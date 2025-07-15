Главные цели нового правительства: Зеленский провел важное совещание, детали

Известно, что обсуждались задачи на следующие шесть месяцев.

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Зеленский провел совещание / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Владимир Зеленский

Коротко:

Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым

Они говорили о первых шагах обновленного правительства

В частности, об увеличении производства собственного оружия

Во вторник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Об этом он сообщил в Telegram.

"Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачи на следующие шесть месяцев", - говорится в сообщении. видео дня

По словам президента, главное - увеличить производство собственного оружия в Украине.

"Полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины, провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал нашей страны, а также обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки наших людей", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что на совещании определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Обновление правительства - что известно

Как сообщал Главред, ранее говорилось о том, что в украинском Кабинете министров могут произойти существенные кадровые изменения. В частности, была информация о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль может уйти со своей должности.

14 июля Владимир Зеленский сообщил, что предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Позже президент добавил, что первая вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко может возглавить Кабинет Министров Украины. В то же время опыт премьера Дениса Шмыгаля пригодится на посту министра обороны Украины.

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О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

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