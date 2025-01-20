Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний

С приходом Трампа к власти в США для России начинается "веселье", шансы Украины вернуть границы 1991 года стремительно возрастают, считает эксперт.

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Трамп может легонько ударить по РФ, чтобы повоспитывать Путина, и случайно её развалить – Загородний / Коллаж: Главред

20 января победитель выборов в США Дональд Трамп вступает в должность президента и сможет перейти от слов к делу. В том числе попытаться реализовать своё обещание – закончить войну в Украине.

О том, чего ждать Украине от США при президентстве Трампа, почему для России со сменой президента в Штатах начнётся веселье, сумеет ли Трамп поспособствовать установлению мира в нашей стране, и как Трамп может "случайно" развалить РФ, Главред поговорил с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним.

Насколько я помню из наших предыдущих бесед, вы были одним из очень и очень немногих украинских экспертов, кто говорил, что Трамп в случае его победы на президентских выборах в США не станет катастрофой для Украины. Придерживаетесь ли вы той же точки зрения сейчас, услышав всё то, что говорилось Трампом и его командой в контексте войны в Украине с ноября прошлого года, когда Трамп выиграл выборы, до даты инаугурации?

Да. Тем более, слова Трампа уже подтверждаются действиями. Как только Трамп выиграл выборы, внезапно осмелел Байден – ввёл санкции против российской нефтянки, до чего раньше у него почему-то не доходили руки. Так, США влупили по Газпромбанку, а затем ударили по "теневому флоту" РФ.

В России из-за этих действий США уже стоит писк, поскольку санкциями ударили не просто по флоту, а ещё и по страховым компаниям, которые страховали суда. Когда британцы отказались страховать суда, которые перевозят российскую нефть, этим занялись российские компании, а также некоторые индийские и китайские. Понятно, что это были просто бумажки, за которыми не стояло реальное страховое покрытие, и, если бы что-то случилось, никто денег не дал бы. А теперь всё, лавочка прикрыта – российские суда без страховки не впустят ни в один порт. Если раньше была хоть какая-то бумажка, и можно было сделать вид, что страховка существует, то теперь нет даже этой бумажки.

Как результат, сразу начали останавливаться танкеры, потому что встал вопрос о страховом покрытии. А писк в России стоит из-за того, что закрывается прокачка нефти из Арктики, потому что возник вопрос, на чём её теперь перевозить.

И это только начало больших приключений россиян.

Главное противоречие Трампа и России заключается в том, что РФ хочет продавать на внешних рынках больше своих нефти и газа, а Трамп – больше американских нефти и газа. Более того, у Трампа "наполеоновские планы" – вообще выкинуть Россию из Европы, чтобы европейские страны обеспечивали либо союзники США, либо другие проверенные страны. Например, газ сейчас поставляет Норвегия, член НАТО, и Катар, на территории которого по удивительному стечению обстоятельств находится американская база. Трамп хочет, чтобы такие же долгосрочные контракты, как были у Европы с Россией, теперь были у компаний США и, скорее всего, Канады, то есть, чтобы американские и канадские компании получили гарантированный рынок сбыта на премиальном рынке.

Удар по нефтянке – лишь начало больших приключений РФ, связанных с приходом Трампа, считает Загородний / facebook/DonaldTrump

Следующий удар по России состоит в прекращении транзита её газа, в результате чего РФ потеряет большие деньги. Сразу после этого начались сокращения в центральном аппарате Газпром. И теперь россияне очень переживают, что Украина прекратит ещё и экспорт нефти через "Дружбу" (тоже на премиальный рынок). Ведь что бы там ни говорили о китайцах и индусах, они очень выкручивают руки России: там не такая большая маржа, но РФ пытается зарабатывать на объёмах.

Так что события развиваются даже быстрее, чем я думал. Был уверен, что "теневым флотом" Трамп займётся в первом квартале этого года, когда вступит в должность президента, но оказалось, что всё это случилось раньше – этим занялся Байден. И теперь, если Путин будет пищать и требовать снятия санкций, Трамп скажет: "Так их же не я вводил, а мой "папередник". Кроме того, у него есть возможность вообще выбросить россиян с нефтяного рынка и обеспечить собственную прибыль.

