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РФ выдержит вести войну только 2,5 года, она подходит к пределу своих ресурсов - Яременко

Алёна Воронина
15 июля 2025, 15:18
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Российские оккупанты за год захватывают лишь по несколько сел на территории Украины, а вот потери, которые они несут, для них очень существенные.
Владимир Путин, Богдан Яременко
РФ выдержит вести войну лишь 2,5 года, она подходит к пределу своих ресурсов, говорит Яременко/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Основные тезисы Яременко:

  • Способность России продолжать войну ограничивается лишь 2026-2027 годами
  • РФ подходит к пределу своих экономических ресурсов
  • Армия РФ захватывает лишь по несколько сел в год, а при этом несет серьезные потери

У страны-агрессора России нет столько сил и ресурсов, чтобы воевать против Украины десятилетиями. Поэтому срок в 89 лет, в течение которого, согласно прогнозу издания The Economist, РФ будет наступать, чтобы захватить всю Украину, не стоит принимать во внимание.

У России нет 89 лет. Эти расчеты базируются на скорости продвижения российских войск в течение определенного периода. Но эта скорость может меняться, российские войска могут отступать и так далее. Это вообще не имеет никакого смысла - говорить о перспективе 50 лет. Такое мнение высказал народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко в интервью Главреду.

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"Что касается способности России продолжать войну, то от российских экспертов мы слышим, что эта способность ограничивается 2026-2027 годами, поскольку РФ подходит к пределу своих экономических ресурсов. Человеческий ресурс у России еще есть, и она значительно успешнее нас в поисках человеческих ресурсов за рубежом. Ее союзники оказались более решительными, как видим на примере КНДР. В то же время партнеры Украины за рубежом еще не готовы предоставить людей для ведения войны. Тем не менее, Россия не сможет вести войну такой интенсивности, как сейчас, очень долго, это невозможно", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что россияне уже видят такое положение вещей, и это вызывает у них много вопросов. Ведь российским оккупантам удается за год захватывать по несколько сел на территории Украины, но при этом они несут серьезные потери.

"Россия, захватывая несколько сел на территории Украины за год, теряет Сирию и плацдарм в Иране, РФ окружают враждебные страны (Швеция и Финляндия становятся членами НАТО), недружественные страны к РФ побеждают дружественную. Все это результат того, что Россия воюет в Украине. Захват сел на территории Украины за год - это не единственный показатель. Есть и другие, которые свидетельствуют о том, что Россия не побеждает, что нет у нее 90 лет для проведения наступательной операции в Украине", - отметил Яременко.

Он подчеркнул, что пока нам не удается убедить европейцев в том, что политически безопасно перебросить войну на территорию России, наносить ей там больше убытков, чем она получает на территории Украины, что-то понемногу захватывая.

"С одной стороны, европейцы не готовы бросить Украину, в с другой - они не намерены 90 лет финансировать войну. Фраза лидера Германии о том, что он не видит дипломатического решения конфликта, свидетельствует о том, что будут искаться недипломатические пути. А, значит, надо с нами начать говорить о реализации того сценария, который мы пытаемся реализовать собственными силами - победить Россию", - сказал дипломат.

По его словам, речь идет даже не о том, чтобы установить над Кремлем флаг Украины. Он отметил, что Россию можно поставить в ситуацию, когда ее граждане не поймут, что происходит, и потери на территории РФ будут слишком велики для того, чтобы прогнозировать продолжение нормальной экономической, финансовой и другой деятельности российского общества.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, план расписан до 2036 года - Буданов признался, к чему на самом деле готовится РФ. Буданов заявил, что Россия признает только силу.

Также ранее в Раде дали неожиданный прогноз, что может заставить Путина завершить войну. В перспективе контакты Дональда Трампа и Владимира Путина будут стихать, считает Богдан Яременко.

Напомним, в РФ ответили на ультиматум Трампа и угрожают продолжением войны. Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор "обязательно прокомментирует" слова Дональда Трампа, если посчитает необходимым.

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О персоне: Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) – украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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