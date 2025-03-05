'Смените Зеленского - будем разговаривать': действительно ли США хочет отставки президента

Что сказал Загородний:
- Украина должна концентрироваться, чтобы США давали оружие
- Вся Европа уже вступилась за Зеленского, Украина имеет право сказать "нет"
По состоянию на март 2025 года отношения между США и Украиной трудно назвать "простыми". На фоне спора в Белом доме с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении военной помощи Украине. Также в СМИ ходили слухи, не хочет ли Трамп, чтобы Зеленский ушел в отставку.
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что отношения Киева и Вашингтона все-таки удастся наладить. Он объяснил, как сейчас Украине выстраивать свои действия и риторику в отношении США.
"Мы должны концентрироваться на следующем. Пусть США дают оружие, а отношения тут 25-й вопрос. Ставку делают на сильных. Сильных любят. Если не будет Трамп разговаривать с Зеленским, ничего, если оружие при этом будет давать - это главное", - заявил он в интервью Главреду.
Также Загородний ответил на вопрос, не скажут ли Штаты а-ля "смените Зеленского, мы будем разговаривать только с другим лидером Украины":
"Мы имеем право сказать, что не хотим. Вся Европа уже вступилась за Зеленского. Это "штанговый" вопрос, ведь сразу создается предмет для торга: если оружие будет, тогда заменим Зеленского. А если не будет оружия, то чего мы должны менять Зеленского? Зачем тогда козе баян?", - говорит эксперт.
Смотрите интервью с экспертом Тарасом Загородним:
Осложнение отношений Украины и США - что известно
Как сообщал Главред, во время встречи в Белом доме 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским, бывшим президентом США Дональдом Трампом и сенатором Джей Ди Вэнсом возникла острая перепалка.
Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении военной помощи Украине. Аналитики ISW объяснили, что таким образом Трамп "раскрыл" города Украины Путину.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предложил мирный план для завершения войны и выразил готовность сотрудничать с администрацией Трампа. Он также согласился на соглашение, которое предоставляет США доступ к украинским минеральным ресурсам, стремясь укрепить двусторонние отношения.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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