Кроме того, Трамп не отказывается от своих намерений сбить цену на нефть. Треть недавней пресс-конференции Трампа была посвящена тому, как он будет бурить нефть, как американцам станет хорошо, поскольку цены на энергоносители упадут, и, как отметил Трамп, "душ станет принимать дешевле".

Смотрите видео интервью с Тарасом Загородним, в котором он рассказал о неприятных сюрпризах, которые Трамп принесёт России, а также шансах для Украины:

Трамп в своих вроде бы неоднозначных выступлениях упоминал Гренландию, Панаму и Канаду, но всё это объединяет одно – Китай. Китай залез в Латинскую Америку и в западное полушарие через Канаду. Претензии Трампа к Канаде связаны с тем, что она экспортируют нефть в США, поэтому он и троллит Канаду, предлагая ей стать 51-м штатом, потому что Штаты, дескать, содержат Канаду. Трамп жирно намекает Канаде, что нефть нужно экспортировать в Европу, а США канадская нефть не нужна. Также претензии Трампа к Канаде связаны с обороной: канадцы не выделяют на оборону даже 2% ВВП.

История с Гренландией тоже понятна: это – Россия и Китай, арктический путь. Очевидно, что Трамп ничего завоёвывать не собирается. Скорее всего, с Гренландией будет так: она объявит независимость, а потом будет подписано широкое соглашение с США, и, может быть, ей будет предоставлен статус инкорпорированной территории, который есть, например, у Пуэрто-Рико. Это снова Арктика, где и у россиян, и у китайцев существенное преимущество по подводным лодкам, ледоколам и всему, что с этим связано.

Что касается Панамы, то она вообще под контролем Китая. Панамский канал – это стратегический канал, который контролируется Китаем. Это просто мрак для американцев, потому что там они флот перекидывают с Атлантического океана на Тихий. А тут получатся, что с одной стороны канала китайский порт, с другой – тоже китайский порт. Вся инфраструктура, мобильная связь и всё остальное финансируется Китаем.

Троллинг Трампа в адрес Канады и Гренландии адресован в т.ч. РФ: если Москва хочет установить право силы, то и США будут играть по таким же правилам, считает Загородний / фото: kremlin.ru

Подобные экспрессивные заявления Трампа – это предупреждение этим странам и сигнал им о том, то США хотят видеть от этих стран конкретные шаги, направленные на то, чтобы убрать Китай со своей территории. Если таких шагов не будет, США начнут разговаривать с ними "по-плохому".

Вот, например, мексиканцы, как только победил Трамп, сразу начали у себя находить склады с фентанилом – наркотой, которую гнали мексиканские картели в США и которая изготавливалась на китайских прекурсорах. Это сейчас гигантская проблема для США. Блинкен несколько раз ездил в Китай, уговаривал не делать этого, но китайцы отморозились, сделали вид, что ничего не знают. Так вот, мексиканцы забегали, начали наводить у себя порядок, контролировать границу. В Мексике уже ввели пошлины на китайские товары, резко начали выкидывать китайские комплектующие, стали развивать производство в США и так далее. Народ забегал, поняв, что дело пахнет жареным.

Другой подтекст троллинга Трампом Канады, Гренландии и пр. адресован России: если РФ хочет полностью ликвидировать международное право и установить право силы, то хорошо, но и США тогда начнут играть по таким же правилам. Например, могут ли США обвалить электронную инфраструктуру России? Война так война, без правил так без правил. Я думаю, многие в Москве и Пекине вздрогнули, когда поняли, что может быть, и стали внимательнее относиться к происходящему.

Поэтому всё идёт ещё быстрее, чем я предполагал, особенно активно взялись США за нефть. Это очень существенный удар по России, потому что именно нефтянка держит её на плаву (плюс торговля удобрениями).

Кроме того, активность проявляет и Украина. Обратите внимание, насколько участились удары по территории России. Мы накопили дроны и начали мочить. Так, например, удары начались уже по нефтеперекачивающим станциям в Татарстане, Тамбовской и Брянской областях. Стало прилетать и по заводам. Для россиян начинается веселье.

Далее – Россию выкинули из Сирии, и это очень важно. Россияне всегда шантажировали американцев тем, что, если Штаты начнут давить на РФ, Россия начнёт "мочить" Израиль и развяжет войну на Ближнем Востоке. Теперь РФ из Сирии вышвырнули – и всё, у Москвы инструментов нет, ей нечем угрожать.

