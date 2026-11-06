РФ готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский назвал цели врага

Президент призвал союзников не откладывать поставки ракет-перехватчиков для систем "Пэтриот".

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Зеленский предупредил о подготовке нового удара со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН, Минобороны РФ

Главное из заявления Заклинской:

Разведка предупреждает о подготовке нового удара РФ

Под угрозой находятся энергетика, мосты через Днепр и гражданские объекты

Украине нужны ракеты-перехватчики для систем Patriot

Российская оккупационная армия готовит новый удар по Украине. Под прицелом - энергетика, мосты через Днепр и гражданская инфраструктура. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, Воздушные силы и Вооруженные силы Украины уже готовятся к отражению атаки.

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"У нас сейчас есть информация от разведки, что готовится новый удар - по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре. Воздушные силы и Вооруженные силы Украины в целом готовятся к обороне. Это непросто", - сказал Зеленский.

Что Украина просит у партнеров

Отдельно президент обратился к союзникам с просьбой не затягивать с поставками средств противовоздушной обороны, прежде всего ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

"Нужны перехватчики для "патриотов", каждая договоренность - важна, каждый день в поставках - очень важен. И мы очень просим партнеров не откладывать поставки на потом", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский призвал украинцев беречь себя в связи с ракетной угрозой.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Как Украине защититься от массированных ударов по инфраструктуре

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что враг атакует не только энергетические объекты, но и транспортную систему страны.

"Речь идет не только о попытках нанести удар по энергетическим объектам, прежде всего подстанциям, но и об ударах по транспортной системе, в частности по железной дороге", - подчеркнул специалист.

Объясняя замысел россиян, эксперт обратил внимание на крупные железнодорожные узлы на западе Украины.

"Фактически замысел россиян заключается в том, чтобы создать для Ровно, Ковеля, Сарн и других важных железнодорожных узлов ситуацию, подобную той, которую сегодня переживают Сумы", - пояснил Гончар.

В то же время, по его словам, полностью обезопасить инфраструктуру от ударов невозможно, поэтому стране остается системно защищаться.

"Но что мы должны делать? Защищаться. Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями", - подытожил эксперт.

Удары по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, разведка зафиксировала подготовку России к масштабной атаке. По данным мониторинговых каналов, для массированного ракетного удара оккупанты подготовили 10 бомбардировщиков Ту-95МС и пять Ту-160. Целью врага должна была стать энергетическая инфраструктура.

Аналитики оценили стратегию Кремля на зиму. В отчете ISW говорится, что Путин хочет заставить Украину капитулировать именно зимой. По оценкам аналитиков, в прошлом году пострадало 80% украинской генерации.

Украинская энергосистема нуждается в срочной помощи партнеров. Зеленский назвал страны, которые могут спасти энергосистему от блэкаута. Речь идет о поставках трансформаторов, кабелей и генераторов.

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О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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