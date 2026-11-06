Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Сушка белья в квартире зимой не будет вредить стенам, если знать одно простое правило.

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Норвежцы придумали, как сушить одежду, чтобы на стенах не появлялась плесень / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как сушить одежду дома, чтобы на стенах не появлялась плесень

Сколько минут проветривать комнату зимой

Чтобы зимой сушить белье в квартире без появления запотевших окон и плесени, норвежцы не держат окно приоткрытым целый день. Вместо этого они открывают его настежь на несколько минут, но делают это несколько раз в сутки.

Главред узнал, что такая привычка позволяет быстро вывести из комнаты влагу, которую выделяет мокрая одежда. Об этом сообщили специалисты издания Kertvár.

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Почему важно открывать окна во время сушки одежды

С ноября большинство семей переносят сушилку с балкона или двора в гостиную или спальню. Уже через несколько недель в комнате из-за этого появляется утренний конденсат на стекле, затхлый запах или тёмная плесень.

Эффективность норвежского подхода объясняется простой физикой. Морозный наружный воздух содержит мало водяного пара. Когда он попадает в комнату и нагревается, его относительная влажность падает, поэтому он снова способен впитывать влагу из одежды.

Воздухообмен в комнате, которая находится на постоянном проветривании, происходит по-другому - через узкую щель он происходит медленно, зато рама и стена вокруг нее охлаждаются, и именно на этих поверхностях оседает конденсат.

"В холодную ветреную погоду достаточно 3–5 минут полностью открытого окна, примерно 3–4 раза в день", - говорится в статье.

Где ставить сушилку

Борьба с влагой начинается ещё в стиральной машине. Бельё следует отжимать на максимальных оборотах, которые выдерживает ткань: чем меньше воды останется в волокнах, тем меньше её окажется в воздухе.

Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

После того как вещи развешены, дверь в комнату лучше закрыть и ненадолго проветрить помещение, чтобы влага не распространялась по всей квартире.

При этом сушилку не ставят у холодной наружной стены или за шкафом, так как именно там влажность самая высокая. Мокрые вещи не кладут прямо на батарею: так ухудшается теплоотдача, а стена за батареей отсыреет.

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