Все эти процессы для России приобретают такой лавинообразный характер. И поэтому россияне очень нервничают и пытаются блефовать, рассказывая о том, что они сильны, как никогда. Вот на днях россияне подписали соглашение с Ираном. Отлично, надо поздравить их с этим. Это очень хорошее решение. Это просто плевок в Трампа, потому что США при Трампе будут либо бомбить Иран, либо что-то другое с ним делать – судя по всему, решение уже созрело. Трамп вообще без сантиментов относился к Ирану. Именно он дал приказ уничтожить генерала Сулеймани, когда был президентом, причём открыто. И сейчас давление будет лишь нарастать.

Вспомните недавние заявления Уолтца. То, что он говорил о необходимости мобилизовать в Украине 18-летних, это так, вопрос торговли. Важно другое: он открыто сказал, что США при Трампе могут дать приказ бить по территории России дальнобойным оружием. Когда вы что-то подобное слышали от администрации Байдена? Да никогда этого не было! А теперь "добрым словом и пистолетом" будем добиваться того, чего хотим.

Путин открыто плюнул в Трампа, когда сказал, что Россия не принимает предложение об остановке на линии разграничения. РФ продолжает гнуть свою линию о том, что Украина должна уйти с территории Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонских областей и признать их российскими. Россияне хотят, чтобы американцы признали эти регионы российскими. Чтобы Украина отказалась от НАТО, провела демилитаризацию и т.д.

В концепции, которую продвигает Трамп, Украина и Польша должны быть мощным милитаризованным барьером, который не даст возможности Германии строить континентальный союз с Россией и Китаем, что делала Меркель вместе со Шредером.

Также хороший звоночек – приезд британского премьера Кира Стармера и подписание 100-летнего соглашения между Украиной и Британией. Это очень хороший знак. Потому что соглашение предусматривает и размещение баз на территории Украины. Более того, там идёт речь о безопасности Чёрного, Азовского и Балтийского морей (упоминание Балтийского моря является признанием того, что Украина – донор безопасности для тех регионов).

В общем, никто бросать Украину не собирается. По крайней мере, военная помощь США на уровне Байдена точно будет. А вот финансовую помощь Штаты, скорее всего, сократят, переложив её на Европу. Трамп уже заявил о том, что европейцы должны выделять на оборону 5% своих ВВП. Это будет значить, что Европа в том числе платит за войну в Украине, закупает американское оружие и содержит украинскую армию после войны (потому что гарантом безопасности Европы сейчас является украинская армия).

Плюс Трамп продвигает историю с миротворцами, что фактически будет означать введение контингента НАТО на территорию Украины. Это тоже усиление позиций на случай, если Украина не будет контролировать всю свою территорию: миротворцы будут тут находиться, и на них будет распространяться 5 ст. Устава НАТО. Получается, что Украина не в НАТО, но определённые гарантии Альянс нам предоставляет.

Учитывая то, как развиваются события, я считаю, что всё больше и больше растёт вероятность того, что Украина вернёт границы 1991 года. Предполагаю, что Путин, очень высоковероятно, будет страшно быковать против Трампа. И тогда США где-то влупят, как они будут думать, легонько, но в России посыплется очень громко, и мы увидим повторение асадовского сценария. Режим Путина просто начнёт убегать.

Трамп после первых разговоров с Путиным вообще может потребовать от российских элит убрать этого психа и предложит разговаривать после этого. Если элиты всё-таки уберут Путина под каким-либо соусом, это сразу вызовет взрыв на Кавказе, потому что Кадыров понимает, что его грохнут первым. Все российские силовики к этому готовы.

Кроме того, в России ухудшается ситуация в экономике. Как бы они не скрывали, ухудшается. Да и мы добавляем. Вот, например, Энгельс долбанули со стратегическими бомбардировщиками, и, как видите, что-то они перестали летать. Обратите внимание на статистику. Потому что это топливо, его стратегические запасы. Поэтому процессы идут очень быстро.

