиона, а двухэтажный пентхаус - в 4,5 миллиона долларов.

При этом речь идет не об убежище, рассчитанном лишь на несколько дней после чрезвычайной ситуации. По заявлениям создателя проекта, комплекс способен разместить около 75 человек, а его системы рассчитаны на возможность автономного проживания под землей в течение нескольких лет.

Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Европа тоже строит убежища для богатых

Подобные проекты существуют и на территории Европы. В Германии одним из самых известных убежищ для состоятельных клиентов стал Vivos Europa One в Ротенштайне - огромный подземный комплекс, расположенный внутри известняковой горы.

Изначально объект создавался во времена холодной войны и предназначался для хранения военной техники и боеприпасов. Как писал Business Insider, территория комплекса занимает около 76 акров, а под землей расположена разветвленная система тоннелей протяженностью в несколько километров.

Позднее бывший военный объект решили превратить в защищенное убежище для состоятельных клиентов. Доступ к проекту позиционировался как ограниченный, а потенциальных владельцев частных помещений предполагалось отбирать отдельно.

Бункер для богачей Vivos Europa One / Фото: Vivos

Цена соответствовала уровню будущих жильцов. По данным издания, отдельная секция первоначально могла стоить около 5 миллионов долларов, однако покупатель получал пространство без окончательного внутреннего оформления.

Еще примерно 5 миллионов долларов могло потребоваться на превращение такого помещения в роскошные апартаменты. Таким образом, стоимость полностью оборудованного индивидуального пространства могла достигать примерно 10 миллионов долларов.

Внутри владельцы могли оборудовать не только спальни и гостиные, но и частные бассейны, кинотеатры, тренажерные залы и бары. В общих пространствах комплекса планировались медицинские помещения, системы выращивания продуктов и другая инфраструктура, необходимая для продолжительного автономного проживания.

Создатели проекта при этом явно не собирались заставлять состоятельных клиентов отказываться от привычного уровня комфорта даже в случае глобальной катастрофы. В материалах о Europa One концепцию комплекса сравнивали с пятизвездочным круизным лайнером, только расположенным глубоко под землей и рассчитанным на совершенно иной сценарий путешествия.

Об источнике: Business Insider Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

Чего миллиардеры на самом деле боятся

Несмотря на роскошные интерьеры и многомиллионную стоимость современных убежищ, их владельцы готовятся далеко не к одному конкретному сценарию. Среди потенциальных угроз чаще всего называют ядерную войну, новые пандемии, климатические катастрофы, масштабные социальные беспорядки, экономический кризис, кибератаки и длительные перебои в работе привычной инфраструктуры.

Сколько стоит пережить конец света / Инфографика: Главред

Как отмечал The Guardian в материале о Survival Condo, сторонники подобных проектов рассматривают сразу несколько сценариев глобального кризиса - от войн и пандемий до климатического хаоса и проблем с цепочками поставок. При этом некоторые представители технологической элиты начали готовиться к чрезвычайным ситуациям задолго до того, как строительство роскошных бункеров стало широко обсуждаемой темой.

Одним из них является глава OpenAI Сэм Альтман. В разговоре с Business Insider он рассказывал, что располагает укрепленными бетонными подвальными помещениями, хотя сам не называет их бункерами.

При этом Альтман утверждал, что его интерес к защищенным помещениям связан не со страхом перед развитием искусственного интеллекта. По его словам, гораздо более очевидным поводом задумываться о подобных мерах остаются войны и использование оружия в современном мире.

Готовиться к чрезвычайным сценариям предприниматель начал значительно раньше. Еще в 2016 году The New Yorker писал, что Альтман держал оружие, золото, йодид калия, антибиотики, батареи, воду и противогазы на случай серьезного кризиса.

Похожий подход демонстрировал и сооснователь Reddit Стив Хаффман. В беседе с тем же изданием он рассказывал о запасах оружия и боеприпасов, а также о мотоциклах, которые могут пригодиться в ситуации, когда привычная транспортная инфраструктура перестанет работать.

Об источнике: Reddit Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Смотрите в видео о том, как выглядит один из "подземных городов":

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристов. Всемирная известность обернулась испытанием для жителей. Люди жалуются на толпы туристов и считают компенсацию от властей слишком маленькой.

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