Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Вы узнаете:
- Как сушить одежду дома, чтобы на стенах не появлялась плесень
- Сколько минут проветривать комнату зимой
Чтобы зимой сушить белье в квартире без появления запотевших окон и плесени, норвежцы не держат окно приоткрытым целый день. Вместо этого они открывают его настежь на несколько минут, но делают это несколько раз в сутки.
Главред узнал, что такая привычка позволяет быстро вывести из комнаты влагу, которую выделяет мокрая одежда. Об этом сообщили специалисты издания Kertvár.
Почему важно открывать окна во время сушки одежды
С ноября большинство семей переносят сушилку с балкона или двора в гостиную или спальню. Уже через несколько недель в комнате из-за этого появляется утренний конденсат на стекле, затхлый запах или тёмная плесень.
Эффективность норвежского подхода объясняется простой физикой. Морозный наружный воздух содержит мало водяного пара. Когда он попадает в комнату и нагревается, его относительная влажность падает, поэтому он снова способен впитывать влагу из одежды.
Воздухообмен в комнате, которая находится на постоянном проветривании, происходит по-другому - через узкую щель он происходит медленно, зато рама и стена вокруг нее охлаждаются, и именно на этих поверхностях оседает конденсат.
"В холодную ветреную погоду достаточно 3–5 минут полностью открытого окна, примерно 3–4 раза в день", - говорится в статье.
Где ставить сушилку
Борьба с влагой начинается ещё в стиральной машине. Бельё следует отжимать на максимальных оборотах, которые выдерживает ткань: чем меньше воды останется в волокнах, тем меньше её окажется в воздухе.
После того как вещи развешены, дверь в комнату лучше закрыть и ненадолго проветрить помещение, чтобы влага не распространялась по всей квартире.
При этом сушилку не ставят у холодной наружной стены или за шкафом, так как именно там влажность самая высокая. Мокрые вещи не кладут прямо на батарею: так ухудшается теплоотдача, а стена за батареей отсыреет.
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Об источнике: Kertvár.hu
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