По словам Загороднего, после первых разговоров с Путиным Трамп может потребовать от российских элит убрать этого психа / kremlin.ru

Посмотрите, какая позиция у Трампа в отношении Путина. Трамп встречался с Путиным несколько раз, когда был президентом. Разве это помешало ему остановить стройку Северного потока, влупить по "вагнерам" в Сирии, ударить по Ирану, гонять стратегические бомбардировщики над территорией Украины, когда Россия концентрировала первые войска в Крыму? Когда Трамп говорит, что он "понимает Путина", это не значит, что он пойдёт ему на уступки. Он возит мордой по столу Путина. И, заметьте, Трамп не говорит, что хочет встречаться с Путиным – он говорит, что Путин хочет с ним встретиться. Это выбешивает Путина, тем более, он не хочет вести переговоры с Украиной.

А тут уже грамотно играет Владимир Александрович, когда говорит, что готов встретиться с Путиным, только сначала Трамп встречается с ним, потом с Путиным, а потом встреча втроём.

Путин же не хочет садиться за стол переговоров с Зеленским. А Зеленский потом скажет, что был готов разговаривать, но Путин был против, потому "дайте нам оружие".

Поэтому я считаю, что всё движется в правильном направлении.

В каком результате войны в Украине, на ваш взгляд, заинтересован Трамп и США как государство? И насколько их видение желаемого итога войны совпадает с видением Украины?

Базовый сценарий Трампа предполагает остановку на линии разграничения, обмен какими-то территориями и введение миротворцев. Но тут тонкость в том, что реализация такого сценария будет означать, что Путин проиграл войну. Тогда в России элиты просто начнут забивать Путина, и там сложится революционная ситуация. В этом случае России будет не до Украины, и мы ещё увидим, как бодро россияне умеют убегать с территории Украины, потому что россиянам придётся решать вопрос своей устойчивости, то есть проблемы внутри страны.

Это базовый сценарий. А как получится на деле – это пока большой вопрос. Но я не исключаю, что Россия может посыпаться.

Главное, чтобы до этого времени не рухнул фронт и не была разбита наша армия. Скорее всего, фронт не рухнет, и армия наша не разбита. Да и растёт интенсивность ударов по территории России, причём в хорошей прогрессии.

Конечно, надо стремиться к возвращению к границам 1991 года политическим путем, не военно-политическим. Ведь понятно, что у Украины сейчас нет сил, чтобы военным путём освободить территорию. Это ясно уже всем, это признаёт и президент.

Однако в случае попытки решить вопрос военно-политическим путём, вполне возможен вариант, когда россияне будут вынуждены просто убегать.

Возвращение Украины к границам 1991 года становится всё более и более вероятным, считает Загородний / Фото: Офис президента Украины

Поясните, пожалуйста, вашу мысль о том, что остановка на нынешней линии разграничения будет фактически поражением России. Почему вы считаете, что это поражение для неё? Какие это будет иметь негативные последствия для России?

14 июня Путин высказал свою переговорную позицию. Поскольку он дебил, он не понимает, что ему не надо было этого говорить лично. Но он высказался. Путин сказал, что Украина должна покинуть Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области, признать их российскими и отказаться от вступления в НАТО, и только тогда Россия готова прекратить огонь.

У Трапа другая позиция: он начнёт нагибать обе стороны, чтобы все прекратили огонь и остановились на линии разграничения. А это удар по Путину, который много наобещал, а тут его нагибает Трамп, заставляя следовать американскому сценарию. В этом случае всё, Путин "спалился", поскольку окажется, что он как авторитарный лидер не способен отвечать за свои слова. Потому Путин будет быковать, причём именно по этому вопросу.

Кроме того, задача России – уничтожить Украину. В РФ понимают, что Украина, если она сохранится, будучи милитаризованным государством, будет мстить, в частности, переносить войну на территорию России, СБУшники будут находить военных преступников на территории РФ и "мочить", потому что это вопрос нашей безопасности. И тогда Россия будет постоянно под ударом Украины. Украина будет вести себя, как Израиль, который не ждёт, когда придут на его территорию, а наносит удары по территории противника. Украина будет очень активна. А это будет означать деградацию России, поскольку с неё всё равно никто все санкции снимать не собирается.

Путин не хочет остановки войны, уверен Тарас Загородний / фото: ОК "Захід"

Другой момент.

