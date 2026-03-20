Кремль готовится к возможным бунтам после мирного соглашения с Украиной – Reuters

Кремль ужесточает ограничения в сети, стремясь предотвратить потенциальные протесты.

Кремль готовится к протестам после мира с Украиной

Что написано в материале Reuters:

В РФ ограничивают доступ к популярным соцсетям

В Кремле пытаются сохранить путинский режим

Власти России усиливают контроль над интернет-пространством, опасаясь роста общественного недовольства после возможного завершения войны против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов и источники внутри страны.

По данным издания, Кремль ужесточает ограничения в сети, стремясь предотвратить потенциальные протесты. В материале отмечается, что россияне уже сталкиваются с последствиями таких мер: офисные сотрудники испытывают трудности из-за блокировок сайтов, подростки вынуждены постоянно менять VPN-сервисы, а водители такси - ориентироваться без привычных онлайн-карт. Это происходит на фоне ограничений доступа к популярным соцсетям и периодических отключений мобильного интернета в крупных городах, включая Москву.

Официально в Кремле объясняют такие шаги отказом западных IT-компаний сотрудничать с властями, а также необходимостью противодействия угрозам, связанных с беспилотниками. Однако параллельно принимаются новые законы, расширяющие полномочия ФСБ - в частности, возможность требовать отключения абонентов связи и создавать собственные следственные изоляторы.

Как отмечают источники Reuters, эти меры являются частью более широкой стратегии по усилению контроля над обществом на фоне затяжного конфликта. По их мнению, длительная война может подрывать поддержку власти, поэтому после её окончания руководство страны стремится быть готовым к возможным всплескам недовольства.

"Российские лидеры и спецслужбы помнят 1991 год, и они помнят, что случилось с Россией и что случилось с ними, когда Москва остановила большую войну в Афганистане: страна развалилась, службы безопасности раскололись – это была катастрофа", – сказал Андрей Солдатов, российский журналист-расследователь, эксперт по вопросам служб безопасности.

По его мнению, сейчас Москва готовится к тому, чтобы подписание мирного соглашения, равно как и затягивание войны на неопределенный срок, не разрушило режим.

Двое российских собеседников Reuters, знакомых с онлайн-репрессиями, сообщили, что Москва изучила опыт Китая и Ирана и реализует его у себя.

Протесты в России – последние новости

Напомним, Главред писал, что на российских предприятиях все чаще начали задерживать зарплаты, отправлять работников в внеплановые отпуска, сокращать персонал или переводить работников на 4-дневную рабочую неделю. Поэтому россияне выходят на забастовки.

Ранее, в ноябре 2025 года около 300 строителей ядерной установки Акционерного общества "Институт "Оргенергострой" в Димитровграде вышли на митинг из-за того, что им не выплачивают зарплату.

В январе 2025 года в Курске состоялся митинг беженцев из приграничных районов, пострадавших в результате боевых действий. Люди, лишившиеся своих домов и имущества, возмущались отсутствием обещанного постоянного жилья и недостаточной поддержкой со стороны властей.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

