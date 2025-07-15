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Сойдутся 2 фактора: эксперт сказал, как Украина может "выгнать" россиян на протесты в РФ

Алёна Воронина
15 июля 2025, 20:25
47
Когда в РФ сойдутся два фактора - власть ослабнет, а россияне уже начнут переставать бояться - тогда в России могут разгореться протесты.
Путин, протест
Эксперт сказал, как Украина может "выгнать" россиян на протесты в РФ/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Основные тезисы Милова:

  • Сейчас в РФ такое преследование за несогласие с властью, какого не было со сталинских времен
  • Недовольство в российском обществе есть, но россияне боятся выходить на протесты
  • Когда в РФ сойдутся два фактора, тогда в России могут разгореться протесты

Среди россиян распространяется недовольство властью страны-агрессора РФ, но они боятся выходить на протесты, потому что сейчас в России такое преследование за несогласие с властью, какого не было со сталинских времен. Россиян очень сильно запугали тюремными сроками.

Они могут выйти на протесты, но только тогда, когда сойдутся два фактора - власть ослабнет, а люди уже начнут переставать бояться. И Украина может ускорить встречу этих двух факторов. Для этого нужно продолжать и военное, и санкционное давление на Путина. Чтобы возможностей поддерживать контроль над ситуацией у Путина становилось все меньше, а экономическая ситуация становилась все более острой. Об этом сказал российский экономист Владимир Милов в интервью Главреду.

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По словам Милова, в РФ раньше никогда не было таких массовых и больших сроков за несогласие с властью.

"Наверное, подобного не было со времен 1950-х годов. Я не преувеличиваю: скажем, во времена Брежнева или Андропова в тюрьмах сидело несколько сотен значимых диссидентов - людей, которые сознательно выступали против власти. Но такого, чтобы обычных людей выдергивали из-за чьего-то доноса или комментария в соцсети и давали тюремный срок в 6, 7, 10 лет, не было буквально со сталинских времен. Это для людей очень новая история - они сильно этим напуганы. И это - фактор, который затрудняет прогнозирование протестов", - сказал российский экономист.

Он отметил, что на фоне трудностей российские власти всегда закручивают гайки: мол, вам будет труднее, но мы будем активнее вас сажать, поэтому не высовывайтесь.

Однако с другой стороны все равно в регионах России периодически, с заметной регулярностью, вспыхивают какие-то протестные настроения.

"Достаточно стихийно, но заметно. Один из недавних примеров - Горный Алтай, где произошли довольно массовые протесты против губернатора. И, как правило, все это всегда связано, во-первых, с наступлением вот этой олигархической экономики на людей: у кого-то забирают права, где-то что-то начинают строить - и люди выступают против", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что такие протесты очень быстро перерастают в общее недовольство - низким уровнем жизни, экономическими проблемами, а затем и в политические лозунги против власти. По словам Милова, таким образом видно, что некий подземный огонь все время тлеет и недовольство в российском обществе есть.

Но такое недовольство Кремль сдерживает беспрецедентными репрессиями, и россияне действительно боятся.

Также власти РФ уничтожили организационную инфраструктуру. Российские власти превентивно "выкашивают" активистов. А для того, чтобы состоялись протесты, нужны активисты, ведь кто-то должен сказать, куда, когда и зачем выходить. Поэтому организовать россиян некому.

"Поэтому в этой ситуации что-то прогнозировать сложно. Но если обратиться к историческому опыту, можно сказать: чтобы люди массово решились выйти на улицу, они должны увидеть явное ослабление режима - момент, когда власть уже не справляется с базовыми функциями. А для этого, конечно, нужно продолжать и военное, и санкционное давление на Путина. Чтобы возможностей поддерживать контроль над ситуацией у Путина становилось все меньше, а экономическая ситуация становилась все более острой. И вот где-то в этом процессе - мы не знаем точно где - власть ослабнет, а люди уже начнут переставать бояться. Эти две кривые идут навстречу друг другу - и задача сейчас в том, чтобы они встретились как можно скорее", - подытожил Милов.

Смотрите видео интервью Владимира Милова Главреду о проблемах в экономике РФ:

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Как ранее сообщал Главред, план расписан до 2036 года - Буданов признался, к чему на самом деле готовится РФ. Буданов заявил, что Россия признает только силу.

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Напомним, в РФ ответили на ультиматум Трампа и угрожают продолжением войны. Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор "обязательно прокомментирует" слова Дональда Трампа, если посчитает необходимым.

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О персоне: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) — российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета.

С 1997 по 2002 год работал в правительстве РФ, включая должности в Федеральной энергетической комиссии и заместителя министра энергетики.

С 2008 по 2010 год — член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 годах возглавлял партию "Демократический выбор".

В 2021 году уехал из России. После начала войны в феврале 2022 года осудил действия режима и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

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