Проблема российской экономики состоит в том, что её завязали на оборонку, потому Россия просто не может остановиться. Если она останавливается, произойдёт обвал российской экономики. Сейчас все накопленные проблемы Россия пока что закрывает за счёт нефтянки. Если РФ остановит войну, её накроет реально большой кризис. Сверху всё это накроется ещё и низкими ценами на нефть (если Трамп успеет). И тогда Россию ждёт повторение истории Советского Союза. Потому Путин и не хочет остановки войны. Он понимает, что для него это будет значить и потерю власти, и потерю жизни, скорее всего. Внутри России уже есть поползновения – мол, давайте создавать некое политбюро, коллективного Путина. Потому-то Патрушев везде бегает.

Наша задача – не нервничать. А то у нас разводят панику и истерики. Люди, завязанные на Демократическую партию США, никак не могут успокоиться, что демократы проиграли выборы, и втягивают Украину в эти межпартийные разборки.

Нам нужна поддержка всех сторон.

Нам важно понимать, что Трамп хочет быть миротворцем, а не повторения истории с Байденом и Афганистаном. У Трампа есть амбиции и эго, которое с этим связано.

Так что никто никого бросать не собирается. Нам нужно следить за происходящим и наращивать собственную мощь: клепать ракеты и долбать ими по России. Чем больше мы будем бить по России, тем лучше будет для нас. Чем больше мы будем независимы в плане военной промышленности от Запада, тем лучше для нас. Ведь Запад не любит слабаков.

Россия показывает слабость и неадекватность. Чем больше будет ударов по России, тем лучше. Например, если Путин приедет на встречу с Трампом на фоне того, что Украина в этот разбомбила Балтийский порт либо устроила блекаут в Москве. Как на фоне таких событий будет выглядеть Путин? Обоссанным с ног и до головы.

Так что Украине важно рассчитывать на себя в первую очередь. Если ты сам себе помогаешь, то и тебе будут помогать. Поэтому мы должны сконцентрироваться на оборонке. Если нет возможности финансировать ее, нужно дать возможность экспортировать оружие, чтобы деньги завозились в страну и людям давалась работа. Только за первый год можно экспортировать продукции на миллиард долларов, при этом 200 миллионов заплатят налогов. Нужно упрощать все возможные все возможные процедуры, чтобы не было давления на производителей. Должны быть долгосрочные контракты, страхование военных рисков, вложения в науку, в те же дроны. Нужно долбать и долбать по территории России. Беспрерывно.

В идеале, конечно, было бы организовать блекаут в Москве. Это вообще было бы замечательно. Если будет массовая атака, и в Москве при морозе отключится газ и свет, это будет очень действенный сценарий, потому что половина России ещё сбежится грабить Москву. Потому что ещё неизвестно, кого россияне больше ненавидят – московских олигархов или украинцев. У меня есть подозрение, что им безопаснее ненавидеть своих олигархов.

Поэтому удары, ведущие к дестабилизации России, нам будут только на руку. Если мы сможем всё это реализовать в правильном ключе, у нас есть шансы получить границы 1991 года. Такие шансы есть, потому что Россия может так шустро начать обваливаться, что мы будем просто удивляться.

В случае блекаута в российской столице половина России сбежится грабить Москву, считает Загородний / ua.depositphotos.com

В вашем комментарии и в вашей логике всё так оптимистично звучит, что складывается впечатление, что в 2025 году Трамп не только прекращения огня добьётся, но и завершения войны выходом на границы 1991 года.

А он не обязательно этого будет хотеть.

Просто та волна, которую Трамп запускает, может оказаться сильнее, чем кажется на первый взгляд. США могут тихонько ударить по России с целью чуть-чуть повоспитывать Путина, но окажется, что это последняя соломинка, которая ломает хребет верблюду.

Конечно, я уверен, что американцы не хотят гражданской войны в России, а хотят её стабилизации. США всегда неровно дышали по отношению к России. Для них идеальный вариант – чтобы стороны остановились по линии разграничения. Но действия, которые они будут предпринимать для принуждения России к миру, могут вызвать реакции, о которых я говорю. Ведь мы же будем ещё сверху добивать дронами, бить по российским нефтепроводам, чтобы у них накрылась вся нефтяная промышленность и так далее. И тогда будет как с Советским Союзом.

Действия, которые США будут предпринимать для принуждения РФ к миру, могут заставить Россию повторить судьбу СССР, отметил Загородний / kremlin.ru

США не хотели развала Советского Союза. Они не прогнозировали, что он развалится. Но из-за внутренних противоречий и тяжести положения непосредственно в Советском Союзе развал случился.

