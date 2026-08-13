"Есть 1%": Зеленский сказал, сколько Украине нужно ракет Patriot, чтобы пережить зиму

Из-за нехватки ракет Patriot Украина живет под ежедневными ракетными ударами России.

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Зеленский назвал точный процент Patriot, который спасет Украину зимой / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Ключевые тезисы:

Июль стал самым смертоносным месяцем с 2022 года

5% перехватчиков спасут Украину зимой

Количество баллистических ударов РФ выросло вдвое

Трамп колеблется насчет лицензии на производство Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию CNN.

Глава государства подчеркнул контраст между объемом имеющейся в Украине противовоздушной обороны и интенсивностью российских обстрелов, которая не перестает расти.

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"У нас в этом году в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году. Россия ежемесячно запускает вдвое больше баллистических ракет, чем раньше", - отметил Зеленский.

По данным ООН, июль стал самым смертоносным месяцем для украинских гражданских с апреля 2022 года. Президент описал эмоциональное состояние общества, которое живет под постоянным ракетным давлением.

"Каждую ночь происходят атаки, а четыре-пять раз в месяц мы подвергаемся масштабным ударам... Это ужасные ночи. На самом деле это очень героические, очень стойкие люди. Но они устали", - сказал Зеленский.

Ситуацию с поддержкой президент обобщил простым уравнением в процентах.

"Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. У меня есть несколько месяцев и миллионы телефонных звонков... Я пытаюсь обменять что-то на ракеты... Я делаю некоторые вещи, о которых даже не могу рассказать. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить", - рассказал Зеленский.

По его словам, продажа Штатами 5% имеющихся перехватчиков позволит Украине пережить зиму и сохранить жизни людей, а 10% - полностью уничтожить способность России наносить баллистические удары. Сейчас, по его данным, Киев получил лишь 1% от необходимого объема.

Издание отмечает, что мировой дефицит ракет усилила война США с Ираном, и именно Украина ощущает его острее всего - на фоне практически беззащитных перед ударами Москвы городов.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Лицензия на Patriot и миллионы звонков Белому дому

Остается неопределенность вокруг обещания президента США Дональда Трампа разрешить Украине самостоятельно производить ракеты-перехватчики Patriot. О намерениях говорилось во время саммита НАТО в Анкаре, однако впоследствии американский лидер засомневался в этой идее, а представители производителя систем посетили Киев без конкретных результатов.

"Я надеюсь, что мне это удастся. Сейчас у меня нет даже 5%, и у меня нет такой поддержки. И это для меня - большой вызов, один из самых больших, с которыми я сталкивался с самого начала этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что обращался в Белый дом напрямую - звонками и сообщениями, - а также через союзников с просьбой нарастить поставки Patriot. Детали своих последних контактов с администрацией Трампа он раскрывать не стал.

Зеленский подтвердил недавний телефонный разговор с вице-президентом Джей-Ди Вэнсом, однако отказался комментировать, требовал ли тот прекратить удары по российскому нефтяному порту в Черном море, которые вредят американским компаниям и грозят скачком мировых цен на энергоносители.

Тупиковый мирный план и угроза странам НАТО

Киев выдвинул новые предложения по мирному процессу под эгидой Трампа, который в последние месяцы выглядел зашедшим в тупик. Подробности президент раскрывать не стал, однако обозначил главную проблему переговоров.

"Нам нужна большая вовлеченность американской стороны в мирный план. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин не хочет прекращать эту войну, и на него сейчас оказывается недостаточное давление", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отверг возможность уступки оставшейся территории Донбасса, которую стремится захватить Путин, отметив, что гарантии безопасности остаются ключевыми для Киева.

Зеленский согласился с некоторыми западными оценками, согласно которым Путин может попытаться атаковать страну НАТО, вероятно, одно из меньших балтийских государств альянса.

"Он не знает, как закончить эту войну без масштабной оккупации или крупной победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь небольшую страну... для него не будет иметь значения, входит эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, на 100% уверен, что победит, оккупирует, уничтожит или возьмет под контроль", - пояснил Зеленский.

Лицензии на Patriot для Украины - новости

Как писал Главред, 7 августа президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет и дополнительных батарей Patriot, объяснив нехватку вооружения решениями предыдущей администрации.

"Ну, мы тоже хотим ракеты. Знаете, когда Байден дал так много - Байден отдал боеприпасов на 300 миллиардов долларов. Когда я покидал эту должность, склады были полны, а он раздал большую их часть", - заявил Трамп.

8 августа президент Зеленский заявил, что Украина регулярно ведет переговоры с Соединенными Штатами по поводу поставок американских антибаллистических ракет, однако нынешние объемы не позволяют полностью покрыть потребности.

"Будут ли они выделять нам ракеты? Да. У нас есть договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет", - заявил Зеленский.

8 августа Зеленский написал в X, что главным препятствием в переговорах с администрацией Трампа остаётся бюрократия и "бумажная волокита". Но, по словам источника издания The Atlantic на Капитолийском холме, причина глубже.

"Производители Patriot - компании Raytheon и Lockheed - официально будут формулировать обеспокоенность кражей интеллектуальной собственности и передачей технологий. Но их настоящая проблема в том, что украинцы найдут способ улучшить Patriot, а потом производить его в гораздо больших масштабах, быстрее и за гораздо меньшие деньги, чем это могут сделать существующие производственные линии в США", - отметил собеседник издания.

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.

Шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.

Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона: повреждены четыре многоквартирных дома, нежилые постройки и гаражный кооператив.

Как рассказал президент Зеленский, город был атакован северокорейской баллистикой, ракетами "Циркон" и управляемыми авиабомбами. Кроме ракет, оккупанты применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них - реактивные "шахеды".

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.

РФ будет бить ракетами 3-4 раза в месяц: прогноз ГУР

Страна-агрессор Россия ежемесячно перевыполняет план по производству основных типов ракет на 110-120% и готовит серию комбинированных ударов по оборонно-промышленному комплексу и критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Разведка фиксирует, что Россия способна ежемесячно проводить 3-4 комбинированные атаки с использованием ракет разных типов и беспилотников. Основными объектами таких ударов остаются Киев, Запорожье, Днепр и Харьков - центры украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по двум направлениям нашего ОПК. Первое - это наша баллистика, они стараются не допустить выхода на серийное производство этого вооружения. Второе - все, что связано с БПЛА и FPV-дронами", - сказал генерал-майор в интервью РБК-Украина.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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