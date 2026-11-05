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Мелания Трамп написала личные письма Зеленскому и Путину: детали встречи

Руслана Заклинская
5 ноября 2026, 22:13
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В Белом доме первой леди США вручили орден княгини Ольги I степени, а Дмитриев подарил ей детский рисунок из Олешек.
Мелания Трамп написала личные письма Зеленскому и Путину: детали встречи
Мелания Трамп передала Зеленскому и Путину письма / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Мелания Трамп написала личные письма Зеленскому и Путину
  • Письма передадут Давид Арахамия и Кирилл Дмитриев
  • Первой леди США вручили орден княгини Ольги I степени

Первая леди США Мелания Трамп передала личные письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину по итогам локального перемирия в Олешках. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Украину на встрече в Белом доме представлял председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Россию - омбудсмен Яна Лантратова и специальный посланник главы страны-агрессора Кирилл Дмитриев. Послание Мелания Трамп вручила Арахамии и Дмитриеву.

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Что сказала Мелания Трамп о письмах

Обращаясь к участникам встречи, первая леди объяснила, почему решила написать лидерам обеих стран. Ее слова цитирует "Радио Свобода".

"По итогам этого исторического момента я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому", - сказала Мелания Трамп.

После этого она обратилась непосредственно к представителям обеих сторон.

"Давиде и Кирилл, пожалуйста, передайте эти письма своим президентам от моего имени", - попросила супруга американского президента.

Также Мелания Трамп заявила, что перемирие в Олешках стало возможным благодаря взаимодействию обеих сторон и может стать важным шагом для продвижения мира в регионе. По ее словам, из оккупированного города удалось эвакуировать почти 800 человек, однако точное количество тех, кто прибыл на подконтрольную Украине территорию, она не уточнила.

Как Украина отметила первую леди США

Лубинец вручил Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени. Накануне Зеленский наградил её этой наградой за весомый вклад в гуманитарную поддержку Украины, защиту прав украинцев и помощь в спасении детей и мирных жителей, пострадавших от российской агрессии.

Во время церемонии омбудсман обратился к первой леди от имени украинцев.

"От имени президента Украины и всего украинского народа я хотел бы вручить вам эту государственную награду за ваше лидерство, за ваше мужество, за спасение нашего народа и за возвращение украинских детей. Вы так много сделали для нас, и у меня есть только одна просьба от всего украинского народа. Пожалуйста, продолжайте свою замечательную работу и поддерживайте людей", - сказал Лубинец.

Отдельно в Украине отметили содействие Мелании Трамп эвакуации людей из оккупированных Олешек в Херсонской области. Режим тишины для гуманитарной миссии действовал с вечера 27 октября до 1 ноября.

В то же время Дмитриев вручил первой леди рисунок 11-летней девочки из Олешек. По его словам, девочка вместе с семьёй решила жить в России. Независимого подтверждения этих слов нет.

Мелания Трамп
Мелания Трамп / Инфографика: Главред

Как конфликт в Вашингтоне повлияет на мирные переговоры

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что вторая половина каденции Трампа пройдет в противостоянии с Конгрессом.

"Очевидно, что следующие два года - вторая половина президентского срока Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по словам Фесенко, внутриполитические споры в США могут иметь и косвенные последствия для Киева.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил политолог.

Журналистка и ведущая "Эспрессо" Марина Данилюк-Ярмолаева в комментарии "Эспрессо" обратила внимание, что публичная роль Мелании Трамп в гуманитарной миссии в Олешках выгодна не только Вашингтону.

"Эта история выгодна еще и другим сторонам", - отметила она.

По её мнению, в этом вопросе позиции Белого дома и Кремля частично совпадают.

"Именно здесь интересы Кремля и Вашингтона совпадают", - подытожила журналистка.

Перемирие в Олешках - новости по теме

Как сообщал Главред, гуманитарная миссия в Олешках проходила в режиме тишины с вечера 27 октября по 1 ноября. После ее завершения в России заявили о новых договоренностях с Украиной относительно регулярных гуманитарных миссий. Уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова также анонсировала продолжение сотрудничества с Лубинцем.

Эвакуация из оккупированного города проходила по предварительно согласованным правилам. Лубинец рассказал, что жителей Олешек разделили на три категории перед выездом. Для вывоза людей украинская сторона подготовила 25 автобусов на 750 мест.

По завершении миссии эксперты проанализировали её итоги. Аналитики объяснили, как Россия цинично использовала Олешки во время перемирия. В середине октября в городе оставалось примерно 1700 жителей.

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О персоне: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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