Так и тут. Хочет ли Трамп, чтобы Украина вышла на границы 1991 года? С его точки зрения, у Украины нет сил, чтобы это реализовать, потому он и предлагает договариваться. Но вопрос – есть ли у России силы, чтобы удерживать захваченные территории?

Меня часто обвиняют в излишнем оптимизме, но я же аргументирую, а также называю вполне возможные сценарии, над реализацией которых мы должны работать. Мы к этому должны стремиться. А реализовать описанный выше сценарий мы можем ударами по территории России.

Если не этот оптимистичный вариант развития событий, то какой наиболее реалистичный сценарий для нас вырисовывается? Заморозка войны?

Путин не хочет заморозки войны.

Но этого хочет Трамп. И будет принуждать к этому.

Вот! Поэтому я говорю, что будет быкование России. Пока Путин при власти, я считаю, что война будет продолжаться, он будет пытаться воевать.

Потому я и говорю, что Трамп может сам взбрыкнуть и сказать, чтобы убрали этого психа, и только тогда он будет готов договариваться с Россией.

Трамп – это такой чувак, который вообще может дать приказ о ликвидации Путина, я вообще этого не исключаю. Это абсолютно в рамках его мировоззрения.

Есть ли негативный сценарий? Есть. Негативный сценарий реализуется в случае, если мы сами обрушимся под тяжестью наших проблем. Это первый вариант.

Вся "несвятая троица" друзей России будет находиться под давлением Трампа, подчеркнул Загородний / УНИАН

Другой вариант – есть лазейки, через которые россияне могут выйти на переговоры с Трампом, например, их игры с "Орешником". Россияне хотят подписать договор про ракеты малой и средней дальности, возобновить договор 1988 года. Москва может попытаться через это залезть, а потом заговорить о безопасности и вписать в этот договор Украину, чтобы мы не могли производить ракеты и бить по территории России. Такая опасность есть.

Правда, Путин ещё подарок преподнёс – подписал договор с Ираном. Отлично, пусть продолжает.

Далее – северные корейцы. Наши очень вовремя поймали корейцев и показывают всему миру, что идёт мировая война, что корейцы уже присутствуют в Украине, что Северная Корея сейчас тренирует свою армию в Украине, и что есть вероятность, что КНДР может сделать то же самое с Южной Кореей. А фишка в том, что Северная Корея подписала союзнический договор не только с Россией, но и с Китаем.

А Трамп ведь неизбежно будет прессовать и Китай. Будут и пошлины, и про коронавирус он припомнит китайцам – будет очень весело.

Так что вся эта "несвятая троица" будет находиться под давлением Трампа, достаточно мощным, без каких-либо дипломатических экивоков. У Трампа будет такой подход: сначала влупить, а потом спросить "а что там?". Вся эта компашка будет находиться под давлением, в том числе и Китай, потому что Трамп будет выкручивать руки китайцам.

Кроме того, Путину не о чем разговаривать с Трампом, ему нечего предложить ему. Ведь из Сирии Россию выгнали. Теоретически Путин может попытаться разыграть карту "прощайте нас, и мы тогда будем воевать против Китая в следующей войне". Так и Байдену говорили в Москве: отдайте нам Украину – мы будем вашим союзником. Трамп теперь спросит у Путина, а чем он вообще воевать собрался, если техника перебита в Украине. Да, Путин может попросить время на восстановление его мощи. Но восстановить мощь он может только в случае, если будет продавать больше нефти и газа, в том числе и в Европу, потому что там основной рынок сбыта. А тут уже пацаны из Техаса не поймут Трампа, если он пойдёт на такие уступки. А Трамп очень не хочет выглядеть слабаком, он же самый главный.

Вот и получается, что куда ни ткнёшься, Путину и Трампу не о чем говорить.

Всё выглядит так, что Трамп преподнесёт России очень много сюрпризов, причём очень много неприятных сюрпризов.

Да, так и будет. Тем более, Путин вообще публично сравнил Трампа с Байденом – думаю, большего оскорбления для Трампа нет. Путин быкует и продолжает думать, что у него всё хорошо. А ведь на самом деле всё совсем не так. Поэтому нас ждут очень интересные события, причём даже раньше, чем мы можем предположить.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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