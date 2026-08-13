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В России могут вспыхнуть антивоенные протесты: эксперт назвал главное условие

Анна Косик
13 августа 2026, 03:13
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Местное недовольство может перерасти в общероссийское протестное движение.
протесты в России
В России уже начались протесты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сказал Преображенский:

  • Протесты из-за снятия партии "Яблоко" в РФ будут пытаться подавить
  • Сейчас в РФ вряд ли могут начаться массовые протесты

Протесты в стране-агрессоре России после решения суда в отношении партии "Яблоко" не исчезнут, но и на массовое общероссийское движение в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. По его словам, следующим этапом судебной истории станет апелляция, и именно она вновь выведет людей на улицы - правда, в гораздо более жестких условиях, чем раньше.

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"Прежде всего, будет апелляция. Это станет ещё одним поводом как минимум собраться и выступить с протестом. Скорее всего, апелляция будет выглядеть совсем иначе. Там будет десять кольцевых оцеплений, будут те, кого называют "космонавтами", - в шлемах, со щитами и резиновыми дубинками. Людям собраться не дадут", - отметил Преображенский.

Пробудилось ли российское общество

Ключевой вопрос, по мнению политолога, не в судьбе самой партии, а в том, запустился ли в России общественный процесс пробуждения. Об этом, по его оценке, пока говорить рано.

Смотрите видео о причинах снятия партии "Яблоко" с выборов в Госдуму РФ:

"Вопрос в том, запустился ли общественный процесс... Здесь совершенно неважно, что будет с самой партией "Яблоко". Важно, начало ли общество, так сказать, пробуждаться. Я думаю, период был слишком коротким для того, чтобы это произошло. Возможно, появились новые социальные группы, социальные сети, которые в будущем станут основой новых протестов. Но пока не более того", - считает Преображенский.

При каком условии начнутся масштабные протесты

Главным фактором, способным превратить локальные акции в масштабное движение, эксперт назвал позицию правящего класса и силовых структур.

"Какого-либо масштабного общероссийского протеста не будет, если не будет поддержки со стороны правящего класса, давайте прямо скажем, или если часть российских силовиков из каких-то своих, скорее всего, абсолютно корыстных интересов не попытается расшатать ситуацию", - подытожил политолог.

По какому сценарию в РФ могут произойти бунты - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам журналиста и публициста Александра Сотника, на фоне украинских ударов по РФ локальные вспышки среди россиян будут, но они не представляют для кремлевской верхушки никакой опасности.

Вместе с тем он не исключил, что в случае, если удары Украины затронут уже окружение кремлевского диктатора Путина и российских элит, можно ожидать определенных изменений в РФ.

Протесты в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Путин и его соратники опасаются, что "Яблоко" может частично подхватить недовольство населения РФ, которое уже выражает антивоенные настроения.

Ранее сообщалось, что если в России произойдет раскол элит, силовики могут занять нейтральную позицию и перестать разгонять протестующих. Тогда же станут возможны массовые протесты и даже революционные события.

Накануне стало известно, что власти России усиливают контроль над интернет-пространством, опасаясь роста общественного недовольства после возможного завершения войны против Украины.

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О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский - российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитическими материалами, разоблачающими методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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